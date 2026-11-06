കോഴിക്കോട്ടെ 'എളാപ്പയ്ക്ക്' അഭിമാനം; മരുമകന് അമേരിക്കയില് ചരിത്രം കുറിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം സെനറ്റര്
പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ വിശ്വസ്തതകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ ഇന്ന് തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെന്നും ഈ മാറ്റം ന്യൂനപക്ഷ പ്രതിനിധ്യത്തിന് പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
Published : November 6, 2026 at 7:57 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: അമേരിക്കന് സെനറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായി ചരിത്രവിജയം നേടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിമായ അബ്ദുല് അല് സഈദിന് കോഴിക്കോടുമായി അഭേദ്യബന്ധമാണുള്ളത്. ഈജിപ്ഷ്യന് വംശജനായ അബ്ദുല് അല് സഈദിന്റെ ഭാര്യ സാറ ജുകാകുവിന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരനാണ് (എളാപ്പ) കോഴിക്കോട്ടെ വ്യവസായിയായ ജുകാകു അബ്ദുല് മജീദ്.
അബ്ദുല് അല് സഈദിന്റെ വിജയത്തില് കുടുംബത്തിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ജുകാകു അബ്ദുല് മജീദ് പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച മുന്പ് സാറയെ വിളിച്ചപ്പോള് വിജയസാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയില് മുസ്ലിങ്ങള് മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 2.5 ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നെന്നും അനുഗ്രഹമായാണ് കാണുന്നതെന്നും ജുകാകു അബ്ദുല് മജീദ് പറഞ്ഞു.
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സില്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറയ്ക്കിടയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികളില് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് അബ്ദുല് മജീദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ വിശ്വസ്തതകള്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാന് അമേരിക്കന് വോട്ടര്മാര് ഇന്ന് തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെന്നും ഈ മാറ്റം ന്യൂനപക്ഷ പ്രതിനിധ്യത്തിന് പുതിയ സാധ്യതകള് തുറന്നു നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഇസ്രയേലിന്റെ പിന്തുണയോ സാമ്പത്തിക പിന്ബലമോ ഇല്ലാതെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിക്കുക എന്നത് ഒരുകാലത്ത് അത്യന്തം കഠിനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഈ മാറ്റം മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങള്ക്കും വലിയ തോതില് തുണയായിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കടുത്ത മത്സരമാണ് പ്രചാരണരംഗത്ത് നടന്നത്. പണം വാങ്ങാതെ ജനകീയ പിന്തുണയോടെയാണ് അബ്ദുല് അല് സഈദ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. പലസ്തീന് വിഷയങ്ങളില് നിലപാടുകള് തുറന്നുപറഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്ന് എതിരാളികളില്നിന്നും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതെല്ലാം മറികടന്നാണ് അദ്ദേഹം വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമൂഹത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുന്പ് ഇസ്രയേലിന്റെ പിന്തുണയോ പണമോ ഇല്ലാതെ ജയിക്കുക പ്രയാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കള് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് മുസ്ലിങ്ങള്ക്കടക്കം വലിയ ഗുണമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അബ്ദുല് അല് സഈദിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യയിലേത് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങള്ക്കും വലിയ അഭിമാനമാണെന്നും ജുകാകു അബ്ദുല് മജീദ് പറഞ്ഞു.
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കുടുംബത്തില്പ്പെട്ട പലരും അമേരിക്കയിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമായി ജീവിക്കുമ്പോള്, ജുകാകു അബ്ദുല് മജീദ് കേരളത്തില് ജാവ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഡീലര്ഷിപ്പ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംരംഭങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ അന്പത് വര്ഷമായി കോഴിക്കോടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 1972 മുതല് അമേരിക്കയിലാണ് ജുകാകു അബ്ദുല് മജീദിന്റെ സഹോദരന് തയ്യിബ് ജുകാകു. തയ്യിബിന് മൂന്ന് പെണ്മക്കളും രണ്ട് ആണ്മക്കളുമാണ് ഉള്ളത്. മക്കളില് ഏറ്റവും ഇളയവളാണ് അബ്ദുല് അല് സഈദിന്റെ ഭാര്യ സാറ തയ്യിബ് ജുകാകു.
ഡോക്ടര്മാരായ സാറയുടെയും ഭര്ത്താവ് അബ്ദുല് അല് സഈദിന്റെയും പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. മെഡിക്കല് രംഗത്തും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും മികച്ച സംഭാവനകള് നല്കുന്ന ഡോ. അബ്ദുല് അല് സഈദ് സാധാരണക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനും പാവങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനുമായിട്ടാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നും ജുകാകു അബ്ദുല് മജീദ് പറയുന്നു.
കോഴിക്കോടുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് പുറമേ, അബ്ദുല് അല് സഈദിന്റെ ഭാര്യ സാറയുടെ കുടുംബത്തിന് കര്ണാടകയുമായി ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്രബന്ധമാണുള്ളത്. സാറയുടെ പിതാവ് ഡോ. ജുകാകു തയ്യിബ് കര്ണാടകയിലെ ഭട്കലില് ജനിച്ചുവളര്ന്ന വ്യക്തിയാണ്. 1976-ല് ബെംഗളൂരു മെഡിക്കല് കോളേജില് നിന്ന് മെഡിക്കല് ബിരുദം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്.
സാറയുടെ മുത്തച്ഛന് ജുകാകു ഷംസുദ്ദീന്, ബി.ഡി. ജെട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ധനകാര്യ ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിഷിഗണ് സര്വകലാശാലയില് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് സാറയും അല് സഈദും തമ്മില് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. സാറയ്ക്ക് 19 വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ഇവര്ക്ക് രണ്ട് പെണ്മക്കളുണ്ട്.
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