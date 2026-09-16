റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ പൊലീസ് റെയ്ഡ്: പ്രതിഷേധവുമായി കെയുഡബ്ല്യുജെയും യുവജന സംഘടനകളും; സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി പി. രാജീവ്
കേസിലുൾപ്പെടാത്ത ജീവനക്കാരുടെ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന് സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു.
Published : September 16, 2026 at 4:46 PM IST
എറണാകുളം: കളമശ്ശേരിയിലെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഓഫിസിൽ അതിരാവിലെ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള അതിക്രമമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനും, ഇടത് യുവജന സംഘടനകളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. കളമശ്ശേരി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെ്യ്ത കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൻ്റെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലേക്ക് പൊലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. റെയ്ഡിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി ആരോപണമുയര്ന്നിരുന്നു.
പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെയുഡബ്ല്യുജെ ജില്ലാ ഘടകം കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളമശ്ശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. കേസിലുൾപ്പെടാത്ത ജീവനക്കാരുടെ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന് സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചു.
വിമർശനവുമായി പി രാജീവ്
സംഭവത്തിൽ വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെയും പൊലീസിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ മന്ത്രി പി. രാജീവ് രംഗത്തെത്തി. മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിയമവിരുദ്ധമായി തടസപ്പെടുത്തിയത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേസിൽ പ്രതികളല്ലാത്ത ജീവനക്കാരോട് പൊലീസ് കാണിച്ചത് അസഹിഷ്ണുതയാണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി ന്യൂസ് ക്ലിക്ക് ഓഫിസിൽ നടപ്പാക്കിയ അടിച്ചമർത്തൽ നയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് വിഡി സതീശൻ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഉരുക്കുമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് തടയുന്ന പൊലീസ് നടപടി കേരളത്തിൽ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണോ എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
റെയ്ഡ് എന്തിന്?
അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ റെയ്ഡ് നടപടി. റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെയും ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കളമശ്ശേരി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഡിസംബർ 20-ന് അർജൻ്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ വ്യാജവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സർക്കാരിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ചു എന്നതാണ് കേസിലെ പ്രധാന ആരോപണം.
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കൂടാതെ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ആർബിസിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒഴിവാക്കിക്കിട്ടുന്നതിനുമായി വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിലും ജിസിഡിഎയിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും എഫ്.ഐ.ആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 318(2), 318(4), 61 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കളമശ്ശേരി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പൊലീസ് അതിക്രമമെന്നും, വിമർശിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ വായടപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കേരള സമൂഹം വകവെച്ചു നൽകില്ലെന്നും ഇടത് നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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