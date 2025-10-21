പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തി ഗവേഷകര്; സസ്യ ഗവേഷണത്തിൽ ഹാട്രിക്കുമായി രേഖ
കാരറ്റ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പുതിയ സസ്യത്തെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തിയത്
Published : October 21, 2025 at 3:54 PM IST
കോഴിക്കോട്: പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി, കാരറ്റ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട (അംബെല്ലിഫെറെ/ഏപ്പിയേസിയേ) പുതിയൊരു സസ്യം കൂടി കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നാണ് സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. ടെട്രാറ്റീനിയം എന്ന ജനുസ്സിൽപ്പെടുന്ന സസ്യത്തിന് ‘ടെട്രാറ്റീനിയം മണിലാലിയാനം’ എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സസ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകനും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ആൻജിയോസ്പേം ടാക്സോണമിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻ്റും കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്ന പ്രൊഫ കെ എസ് മണിലാലിനോടുള്ള ബഹുമാനാർഥമാണ് ‘ടെട്രാറ്റീനിയം മണിലാലിയാനം’ എന്നപേര് നൽകിയത്.
ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചോലവനങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള പുൽമേടുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന, വെളുത്ത പൂക്കളും മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്ന റൈസോമുകളുമുള്ള ഈ സസ്യം മഴക്കാലത്തുമാത്രം വളർന്ന് പുഷ്പിക്കുന്നവയാണ്. നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ആൻജിയോസ്പേം ടാക്സോണമിയുടെ കോറൽ ജൂബിലി വാർഷിക കോൺഫറൻസ് കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളജിൽ നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഈ കണ്ടുപിടിത്തം.
സ്വീഡനിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ജേണലായ ‘നോർഡിക് ജേണൽ ഓഫ് ബോട്ടണി’യിൽ ഈ പുതിയ സസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ദേവഗിരി സെയ്ൻ്റ് ജോസഫ്സ് കോളജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം ഗവേഷക സി രേഖ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കാരറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലിയിലെ 48 -ാമത്തെ സസ്യമാണിത്. കാരറ്റ്, മല്ലി, ജീരകം, പെരുംജീരകം, അയമോദകം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. 2020 മുതൽ ഗവേഷണ രംഗത്തുള്ള രേഖ ഇതിനുമുമ്പ് ഇതേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സസ്യങ്ങളെ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടും കണ്ടെത്തിയത്. 2024-ല് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ പേര് 'ടെട്രാനിയം ശ്രീരംഗി' എന്നായിരുന്നു. സസ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷകനായ പ്രൊഫ. ശ്രീരംഗ രാമചന്ദ്ര യാദവിനോടുള്ള ബഹുമാനാർഥമാണ് 'ടെട്രാനിയം ശ്രീരംഗി' എന്ന പേരും നൽകിയത്.
അടുത്തത് 'പിണ്ഡ മുഖർജിന' ആയിരുന്നു. പൂനെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സസ്യത്തിന് കൊൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറും സസ്യ ഗവേഷകനുമായ ഡോ. പ്രശാന്ത് കുമാർ മുഖർജിയോടുള്ള ബഹുമാനാർഥമാണ് 'പിണ്ഡ മുഖർജിന' എന്ന പേര് നൽകിയത്.
ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാതെയുമാണ് ബോട്ടണി വിഭാഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ചതെന്ന് രേഖ പറയുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ ഫീൽഡ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ താൻ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ഗുജറാത്ത് മുതൽ കേരളം വരെയുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സസ്യ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഈ പഠനം വളരെ രസകരമായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നാലെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ തൻ്റെ പഠനകാലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തീർത്തും സംതൃപ്തയാണെന്ന് രേഖ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിനടുത്ത് ചാലോട് സ്വദേശിയാണ് സി രേഖ. ഗൈഡായ കെ എം മനുദേവ്, കോയമ്പത്തൂരിലെ ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സതേൺ റീജണൽ സെൻ്റർ ഗവേഷകവിദ്യാർഥിയായ അമൃത സുന്ദരൻ, ഗൈഡും ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ സുജന കെ അർജുനൻ എന്നിവരാണ് ഗവേഷക സംഘത്തിലുള്ളത്.
Also Read: ചരിത്രം തിരുത്തി! വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് മഹാഗണപതി ഹോമം നടത്തി പെൺകുട്ടി; അപൂർവ കാഴ്ച