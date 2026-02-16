ETV Bharat / state

കേരളത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ഭൂമികയില്‍ മതത്തിന്‍റെയും ജാതിയുടെയും സ്വാധീനം- ഒരു വിശകലനം

ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മതനേതാക്കളുടേയും സമുദായ നേതാക്കളുടെയും അനുമതി കൂടാതെ സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണ്ണയവും കൂടി നടത്താനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് പ്രധാന മുന്നണികള്‍.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
Religion and caste influence in Kerala Politics (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 4:59 PM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 6:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ജാതി മത സമവാക്യങ്ങള്‍ കേരളത്തിന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ?. ഈ ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളും മുന്നണികളും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളും പ്രസ്‌താവനകളും ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മതനേതാക്കളുടേയും സമുദായ നേതാക്കളുടെയും അനുമതി കൂടാതെ സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണ്ണയവും കൂടി നടത്താനാവാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് പ്രധാന മുന്നണികള്‍.

Also Read: പോര് കടുക്കും മധ്യകേരളത്തിലെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളില്‍

രണ്ടു മുന്നണികള്‍ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിലെ മുന്‍കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തില്‍ മതനേതാക്കളുടെ പിന്തുണയുള്ള കക്ഷികള്‍ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുഡിഎഫിനായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇവരുടെ സ്വാധീനവും പിന്തുണയും പലപ്പോഴും ആര്‍ജ്ജിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. സമസ്‌ത കേരള ജം ഇയത്തുല്‍ ഉലമ അഥവാ സമസ്‌തയുടെ ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്‍റെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു പോരുന്ന മുസ്ലീം ലീഗും ക്രൈസ്‌തവ സഭകളുടെ പിന്തുണയുള്ള കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദശകം വരെ യുഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നതോടെയാണ് സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ജാതി മത സമവാക്യങ്ങള്‍ മാറിയത്. സുന്നി വിഭാഗത്തില്‍ പ്രബലരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസല്യാര്‍ നയിക്കുന്ന സമസ്‌ത എ പി വിഭാഗം കാലങ്ങളായി ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടര്‍മാര്‍ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ന്യൂനപക്ഷസ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ അല്ലാതെ ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും കഴിയില്ല മുന്നണികള്‍ക്ക്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഭൂരിപക്ഷമല്ലെങ്കിലും നിര്‍ണ്ണായക ശക്തിയായ കോഴിക്കോട്, കാസര്‍കോട്, കണ്ണൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും മുന്നണികള്‍ മതാഭിമുഖ്യം നോക്കി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി പിന്തുടരുകയാണ്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

അത്രത്തോളം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളില്ലാത്ത ക്ഷേത്ര നഗരമായ ഗുരുവായൂര്‍ അടങ്ങുന്ന ഗുരുവായൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍പ്പോലും ന്യൂനപക്ഷത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളേയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി ഇരു മുന്നണികളും രംഗത്തിറക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂര്‍ മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ജനസംഖ്യ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 60 ശതമാനത്തിലേറെ ഹിന്ദു വോട്ടര്‍മാരായിട്ടു കൂടി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെയല്ലാതെ മല്‍സരിപ്പിക്കാന്‍ ആത്മ വിശ്വാസക്കുറവാണ് മുന്നണികള്‍ക്ക്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

മധ്യ തിരുവിതാകൂറില്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍, റാന്നി, ആറന്മുള, മൂവാറ്റുപുഴ, മധ്യ കേരളത്തില്‍ എറണാകുളം, കോതമംഗലം, പെരുമ്പാവൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ വിവിധ ക്രൈസ്‌തവ സഭകള്‍ക്ക് നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. പ്രമുഖ കക്ഷികള്‍ നിഷേധിക്കുമെങ്കിലും ഇതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമി വിവാദം ഇതിന്‍റെ പുതിയ തലമാണ്. അതേസമയം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന ഈ ജാതിമത ചിന്തകളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും വലിയ ഒരു ചോദ്യമാണ്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
വയനാട് ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

