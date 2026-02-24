സര്ക്കാരിന് ആശ്വാസം, പ്രതിപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടി; നവകേരള പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി
സ്വന്തം പദ്ധതികളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. ക്ഷേമപദ്ധതികൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും കോടതി
Published : February 24, 2026 at 1:57 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നവകേരള പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തതോടെ സർക്കാരിന് ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താൽക്കാലികമായി അനുമതി ലഭിച്ചു.
സ്വന്തം പദ്ധതികളുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. ക്ഷേമപദ്ധതികൾ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച പ്രത്യേക അനുമതി ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നടപടി. പദ്ധതിക്കായി ചെലവാക്കുന്ന തുകയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉചിതമായ ഘട്ടത്തിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിലും അവ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിലും സർക്കാരിന് എന്താണ് തെറ്റുള്ളത്?" എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് വാദത്തിനിടെ ചോദിച്ചു. പദ്ധതിക്കായി നിയോഗിച്ച വളണ്ടിയർമാർക്ക് ഒരു പൈസ പോലും നൽകുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഹൈക്കോടതി വിധി ഇങ്ങനെ...
2026 ഫെബ്രുവരി 17-ന് ഹൈക്കോടതി ഈ പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പദ്ധതിക്കായി 20 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും, മതിയായ ബജറ്റ് വിഹിതമില്ലാതെയാണ് തുക മാറ്റിവെച്ചതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് ഭരണകക്ഷി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണമാണിതെന്ന് ഹർജിക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ചെലവിൽ ഭരണകക്ഷി നടത്തുന്ന പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ക്യാമ്പയിനാണ് ഇതെന്ന് എതിർഭാഗം അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സിപിഎം സെക്രട്ടറി ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നതായും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഓരോ വീട്ടിലും എത്താനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത 23 കോടി രൂപ ഇതിനായി നീക്കിവെച്ചത് സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണവും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ ചെലവിൽ നടത്തുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയാണിതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2026 ഫെബ്രുവരി 17-നാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി പദ്ധതി തടഞ്ഞത്. ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഫണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വികസന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തുക, ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ 'ആസൂത്രണ-സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിൻ്റെയോ' അല്ലെങ്കിൽ 'പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് വകുപ്പിൻ്റെയോ' പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
സർക്കാർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിനെ ഇതിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിക്കുകയും "സ്പെഷ്യൽ പി.ആർ. ക്യാമ്പയിൻ" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ 20 കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭരണഘടനയുടെ 166(3) അനുച്ഛേദമനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള 'റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സ്' (ഭരണനിർവ്വഹണ ചട്ടങ്ങൾ) ലംഘിച്ചാണ് ഈ തുക അനുവദിച്ചതെന്ന് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇതെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി തടയുകയായിരുന്നു, സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവോടെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാരിന് താൽക്കാലികമായി അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Read Also: 'ലിവ് ഇന് റിലേഷന് മതം പ്രശ്നമല്ല, ഇത്തരം ബന്ധം കുറ്റകരമല്ല': അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി