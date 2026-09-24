ശബരിമലയിലെ 55 പവൻ്റെ സ്വര്ണ കിരീടം മോഷണം പോയോ? സത്യാവസ്ഥ എന്ത്?
2012-ൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർ സമർപ്പിച്ച 55.72 പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണക്കിരീടം കാണാനില്ലെന്നും സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പകരം 'മുക്കുപണ്ടമാണ്' കണ്ടതെന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ രാവിലെ മുതൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു...
Published : September 24, 2026 at 10:54 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്നിധാനത്തുനിന്നും ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച 55.72 പവൻ തൂക്കം വരുന്ന അമൂല്യമായ സ്വർണക്കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ. സ്വർണക്കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന തരത്തില് രാവിലെ മുതല് വാര്ത്ത പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല് ഇത് വ്യാജമാണെന്നും കമ്മീഷണർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സമർപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. സ്വർണക്കിരീടം സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ആശങ്ക പരത്തിയ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നിലെന്ത്?
2012-ൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർ സമർപ്പിച്ച 55.72 പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണക്കിരീടം കാണാനില്ലെന്നും സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പകരം 'മുക്കുപണ്ടമാണ്' കണ്ടതെന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ രാവിലെ മുതൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ മുൻകാല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നിധാനത്തെയും ആറന്മുളയിലെയും തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നത്.
എന്നാൽ, പരിശോധനകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ സ്വാഭാവികമായ ചില സംശയങ്ങളെയാണ് കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. യഥാർത്ഥ കിരീടത്തോടൊപ്പം സമാന മാതൃകയിലുള്ള ഫാൻസി ഡമ്മി കിരീടങ്ങളും സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. രജിസ്റ്ററിലെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതോടെ യഥാർഥ സ്വർണക്കിരീടം പൂർണ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
വാര്ത്ത പ്രചരിച്ചത് ഇങ്ങനെ..
സ്വർണകിരീടത്തിന് പകരം സ്ട്രോങ് റൂമില് അതേ വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള മുക്കുപണ്ടത്തില് നിർമിച്ച കിരീടം ഉണ്ടെന്നാണ് രാവിലെ മുതല് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നത്.
"2012ല് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കിരീടമാണ് കാണാതായിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണകിരീടത്തിന് അന്ന് 445.78 ഗ്രാമായിരുന്നു മൊത്തം തൂക്കം. എന്നാല് ഇപ്പോള് സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ ഉള്ള മുക്കുപണ്ടത്തിലുള്ള കിരീടത്തിന് 240 ഗ്രാം മാത്രമാണ് തൂക്കം ഉള്ളത്. കാണാതായ സ്വർണ കിരീടത്തിനു നിലവിൽ വിപണിയില് ന ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മൂല്യം വരുന്നതാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം നടന്ന തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിലാണ് സ്വർണ കിരീടം കാണാനില്ലെന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. വജ്രത്തിന് സമാനമായ വെള്ളക്കല്ലും ഇതില് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ വ്യാജ വാര്ത്ത പുറത്തുവന്നത്.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി അമിക്കസ് ക്യൂറി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് ശബരിമലയിലെ അമൂല്യവസ്തുക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വര്ണ കരീടം മോഷണം പോയെന്ന തരത്തില് പ്രചാരണം ഉണ്ടായത്.
ഡമ്മി കിരീടവും യാഥാർത്ഥ്യവും
എന്നാൽ ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ വസ്തുത തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ടിൽ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ സ്വർണക്കിരീടവും അതിനോടൊപ്പം പൂജാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ഭക്തർ നൽകുന്ന ഫാൻസി/ഡമ്മി കിരീടങ്ങളും ഒരേ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമൂല്യമായ പല ആഭരണങ്ങൾക്കും സമാനമായ മാതൃകകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതി മാത്രമാണ്. ഭക്തർ സ്വർണം മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ഫാൻസി വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണക്കിരീടം 2012-ൽ സമർപ്പിച്ച കാലം മുതൽക്കേ കൃത്യമായി ഇൻഷുറൻസ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും കമ്മീഷണർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
പരിശോധനകൾ തുടരും
അതേസമയം, സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ചില പഴയ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അവയിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമലയിലെ മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പരിശോധന സന്നിധാനത്തും ആറന്മുളയിലുമായി ഇപ്പോഴും തുടർന്നുപോരുകയാണ്. അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സമഗ്രമായ മൂല്യനിർണയത്തിൻ്റെ അന്തിമ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കമ്മീഷണറുടെ വിശദീകരണത്തോടെ സ്വർണക്കിരീടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്തർക്കിടയിൽ പരന്ന ആശങ്കകൾക്ക് ഇതോടെ പൂർണ വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: 'ദേവസ്വം ബോര്ഡും സര്ക്കാരും തമ്മില് തര്ക്കങ്ങളില്ല, പൂര്ണ സഹകരണത്തോടെ തീര്ഥാടനം ഭംഗിയാക്കും': കെ ജയകുമാര്