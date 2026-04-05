സ്വർണക്കൊള്ള നടത്തിയവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ തെഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ജനങ്ങൾ നൽകും; കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് സ്‌ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനെന്ന് രേണുക ചൗധരി

പ്രസംഗത്തിൽ സിനിമാ നിരൂപണം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്ന് രേണുക ചൗധരി

Renuka Chowdhury at Indira Bhavan, the headquarters of the KPCC (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 4:49 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തെലങ്കാനയിലേതും കർണാടകയിലേതും പേലെ കേരളത്തിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഗ്യാരൻ്റിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നിലവിൽ എംപിയുമായ രേണുകാ ചൗധരി. കെപിസിസി ആസ്ഥനമായ ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. യഥാർഥ പ്രശ്‌നങ്ങളെ മറച്ച് വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സിനിമാ നിരൂപണം നടത്തുകയാണെന്നും രേണുക ചൗധരി ആരോപിച്ചു.

കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായ അക്രമം വർധിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തിയവരെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ ഗുസ്‌തി താരങ്ങൾക്ക് നേരെയും അതിക്രമം നടന്നിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ദിരാ ഗ്യാരൻ്റികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതുപ്രകാരമാണ് ഗ്യാരൻ്റികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ ബസ് യാത്രയും വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പും ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു രൂപ കൈയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാം. സിനിമാ നിരൂപണം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് കൊണ്ട് സ്ത്രീസുരക്ഷയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ ചോദിച്ചു.

നിയമസഭാ തെരത്തെടുപ്പിന് മുമ്പ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇഡിയെ അയച്ചു. എന്നാൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയും വരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം കാണാനോ കേൾക്കാനോ അതേ പറ്റി മിണ്ടാനോ ശക്തമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല. പാർലമെൻ്റിൽ വരാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തമിഴ്‌നാട്ടിലും കേരളത്തിലും പോകുന്നു. എന്നാൽ കേരളം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും മോദിക്ക് ഉത്തരമില്ല. ഏറെ പ്രാധാന്യവും ഭക്തരുമുള്ള ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചത് മഹാപാപമാണ്. അത് നടത്തിയവർക്കുള്ള ശിക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റി കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കും: മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക

തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം തീർത്തും സൗജന്യമാക്കിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക പറഞ്ഞു. കോന്നി മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോന്നി പഞ്ചായത്തിലെ പര്യടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാരൻ്റി കേരളത്തിലും നടപ്പാലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Also Read:തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റിയും സ്‌ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്രയും നടപ്പിലാക്കി; കേരളവും മാറുമെന്ന് തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