തെക്കന്‍ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നായര്‍ വോട്ടുകള്‍ നിര്‍ണായകമാകുന്നത് കാണാനാകുന്നുവെന്ന് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല മുന്‍ വൈസ്‌ചാന്‍സലറും കേരള സര്‍വകലാശാല രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം മേധാവിയുമായിരുന്ന ഡോ. ജി.ഗോപകുമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശരിക്കും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ ജയിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ പരാജയപ്പെടുത്താനായി ആണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, പഴയ തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. കെ മുരളീധരന്‍റെ വിജയത്തില്‍ നായര്‍ വോട്ടുകള്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അതിനുമപ്പുറം കെ കരുണാകരനോട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനതയ്ക്കുള്ള സ്‌നേഹമാണ് മുരളീധരന്‍റെ വിജയത്തിന് നിദാനമായതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൃശൂരില്‍ ക്രൈസ്‌തവ സഭകളുടെ പിന്തുണ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വോട്ടായി മാറിയതും നാം കണ്ടതാണ്. റബ്ബറിന് വിലകൂട്ടിയാല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് മലയോര കര്‍ഷകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന ഫാദര്‍ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുടെ വാഗ്‌ദാനം പക്ഷേ കേരളത്തില്‍ മറ്റൊരിടത്തും ക്രൈസ്‌തവര്‍ ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നതും നാം ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

എം വി രാഘവന്‍ തിരുവനന്തപുരം വെസ്റ്റില്‍ മത്സരിച്ചപ്പോള്‍ പരാജയപ്പെടാനിടയായത് നായര്‍ സമുദായം ഒന്നടങ്കം ഒന്നിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു. എസ്‌ഡിപിഐ പോലുള്ളവയും വിധി നിര്‍ണയത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്‌തവ വിഭാഗത്തിലെ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ്, യാക്കോബായ, മാര്‍ത്തോമ, ലാറ്റിന്‍ , സീറോ മലബാര്‍ സഭകള്‍. കാലാകാലങ്ങളില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലപാടുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി നിര്‍ണയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമാകാറുണ്ടെന്നും ഡോ.ഗോപകുമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു-ക്രിസ്‌ത്യന്‍-മുസ്ലീം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (ETV Bharat)

കൊല്ലം ടൗണ്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ മുന്നണികള്‍ക്ക് ഈഴവ സമുദായത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ ഇറക്കാന്‍ ഭയമാണെന്നാണ് ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയിലെ രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായ പ്രൊഫ.ഡോ.ബിജു ബി എല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരു മുന്നണി ഈഴവ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ നിര്‍ത്തുകയും എതിര്‍ മുന്നണി നായര്‍ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരാളെ ഇറക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിച്ച് പോകുന്നതിനും കാരണമാകാറുണ്ട്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

എങ്കിലും കേരളത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിതമായി രണ്ട് മത മുന്നണികള്‍ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ബിജു വിലയിരുത്തുന്നു. മുസ്ലീം ലീഗും ബിജെപിയും. അവര്‍ ജാതിക്കപ്പുറം മതം കൊണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. മുസ്ലീം ലീഗ് ഒരിക്കലും മുസ്ലീം സമൂഹത്തില്‍ നിന്നല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ രംഗത്ത് ഇറക്കാറില്ല.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

അതേ സമയം മധ്യകേരളത്തില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ക്രൈസ്‌തവ സഭകളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളില്‍ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് പരിഗണിക്കാറുണ്ടെന്നും ഡോ.ബിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തിലും മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും മറ്റും മതവും ജാതിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ അധികാരത്തിലിരുന്ന ഇരുമുന്നണികളും എന്നും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്നും ബിജു പറയുന്നു.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ രാഷ്‌ട്രീയ വോട്ടുകള്‍ തന്നെയാണ് വിധി നിര്‍ണയിക്കുന്നതെന്നാണ് പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായ പ്രദീപ് പറയുന്നത്. ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നിലപാടുകളോട് എതിര്‍പ്പുണ്ടായാല്‍ ആ വോട്ടുകള്‍ സ്വഭാവികമായും എതിര്‍മുന്നണിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ജാതിയോ മതമോ അല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്തെ ചില മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സമുദായ വോട്ടുകള്‍ വിധി നിശ്ചയിക്കാറുണ്ടെന്നും പ്രദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നാടാര്‍ വിഭാഗത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ അവര്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീന ശക്തിയാകാറുണ്ട്. അത് പോലെ തന്നെ ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കര്‍ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സഭയുടെ തീരുമാനവും വിജയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതേ സമയം ഇതൊരു തെളിയിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

ആലപ്പുഴയില്‍ ഈഴവ വോട്ടുകള്‍ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശമാണ്. എന്നാല്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ വി എം സുധീരനെ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പോലും അദ്ദേഹം നിഷ്‌പ്രയാസം വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടോമൂന്നോ തവണ ജയിച്ചു കയറിയെന്നും പ്രദീപ് പറയുന്നു.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

ഇപ്പോള്‍ സമുദായ നേതാക്കളെ രാഷ്‌ട്രീയകക്ഷികള്‍ക്ക് ഭയമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമേ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാറുള്ളൂവെന്നും പ്രദീപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും മതമേലധ്യക്ഷന്‍മാരുടെയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക പോലും സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ഊതിവീര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടതിനപ്പുറം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകുമ്പോഴും സമുദായനേതാക്കള്‍ക്കൊന്നും അവരുടെ സമുദായത്തിലെ വോട്ടുകളില്‍ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാനാകുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

