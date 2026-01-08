ETV Bharat / state

ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ 'ഇടത് ശബ്‌ദം' ഇനി കാവിക്കൊടിക്കീഴിൽ; റെജി ലൂക്കോസിനെ ഷാൾ അണിയിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനായിരുന്ന റെജി ലൂക്കോസ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കേരളം വൃദ്ധസദനമായി മാറുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി അമിത് ഷാ 11-ന് കേരളത്തിലെത്തും.

റെജി ലൂക്കോസിനെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഷാളണിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 8, 2026 at 12:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഇടത് നിരീക്ഷകനായി സജീവമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റെജി ലൂക്കോസ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തെ ഷാൾ അണിയിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു.

കൈരളി ടിവിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിനായി താൻ നിരവധി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കാലഹരണപ്പെട്ടതും ദ്രവിച്ചതുമായ ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ കേരളം ഒരു വൃദ്ധസദനമായും വലിയൊരു ഭ്രാന്താലയമായും മാറുമെന്ന് റെജി ലൂക്കോസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തൊഴിൽ തേടി നാട് വിടുന്ന പുതിയ തലമുറയെ ഇവിടെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. അധ:പതിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയല്ല, മറിച്ച് വികസനമാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ ഇനി രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധത്തിനല്ല, വികസനത്തിനാണ് അവസരം ലഭിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വികസന നയങ്ങളിലുള്ള ആകർഷണം

നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നയങ്ങളും ആശയങ്ങളുമാണ് തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് റെജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞു. ബിജെപി നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൻ കുറച്ചു നാളായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട വികസന മുന്നേറ്റങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വവും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യം.

ബിജെപിയെ വർഗീയവാദികളെന്ന് വിളിച്ച സിപിഎം കുറച്ചുകാലമായി കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണം തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ബിജെപിയെ വർഗീയവാദികളായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ വർഗീയ വിഭജനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് ഖേദകരമാണ്. ഇടതുപക്ഷവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും ഇനി മുതൽ തൻ്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ബിജെപിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കുമെന്നും അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരസ്യമായി പറയാൻ മടിക്കുന്ന പലരുടെയും മനസ്സിൽ ബിജെപിയുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ വലിയൊരു മാറ്റം വരാനിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയ വിജയം

കേരളം 'വൃദ്ധസദനമായി' മാറുന്നുവെന്ന റെജി ലൂക്കോസിൻ്റെ പരാമർശം സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവകരമായ ചർച്ചകൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ യുവതലമുറ തൊഴിലിനായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനം ബിജെപി നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നതാണ്. ഇതേ വാദം മുൻ ഇടത് സഹയാത്രികനെക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നയങ്ങളാണ് തന്നെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ, കേരളത്തിലെ മധ്യവർഗ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് റെജി ലൂക്കോസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

തള്ളിക്കളഞ്ഞ് സിപിഎം

അതേസമയം, റെജി ലൂക്കോസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഘടകത്തിലും അംഗമായിരുന്നില്ലെന്ന് സിപിഎം കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതികരിച്ചു. സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ഇടത് സഹയാത്രികനായി ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടത് സഹയാത്രികനെന്ന വിശേഷണം നൽകിയതെന്നും സിപിഎം വ്യക്തമാക്കി.

അമിത് ഷാ കേരളത്തിലേക്ക്

ജനുവരി 11ന് അമിത് ഷാ കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചടങ്ങിൽ അറിയിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. ആർക്കാണ് വികസനത്തെ പറ്റി കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് എന്ന് ജനങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

