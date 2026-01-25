ETV Bharat / state

ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി നമ്മൾ ഒന്നാണ്, ഒരേയൊരു ഇന്ത്യ, ഒരൊറ്റ ജനത; പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാശംസകൾ

ജനുവരി 26 ന് രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും നേരാനുള്ള ആശംസകള്‍ ഇതാ... സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സ്‌റ്റാറ്റസായി വയ്‌ക്കാവുന്നതാണ്...

Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ഒരു പരമാധികാര, സോഷ്യലിസ്‌റ്റ്, മതേതര, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയ സുദിനമാണ് ജനുവരി 26. ഓരോ വർഷവും വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം രാജ്യം കൊണ്ടാടുന്നത്. 1947-ൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും, സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് 1950 ജനുവരി 26-നാണ്. ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്‌കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് അന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.

ഐക്യത്തിൻ്റേയും ദേശീയതയുടേയും മാതൃക വിളിച്ചോതുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ "വന്ദേമാതര"ത്തിൻ്റെ 150 വർഷമാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര, സോഷ്യലിസ്‌റ്റ്, മതേതര, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി നിലകൊള്ളുമെന്ന ആശയമാണ് ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്.

Reprsentative Image (Getty Images)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സഹോദര്യം എന്നിവയിൽ അധിഷ്‌ഠിതമാണ് ഭരണഘടന. രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ബഹുസ്വരതയെയും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ജാതി, മത, ലിംഗ ഭേദമന്യേ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ സമത്വവും ഉറപ്പുനൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ്. ഈ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്.

ഡൽഹിയിലെ കർത്തവ്യ പഥിൽ നടക്കുന്ന പരേഡിലൂടെ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ സൈനിക ശക്തിയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന ആദർശമാണ് ഭരണഘടന അടിവരയിടുന്നത്. സഹോദരങ്ങളായി അനീതിയില്ലാതെ തുല്യതയോടെ ജീവിക്കാനാണ് ഭരണഘടന നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്.

Reprsentative Image (Getty Images)

രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സാക്ഷാത്‌കരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ 77-ാം വാർഷികത്തിൽ സ്‌നേഹദാരങ്ങളോടെ നേരാം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നിറവാർന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ...

  • ബഹുസ്വരതയാണ് ഭാരത മുഖമുദ്ര, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് ദർശനം, ഒരൊറ്റ ജനതയായി സാഹോദര്യത്തോടെ തുടരാം ജയ്‌ഹിന്ദ്.
  • "എൻ്റെ ഇന്ത്യ, എൻ്റെ അഭിമാനം. എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ!
  • "സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കാം, ഭരണഘടനയെ ആദരിക്കാം. ഹാപ്പി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ 2026!
Reprsentative Image (Getty Images)
  • നല്ല നാളെക്കായുള്ള സുവർണരേഖയാണ് ഭരണഘടന, നീതി പുലരാനുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് മൂർച്ചയേറ്റാം, നല്ല പൗരനായി തുടരാം, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ആശംസകൾ
  • നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദേശീയ പതാക എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടെ പാറട്ടെ. ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന സത്യം നമുക്ക് എന്നും ഓർക്കാം. ഏവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ
  • നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു മാതൃകയായി നമ്മുടെ ഭാരതം എന്നും നിലകൊള്ളട്ടെ. സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആശംസിക്കുന്നു
  • മതം കൊണ്ടും ജാതി കൊണ്ടും മുറിവേൽപ്പിക്കരുത്. തുല്യനീതി നടപ്പാക്കാം, സ്‌നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ
Reprsentative Image (Getty Images)
  • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ ഇനിയും തിളങ്ങട്ടെ, ജയ്‌ഹിന്ദ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ
  • അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇന്ത്യക്കാരനായത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ
  • ഒരേയൊരു ഇന്ത്യ, ഒരൊറ്റ ജനത, സുശക്ത ഭാരതമായി, സുസജ്ജ രാജ്യമായി തുടരാം ജയ്‌ഹിന്ദ്
  • അവകാശം മാത്രമല്ല സ്വതന്ത്ര്യം ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഉത്തരവാദിതത്തോടെ നിറവേറ്റാം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു.
  • നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളും കടമകളും പാലിച്ച്, കൂടുതൽ കരുത്തുള്ള ഒരു ഭാരതത്തെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. എല്ലാവർക്കും 77-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ!
Reprsentative Image (Getty Images)
  • രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഭരണഘടന, മങ്ങലേൽക്കാതെ കാത്തിടാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ
  • എല്ലാവരെയും സഹോദരീ സഹോദരനായി കാണാം, ഏവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാം ജയ്‌ഹിന്ദ്, ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ
  • സ്വന്ത്ര്യമാണ് വെളിച്ചം, തുല്യതയാണ് നീതി ഏവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ
  • "നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നെഞ്ചോടു ചേർക്കാം. അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, നമ്മൾ ഭാരതീയരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ!"
  • "നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ നേടിത്തന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും, നാളത്തെ ഭാരതത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുമെന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ!"

