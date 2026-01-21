ETV Bharat / state

റിപ്പബ്ലിക് ദിനം 2026; കര്‍ത്തവ്യപഥില്‍ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാകാൻ ഡിജിറ്റൽ കേരളവും കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയും

2026 ജനുവരി 26-ലെ ഡൽഹി പരേഡിൽ കേരളം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 'ഡിജിറ്റൽ കേരളം - വാട്ടർ മെട്രോ' എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടാബ്ലോകളാണ്. 'സമൃദ്ധി കാ മന്ത്ര ആത്മ നിർഭർഭാരത്' എന്ന ആശയത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ടാബ്ലോ അവതരണം.

Kerala Becomes the First Fully Digital Literate State in India (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 21, 2026 at 8:25 PM IST

4 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഈ വർഷത്തെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലും എല്ലാ വർഷവും പോലെ നിരവധിയായ പ്ലോട്ടുകളുമായാകും സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരേഡിനെത്തുക. ഇത്തവണ കേരളം എത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തുന്ന രണ്ട് ആശയങ്ങളുമായാണ്.

2026 ജനുവരി 26-ലെ ഡൽഹിയിലെ കര്‍ത്തവ്യപഥില്‍ നടക്കുന്ന പരേഡിൽ കേരളം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് 'ഡിജിറ്റൽ കേരളവും വാട്ടർ മെട്രോയും' എന്നീ ആശയങ്ങളാണ്. ഇവ രണ്ടും കുറച്ചുകാലമായി വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ട്രെൻഡാവുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ നേടിയ അംഗീകാരവും രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയതുമാണ് ഇവ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായത്. അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനം ഇത്തവണ ദേശീയതലത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങളില്‍ യശസ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

Kerala Becomes the First Fully Digital Literate State in India (Kerala govt)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തിൻ്റെ നൂറു ശതമാനം ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേട്ടവും കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയും പ്രമേയമാക്കി കേരളം അവതരിപ്പിച്ച ടാബ്ലോ ഡിസൈനാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെയാണ് കേരളത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

'സ്വതന്ത്രത കാ മന്ത്ര- വന്ദേ മാതരം, സമൃദ്ധി കാ മന്ത്ര- ആത്മ നിർഭർ ഭാരത്' എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു വിഷയത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി ഡിസൈൻ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. 'സമൃദ്ധി കാ മന്ത്ര ആത്മ നിർഭർ ഭാരത്' എന്ന ആശയത്തിലാണ് കേരളം ടാബ്ലോ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Kochi water metro (ETV Bharat)

കേരളം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടാബ്ലോയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ജെഎസ് ചൗഹാൻ ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സിനായി റോയ് ജോസഫാണെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

17 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ വർഷം കർത്തവ്യപഥിൽ ടാബ്ലോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത്. കേരളത്തിന് പുറമേ അസം, ഛത്തീസ്‌ഗഡ്, ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ, നാഗാലാൻഡ്, ഒഡിഷ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്‌നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ടാബ്ലോ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളായ പുതുച്ചേരിയും ജമ്മുകശ്‌മീരും മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങളും ഫ്ലോട്ടുകളുമായി കർത്തവ്യപഥിൽ അണിനിരക്കുമെന്നും പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിജിറ്റൽ കേരളം

ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്‌ഠിത സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാവരെയും പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ കേരളം. കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത എന്നതിന് ഉപരിയായി എല്ലാവരെയും സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകളും ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്‌ഠിത സേവനങ്ങളും കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളും പദ്ധതിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു.

2021 ൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കേരളം പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം. 2022 സെപ്‌തംബർ 21 നാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ പഞ്ചായത്തായി പുല്ലമ്പാറയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Olavanna Panchayat achieves complete digital literacy in kerala (ETV Bharat)

ഇതേ അവസരത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ കേരളം പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതും. 2025 ആഗസ്റ്റ് 25 നായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടുന്ന ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. 'നമ്മുടെ കേരളം - ഡിജിറ്റല്‍ കേരളം' എന്നതായിരുന്നു ആപ്‌തവാക്യം.

ഡിജിറ്റൽ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ 14 വയസിനും 60 വയസിനും ഇടയിലുള്ള 99 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

21 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിശീലനം നൽകിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചതിൽ 15,000 ത്തോളം പേർ 90 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരാണ്.

ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാലത്ത്‌, ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കാനും പണമിടപാടുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള ആധികാരിക രേഖകൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങിയവയിൽ അവബോധം നൽകാനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്‌തത്.

The State e-Governance Awards were distributed by Hon'ble Chief Minister Mr. Pinarayi Vijayan (itmission.kerala.gov.in)

വിദ്യാർഥികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയിലും ഒന്നാമതായത് കേരളം സംസ്ഥാനമാണ്. 'പ്രഥം' പുറത്തുവിട്ട ആനുവൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിലാണ് (ASER- അസർ) കേരളത്തലെ വിദ്യാർഥികളിലെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത്.

അഭിമാനമായി കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ

കേരളത്തിൻ്റെ വികസന മുഖങ്ങളിലൊന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിമാനവുമാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ. ഈ അടുത്തയിടയ്ക്കാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടാൻ ഇടയായത്. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് പോളിസി (ഐടിഡിപി) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുസ്ഥിര ഗതാഗതം(സസ്റ്റെയിനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട്) പുരസ്‌കാരത്തിൽ പ്രത്യേക പരാമർശമാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.

ലോകത്തെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട നാല്‌ റ‍ൗണ്ട്‌ മത്സരങ്ങൾക്കൊടുവിലായിരുന്നു ഈ നേട്ടം. ലോകത്തിലെ മികച്ച സുസ്ഥിര ഗതാഗതമുള്ള മൂന്ന് നഗരങ്ങളിൽ കൊച്ചിയും ഇതോടെ ഇടം പിടിച്ചു. 2023 ലാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആരംഭിക്കുന്നത്. മെട്രോ റെയിൽ, ബസുകൾ, സൈക്ലിങ് പാതകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്-ഹൈബ്രിഡ് ഫെറി ശൃംഖല കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

REPUBLIC DAY 2026 KOCHI WATER METRO DIGITAL KERALA 77 YEARS OF INDIAN CONSTITUTION
Kochi water metro (ETV Bharat)

78 ഇലക്ട്രിക്-ഹൈബ്രിഡ് ബോട്ടുകളാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റോഡ് മാർഗം ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോള്‍, വെറും 20 മിനിറ്റു കൊണ്ട് എത്താനാകുമെന്നത് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്കുള്ള നേട്ടമാണ്.

വാട്ടർ മെട്രോ 4.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് സഹായകമായതായും ശരാശരി 6,000 യാത്രികർ വരെ പ്രതിദിനം വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് ഉണ്ടായതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓരോ ബോട്ടിലും നൂതന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ ഉയർന്നുകിടക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ (ഫ്ലോട്ടിങ് പാൻ്റൂൺസ്) കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ജല-വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാമായിരുന്നു കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ കാരണം.