എന്‍എസ്എസിന് നായര്‍ വോട്ടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സമുദൂരമെന്ന ആശയവുമായി അന്നത്തെ എന്‍എസ്എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി കെ നാരായണപ്പണിക്കര്‍ രംഗത്ത് എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വന്ന സുകുമാരന്‍ നായര്‍ അതിനെ ശരിദൂരമായി പരിണമിപ്പിച്ചു. എല്ലാ നേതാക്കളും പെരുന്നയില്‍ പോയി മന്നത്ത് പത്മനാഭന്‍റെ സമാധിയില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തിയും സാഷ്‌ടാംഗം പ്രണമിച്ചുമൊക്കെ നാട്യങ്ങള്‍ നടത്താറുണ്ടെങ്കിലും അത്ര വലിയ സ്വാധീന ശേഷിയൊന്നും വോട്ടര്‍മാരില്‍ എന്‍എസ്എസിനില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമെന്നും പ്രദീപ് പറയുന്നു. അവര്‍ പറയുന്നത് പോലെയൊന്നുമല്ല നായര്‍ സമുദായത്തിലെ ആളുകള്‍ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

എസ്‌എന്‍ഡിപിയുടെ കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്‍ ബിഡിജെഎസ് രൂപീകരിച്ച് ബിജെപിക്കൊപ്പം കൂടിയെങ്കിലും ഈഴവരൊന്നും കൂടെ പോയില്ലെന്നത് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഇടത് വലത് വോട്ടുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ തീവ്ര വലത് പക്ഷം കൂടി കളം നിറഞ്ഞപ്പോള്‍ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകളില്‍ ചിലത് അങ്ങോട്ടേക്കും പോയി. എന്നാല്‍ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ഒരിക്കലും മാറി മറിയാത്ത കുറേ വോട്ട് ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ കയ്യാളുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് എന്‍എസ്എസും എസ്എന്‍ഡിപിയും സ്വന്തം പാര്‍ട്ടികള്‍ രൂപീകരിച്ചവരാണ്. എന്നാല്‍ അതെല്ലാം പരാജയമായി എന്നതും ചരിത്ര വസ്‌തുതകളായി അവശേഷിക്കുന്നു.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS KERALA POLITICAL FRONTS RELIGIOUS LEADERS
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രൈസ്‌തവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ (Etv Bharat)

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തിലെ വോട്ടുകളില്‍ മത-സാമുദായിക നേതാക്കള്‍ക്കൊന്നും നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകുന്നില്ല. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നോക്കിയാലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗം ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്നതായി ശാസത്രീയ പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല. മലപ്പുറം മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു അപവാദമായി ഉള്ളത്. മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയായ മലപ്പുറത്ത് ആ മതത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും മുന്‍ഗണ നല്‍കുന്നതും. അവിടെയും പക്ഷേ കൃത്യമായ രാഷ്‌ട്രീയം തന്നെയാണ് ഫലം നിര്‍ണയിക്കുന്നത്. മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയായതിനാല്‍ തന്നെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോള്‍ ആ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളും മുന്നണികളും ജാതിമത സമുദായങ്ങളോടും അവരുടെ നേതാക്കളോടും പുലര്‍ത്തുന്ന ഈ പ്രീണന തന്ത്രങ്ങള്‍ പക്ഷേ വോട്ടായി മാറുന്നില്ലെന്നതാണ് സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ മനസിലാകുന്നത്. ചില അപൂര്‍വം മണ്ഡലങ്ങള്‍ എടുത്താല്‍ മാത്രമാണ് മതവും ജാതിയും വിധി നിര്‍ണായക ശക്തിയായി മാറുന്നത്. സമ്മര്‍ദ്ദ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് അപ്പുറം നിര്‍ണായ ശക്തിയായി മാറാന്‍ കേരളത്തില്‍ ഒരു മതസാമുദായിക സംഘടനകള്‍ക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ഭൂമിക നിശ്ചയിക്കുന്നതും പരുവപ്പെടുത്തുന്നതും രാഷ്‌ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്‌ത്രങ്ങളും ഭരണനേട്ടങ്ങളും- പരാജയങ്ങളും ഒക്കെതന്നെയാണെന്ന് ആഴത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും കാണാനാകും.

Last Updated : February 16, 2026 at 6:06 PM IST

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
CASTE INFLUENCE IN KERALA POLITICS
KERALA POLITICAL FRONTS
RELIGIOUS LEADERS
RELIGION IN KERALA POLITICS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.