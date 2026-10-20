കൂട്ടിയിണക്കലിനിടെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിൽ; വഖഫ് പുനഃസംഘടന തലവേദനയായി മുസ്ലീം ലീഗ്
വഖഫ് പുനഃസംഘടനയിൽ എപി വിഭാഗത്തെ തഴഞ്ഞതില് ലീഗിനെതിരെ സുന്നി വിഭാഗം. അതൃപ്തിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത് പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ തീരുമാനം.
Published : October 20, 2026 at 9:44 AM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് പിന്നാലെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സുന്നി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധവും അമർഷവും പുകയുന്നു. എപി, ഇകെ വിഭാഗത്തിലെ ലീഗ് വിരുദ്ധ ചേരിയേയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ ലീഗ്. പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലും കടുത്ത അതൃപ്തിക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എപി വിഭാഗത്തിന്റെ ബഹിഷ്കരണവും അമർഷവും
പത്ത് വർഷക്കാലമായി എൽഡിഎഫുമായി സഹകരിച്ച് വഖഫ് ബോർഡിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചവരാണ് കാന്തപുരം എപി വിഭാഗം. അവർക്ക് വീണ്ടും പ്രാതിനിധ്യം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ലീഗിൽ ഒരുവിഭാഗം ഉയർത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എൽഡിഎഫിനോടും യുഡിഎഫിനോടും തൊട്ടുരുമ്മി നിലകൊണ്ടവരാണ് കാന്തപുരം വിഭാഗം. ഭരണം മാറിയതോടെ ഒരു ഐക്യപ്പെടലിന്റെ സൂചനകളൊക്കെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
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മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മർക്കസ് സന്ദർശനത്തിനിടെ പാണക്കാട് തങ്ങളും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും എത്തി. കാന്തപുരവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതൊക്കെ ഒരു ശുഭ സൂചനയായിരുന്നു. എന്നാൽ വഖഫ് പുനഃസംഘടനയിൽ എപി വിഭാഗത്തെ പാടെ തഴഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാത്തതോടെ കാന്തപുരവും കൂട്ടരും ഇടഞ്ഞു. എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ മാസം 22ന് വ്യാഴാഴ്ച ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലീഗ് വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ നിന്ന് എപി വിഭാഗം വിട്ടുനിന്ന് കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
അനുനയത്തിന് നീക്കം
പാണക്കാട് തങ്ങൾ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകളാണ് വഖഫ് ബോർഡ് ഭാരവാഹിത്വത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇതിൽ അതൃപ്തരായ എപി വിഭാഗത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം, മദ്രസ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം തുടങ്ങി കൂടുതൽ പദവികൾ നൽകാനാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം നിലവിൽ ആലോചിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളജ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാമെന്നും ലീഗ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എപി വിഭാഗം തൃപ്തരാകില്ല എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
ഇകെ വിഭാഗത്തിലെ ലീഗ് വിരുദ്ധ ചേരി പുറത്ത്
മറുഭാഗത്ത്, ഇകെ സുന്നി വിഭാഗത്തിലും വഖഫ് പുനഃസംഘടന വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇകെ വിഭാഗത്തിലെ ലീഗ് വിരുദ്ധ ചേരിക്ക് പൂർണമായും പ്രാതിനിധ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. മുൻപ് അംഗമായിരുന്ന ഉമർ ഫൈസിയെ പോലെയുള്ളവരെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി, സമസ്ത ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തോടും ലീഗിനോടും അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന മുസ്തഫ ഫൈസിയെ പോലെയുള്ളവരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ, ലീഗ് വിരുദ്ധ ചേരിയുടെ കടുത്ത വിമർശകനായ മായിൻ ഹാജി വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനായി എത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ഇകെ വിഭാഗത്തിലെ ഒരുവിഭാഗം കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രാതിനിധ്യവും വിവാദത്തിൽ
വഖഫ് സ്വത്തുക്കളിൽ കാര്യമായ പങ്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയെ വഖഫ് ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയും ഇകെ സുന്നി വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നണി ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ വഖഫ് ബോർഡിൽ തിരുകിക്കയറ്റിയത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഇടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരുടെ തീരുമാനം. ചുരുക്കത്തിൽ
സമുദായിക സമവായത്തിന് ശ്രമിച്ച ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് വഖഫ് ബോർഡ് പുനസംഘടന സൃഷ്ടിച്ച തലവേദന ചെറുതൊന്നുമല്ല.
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