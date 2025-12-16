Kerala Local Body Elections2025

കിഫ്ബിക്ക് ആശ്വാസം: ഇഡി നോട്ടീസിന്‍ മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

കിഫ്ബി നൽകിയ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക നടപടി

കിഫ്ബി, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

December 16, 2025

എറണാകുളം: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡിന് (കിഫ്ബി) എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന്‍ മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തു. കിഫ്ബി നൽകിയ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക നടപടി.

ഹർജിയിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇഡിയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി. വിശദമായ വാദത്തിനായി കേസ് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

മസാല ബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ച പണം സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ഇഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിയുടെ നോട്ടീസിനെതിരെ കിഫ്ബി കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. പണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കണ്ടെത്തൽ ശരിയല്ലെന്നും, വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും കിഫ്ബി നിലപാടെടുത്തു.

എന്നാൽ, മസാല ബോണ്ടുവഴി സമാഹരിച്ച പണം വികസന പദ്ധതികൾക്കായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇഡി ഇന്ന് വാദത്തിനിടെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഭൂമി വാങ്ങിയത് നിയമപരമായി ശരിയല്ലെന്നും, സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമുളള ഭൂമിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫണ്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് വന്ന ഭൂമിയിലോ ആയിരുന്നു മസാല ബോണ്ടിലെ പണം വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൂടാതെ, അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിക്ക് മുൻപിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി വാദിക്കാനുള്ള അവസരം പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും, നടപടികൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫെമ (FEMA) സംബന്ധിച്ച അധികാര പരിധിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി നോട്ടീസയച്ചതെന്നും ഇഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കിഫ്ബിക്ക് പുറമേ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് തുടങ്ങിയവർക്കും ഇഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൻ്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ നിർണായകമാകും.

മസാല ബോണ്ട് എന്നാല്‍ പാര്‍ലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാ കമ്പനികള്‍ക്കും വിദേശ കമ്പനികളില്‍ നിന്നും വായ്പയെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യന്‍ രൂപ (INR) എന്ന കറന്‍സിയില്‍ കടമെടുക്കാം എന്നതാണ്. 5000 കോടി രൂപയുടെ വാര്‍ഷിക വിനിമയത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് എക്‌സ്റ്റേണല്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ബോറോവിംഗ്സ് (ECBs) വഴി വിദേശ കറന്‍സികളില്‍ കടമെടുക്കാനുള്ള നിയമമുണ്ട്, എന്നാല്‍ മസാല ബോണ്ട് വഴിയാകുമ്പോള്‍ വാങ്ങുന്ന പണം രൂപയില്‍ തന്നെ ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യയില്‍ മസാല ബോണ്ട് വഴി പണം കടം വാങ്ങുന്ന ആദ്യ കമ്പനിയല്ല കേരള ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് അഥവാ കിഫ്ബി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനും (NTPC), എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി പോലുള്ള ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും മസാല ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

