എം പി പരമേശ്വരന് അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് നാലാം ലോക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വചിന്തകന്
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ശാസ്ത്രപ്രചാരകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, സൈദ്ധാന്തികൻ, സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകൻ എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്ന പരമേശ്വരൻ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു
Published : August 11, 2026 at 3:08 PM IST
തിരുവനന്തപുരം/ തൃശൂര്: പ്രശസ്ത ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കമ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വചിന്തകനുമായ ഡോക്ടർ എം പി പരമേശ്വരൻ (92) നിര്യാതനായി. തൃശൂരിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ശാസ്ത്രപ്രചാരകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, സൈദ്ധാന്തികൻ, സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തകൻ എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്ന പരമേശ്വരൻ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പരമേശ്വരൻ അവതരിപ്പിച്ച നാലാംലോക സിദ്ധാന്തം സിപിഎമ്മിലും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിനിടയിലും ഒരുകാലത്ത് വലിയ സൈദ്ധാന്തിക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിരുന്നു. ഈ ആശയത്തെ തള്ളിയ സിപിഎം, 2004ൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കിരാലൂരിൽ 1935 ജനുവരി 18നായിരുന്നു ജനനം. പിതാവ് മടങ്ങർളി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി. അമ്മ മാടമ്പ് സാവിത്രി അന്തർജ്ജനം. തൃശൂർ നമ്പൂതിരി വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം. സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ, സെൻ്റ് തോമസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി. തിരുവനന്തപുരം എൻജിനീയറിങ് കോളജിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങിൽ ബിരുദവും മോസ്കോ പവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്ന് ന്യൂക്ലിയർ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ പിഎച്ച്ഡിയും നേടി. 1957 മുതൽ 1975 വരെ ബാർകിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. ശാസ്ത്രബോധം സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1970 രൂപവത്കരിച്ച കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ മുന്നണി നേതാക്കളിലൊരാളായിരുന്നു പരമേശ്വരൻ. പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1975ൽ അദ്ദേഹം ജോലി രാജിവച്ചു.
മലയാളിയുടെ യുക്തിശാസ്ത്ര ബോധത്തെ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയായ പരമേശ്വരൻ ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത്. 1975 മുതൽ സിപിഎമ്മിൽ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകനായി. തുടക്കത്തിൽ ചിന്ത പ്രസിദ്ധീകരണ സമിതിയിലാണ് എം പി പ്രവർത്തിച്ചത്. കുറച്ചുകാലം ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പ്രവർത്തിച്ചു. മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് പരമേശ്വരൻ അക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതിക വാദം പോലുള്ള ഗഹനമായി തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങൾ എം പി വളരെ ലളിതമായി വിവരിച്ചു.
മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആയി അൻപതിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിവർത്തനങ്ങൾ കാലഹരണമില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ (ആത്മകഥ) എന്നിവ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എകെജിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഷാജി എൻ കരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഇഎംഎസായി വേഷമിട്ടു. 2017 ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നൽകുന്ന സമഗ്ര സംഭാവനക്കുള്ള പുരസ്കാരം, 1984 ൽ ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്ര, വൈജ്ഞാനിക, സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളും പരമേശ്വരന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടിയിൽ പുറത്തേക്കു നയിച്ച 'നാലാം ലോക സിദ്ധാന്തം'
'നാലാം ലോകം: സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ പരമേശ്വരൻ അവതരിപ്പിച്ച നാലാംലോക സിദ്ധാന്തം, സിപിഎമ്മിലും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിനിടയിലും 2004ൽ വലിയ സൈദ്ധാന്തിക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിരുന്നു. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പരമേശ്വരൻ്റെ നാലാംലോകം എന്ന ആശയം. പരമ്പരാഗത മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന ആശയത്തെയും മാർക്സിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കുന്നതായിരുന്നു. ആഗോള കോർപറേറ്റ് വിപണിക്കും മുതലാളിത്ത വികസന രീതികൾക്കും ബദലായി മറ്റൊരു ലോകം സാധ്യമാണെന്ന സങ്കൽപമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ. മാർക്സിസ്റ്റ്- ലെനിനിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് നാലാംലോക സിദ്ധാന്തമെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് സിപിഎം ഇതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാട് മുന്നോട്ടുവച്ചെന്നാരോപിച്ചാണ് പരമേശ്വരനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്.