നിപ മരുന്നിലും പരീക്ഷണമോ? കെഎംഎസ്സിഎല് വാങ്ങാത്ത മരുന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയതിൽ ദുരൂഹത; വിശദ അന്വേഷണത്തിന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്
സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിപക്കും കോവിഡിനും നൽകിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ റെംഡിസിവീർ മരുന്നിൽ ഉത്പാദന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിൽ ഫിസിഷ്യൻസ് സാമ്പിൾ എന്നും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 30, 2026 at 2:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ (കെഎംഎസ്സിഎൽ) വഴിയല്ലാതെ വാങ്ങിയ റെംഡിസിവീർ മരുന്ന് കഴിച്ച രോഗികളാണ് മരിച്ചതെന്ന സംശയത്തിൽ വിശദ അന്വേഷണവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിപക്കും കോവിഡിനും നൽകിയ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ റെംഡിസിവീർ മരുന്നിൽ ഉത്പാദന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതിൽ ഫിസിഷ്യൻസ് സാമ്പിൾ എന്നും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ബാച്ച് മരുന്നുകൾ കെഎംഎസ്സിഎൽ മുഖേനയല്ല വാങ്ങിയതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. അതേക്കുറിച്ച് പകർച്ചവ്യാധി വിഭാഗം ഡോക്ടർ അരവിന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. മരുന്നിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും മരുന്ന് കഴിച്ച രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിപ രോഗികൾ മരിക്കാൻ കാരണം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണോയെന്ന് സംശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിപ, കോവിഡ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്ന മരുന്നായിരുന്നു റെംഡിസിവീർ. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ജീവൻ രക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഈ മരുന്ന് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന മാത്രമേ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അവസാനമായി 2021 ജൂൺ മൂന്നിനാണ് കോർപ്പറേഷൻ കാരുണ്യ വഴി മരുന്ന് വാങ്ങിയത്. ഈ 3000 വയലിന്റെ ആകെ വില 42 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇപ്രകാരം വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് 2023 മേയ് 30 ആയിരുന്നു. അവശ്യമരുന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നോ ബിഡർ ഇനമായതിനാൽ കാരുണ്യ വഴി മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽനിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മരുന്ന് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം 102 വയലും 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം 34 വയലും 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം 10 വയലും 2026-27 വർഷം 50 വയലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷം ഉപയോഗിച്ച 50 വയൽ മരുന്ന് 2026 ജൂൺ 12ന് ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് വരുത്തി നിപ രോഗിക്ക് നൽകിയതാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രേഖകളനുസരിച്ച് 2023, 2024, 2025 വർഷങ്ങളിൽ രോഗികൾക്ക് നൽകിയ മരുന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ഈ മരുന്നുകൾ കെഎംഎസ്സിഎൽ വഴിയല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതെന്ന അന്വേഷണമാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഡി.എം.ഇ., ഡി.എച്ച്.എസ്. മുഖാന്തിരം സമാനരീതിയിൽ മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ രോഗികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ ആറ് നിപ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടുപേരും 2024ൽ രണ്ട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടുപേരും 2025ൽ മൂന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചിരുന്നു. 2026ൽ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും രോഗി സുഖം പ്രാപിച്ചു.
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