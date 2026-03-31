ETV Bharat / state

വോട്ടർമാരെ തടഞ്ഞാൽ കർശന നടപടി; പോളിങ് തടസപ്പെടുത്തിയാൽ റീപോളിങ് നടത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

kerala assembly election 2026 election commission guidelines of ec free uber travel
Representative image (ETV Bharat file)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർണമായും സുതാര്യവും ഭയരഹിതവുമാക്കാൻ കർശന നിർദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതോ ആയ ഏതൊരു നീക്കവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ആ ബൂത്തുകളിൽ ഉടൻ റീപോളിങ് നടത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മുൻകാലങ്ങളിൽ കള്ളവോട്ട്, ബൂത്ത് പിടിത്തം, വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന കേടുപാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു റീപോളിങ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ വോട്ട്‌ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ തടയുകയോ, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ ആ പോളിങ് റദ്ദാക്കും.

വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ പോലും റീപോളിങ്ങിനുള്ള കാരണമായി കണക്കാക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം വോട്ടർമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും കമ്മീഷൻ ഗൗരവമായി കാണും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലാതെയോ വോട്ടെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് റീപോളിങ്ങിന് വഴിമാറുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഓരോ ബൂത്തിലെയും ദൃശ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വെബ്‌കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പോളിങ് ഏജന്‍റുമാർക്കും കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. വോട്ടർമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിൽ വീഴ്‌ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പരാതികൾ ഉടനടി അറിയിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളും ആപ്പുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

വോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂബറിൽ സൗജന്യ യാത്ര: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും വോട്ടർമാർക്കായി പ്രത്യേക പദ്ധതി

കേരള നിയമസഭയിലേയ്ക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്‍പതിന് എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ സമ്മതിദായകർക്കായി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയുമായി 'യൂബർ ഇന്ത്യ'. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയവുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം പോളിങ് ശതമാനം കുറയാതിരിക്കാനും എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് ഉറപ്പാക്കാനും ആണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സമ്മതിദായകർക്ക് അവരുടെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി യൂബർ ആപ്പിലൂടെ കാർ, ഓട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് എന്നീ വാഹനങ്ങളിൽ സൗജന്യ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെയും ലൊക്കേഷനുകൾ ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമ്മതിദായകരെ വാഹനത്തില്‍ കയറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും. രണ്ട് കിലോമീറ്റിന് ശേഷമുളള യാത്രയ്ക്ക് യൂബർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക അടച്ചാൽ മതിയാകും.

കൂടാതെ, യൂബറിന്‍റെ ആപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വോട്ടർ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. പ്രായമായവർക്കും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION COMMISSION
GUIDELINES OF EC
FREE UBER TRAVEL
REPOLLING IF POLLING DISRUPTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.