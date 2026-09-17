'റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ പൊലീസ് കയറിയത് തെറ്റ്' ; റെയ്ഡിനെ വിമർശിച്ച് എംഎ ബേബി
മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയോ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി അതിനെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ മറവിൽ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു.
Published : September 17, 2026 at 6:36 PM IST
ആലപ്പുഴ: കളമശ്ശേരിയിലെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഓഫീസിലെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്കിൽ അതിരാവിലെ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധന തെറ്റായ നടപടിയാണെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയോ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി അതിനെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ മറവിൽ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു.
മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം എത്തിയതിലൂടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഭയാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നും ചാനലിൻ്റെ സംപ്രേഷണത്തെ ഇത് ബാധിച്ചെന്നും എംഎ ബേബി ആരോപിച്ചു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഫോണുകൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.
എന്നാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ചില വ്യക്തികൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ തടസപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് ടിവി യിലെ എംഡി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റെ അറസ്റ്റിനെകുറിച്ചും എംഎബേബി പ്രതികരിച്ചു. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും എന്നാൽ അത് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ പൊലീസ് റെയ്ഡ്
അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ റെയ്ഡ് നടപടി. റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെയും ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കളമശ്ശേരി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
2024 ഡിസംബർ 20-ന് അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ വ്യാജവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ചു എന്നതാണ് കേസിലെ പ്രധാന ആരോപണം.റെയ്ഡിൻ്റെ സമയത്ത് പൊലീസ് ഒരു മണിക്കൂറിലോറെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഫോൺ പിടിച്ച് വക്കുകയും സംപ്രേക്ഷണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, റിപ്പോർട്ടർ ടി.വി. ഓഫീസിലെ പൊലീസ് നടപടി നിയമപരമാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചത്. സംഭവത്തെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ-മാധ്യമ മേഖലകളിൽ ശക്തമായ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും മുന് മന്ത്രി പി രാജീവും പൊലീസിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെയും യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള അതിക്രമമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനും, ഇടത് യുവജന സംഘടനകളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.
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