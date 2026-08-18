നികുതിവെട്ടിപ്പുകാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുൻ മന്ത്രിമാരുടെ ഇടപെടൽ? 3 ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചാർജ് മെമ്മോ
പയ്യന്നൂർ മുൻ എംഎൽഎയും സിപിഎം നേതാവുമായ ടി.ഐ മധുസൂദനൻ്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ചാർജ് മെമ്മോ
Published : August 18, 2026 at 9:30 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും ലയണൽ മെസിയെയും കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന പേരിൽ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി (ആർബിസി) നടത്തിയ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം. നികുതിവെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിന് പയ്യന്നൂർ മുൻ എംഎൽഎയും സിപിഎം നേതാവുമായ ടി.ഐ മധുസൂദനൻ്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചാർജ് മെമ്മോ നൽകി. ഇതോടെ ആർബിസിക്കും മുൻ കായിക മന്ത്രിക്കും രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയ സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി.
കോഴിക്കോട് ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർ ശ്രീവത്സല, കാസർകോട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ വി. സചിത്, കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫിസർ കെ.എസ് സജിനി എന്നിവർക്കാണ് നിലവിൽ ചാർജ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം തേടിയാണ് മെമ്മോ നൽകിയത്. നികുതിവെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടും നോട്ടിസ് നൽകി കമ്പനി പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയതല്ലാതെ, നികുതി ഈടാക്കാനുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി.
മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ടെന്ന് സൂചന
സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ലയണൽ മെസിയുടെ കേരള സന്ദർശനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നികുതിവെട്ടിപ്പിലെ നടപടികൾ തടയാൻ രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ടതായുള്ള വിവരങ്ങൾ വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച മൊഴികളിൽ നിന്നാണ് ഈ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിരുന്നു നേരത്തെ നടന്നിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മറവിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായാണ് നിലവിലെ കണ്ടെത്തൽ. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടും സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട നികുതി കൃത്യമായി നൽകിയില്ലെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
2025 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫിസറായ പി.വി രത്നാകരൻ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയ വിവരം കാസർകോട് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറെ കത്ത് മുഖേന അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർബിസി എംഡി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് നോട്ടിസ് അയച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയാതിരുന്നത് രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസിൻ്റെ അവിഹിത ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിഗമനം. നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ഇടത് സർക്കാരിലെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പി.വി രത്നാകരൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും
ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. നികുതിവെട്ടിപ്പ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രത്നാകരനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് പകരം, പ്രതികാര നടപടിയെന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു.
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ഈ വിഷയവും സംഘം വളരെ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്. അതിനാൽ നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടത്താനും വെട്ടിപ്പുകാരെ സംരക്ഷിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് എസ്ഐടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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