വാഗ്ദാനങ്ങൾ പെരുവഴിയിൽ; പൂപ്പാറയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ദുരിതക്യാമ്പിൽ, ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുനരധിവാസമെന്ന് പഞ്ചായത്ത്
പുഴ പുറമ്പോക്കിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന 2023 ജനുവരിയിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്നാണ് പൂപ്പാറയിൽ വൻ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി തുടങ്ങിയത്.
Published : May 8, 2026 at 10:50 PM IST
ഇടുക്കി: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാട്ടിയ ആവേശം പുനരധിവാസത്തിൽ കണ്ടില്ല. ഇടുക്കി പൂപ്പാറയിൽ പുഴ പുറമ്പോക്കിലെ നിർമാണങ്ങൾ പൊളിച്ച് നീക്കിയതോടെ തെരുവിലായ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത ദുരിതക്യാമ്പിൽ.
വീടും ഭൂമിയും ഇല്ലാത്ത 15 കുടുംബങ്ങളെ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന് ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യം ഹൃദയഭേദകമാണ്.
നിയമം നടപ്പായി, മനുഷ്യർ പുറത്തായി
പുഴ പുറമ്പോക്കിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന 2023 ജനുവരിയിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്നാണ് പൂപ്പാറയിൽ വൻ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി തുടങ്ങിയത്. വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിച്ച നടപടിയിൽ 29 വീടുകളും മൂന്ന് ആരാധനാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 88 കെട്ടിടങ്ങളാണ് മണ്ണ് മാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചുനീക്കിയത്.
2024 ഫെബ്രുവരി 7-ന് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് സീൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും താമസക്കാരെ അന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി വിധി ശരിവെച്ചതോടെയാണ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞ് പോകാമെന്ന ധാരണയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.
പതറിപ്പോയ പുനരധിവാസം
കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ സ്വന്തമായി മറ്റ് ഇടങ്ങളില്ലാത്ത 17 കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു പേർ ബന്ധു വീടുകളിലേക്കും വാടക വീടുകളിലേക്കും മാറി ബാക്കിയുള്ളവരെ താത്ക്കാലികമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത് പൂപ്പാറ ടൗണിലെ പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിലേക്കാണ്. എന്നാൽ, മതിയായ സുരക്ഷയോ വൃത്തിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു തുറന്ന ഹാളിൽ കുട്ടികളും വയോധികരും അടക്കമുള്ളവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുകയാണ്.
കൃത്യമായ ശുചിമുറി സൗകര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ തങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഓരോ കുടുംബവും. തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിവിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഈ വൃത്തിഹീനമായ ഹാളിൽ തള്ളിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ക്യാമ്പിലെ താമസക്കാർ കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു.
പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കൾ സമീപത്തെ തോട്ടം ലയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ, പുറത്തുള്ളവരെ താമസിപ്പിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് പോലും ഇവർക്ക് അഭയം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം പൂപ്പാറയിലെ കാഴ്ചകളെ കൂടുതൽ ദയനീയമാക്കുന്നു.
അധികൃതരുടെ ഉറപ്പും പ്രതീക്ഷകളും
ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ 'ലൈഫ്' പദ്ധതിയിൽ വീട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ വീടുപണി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറാം. ബാക്കിയുള്ള 15 കുടുംബങ്ങളെയാണ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന് ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജിഷാ ദിലീപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ ദുരിതാവസ്ഥ പരിഗണിച്ച് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ തേയില കമ്പനിയുടെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ലയങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇവർക്ക് വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനി ഇതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. തകർന്നുവീണ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ രണ്ടാം ദിവസവും പൂപ്പാറയിൽ തുടരുകയാണ്.
നിയമത്തിൻ്റെ കർക്കശമായ നടപടികൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂരയെന്ന സ്വപ്നം എന്നാണോ യാഥാർഥ്യമാവുക എന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഈ 15 കുടുംബങ്ങൾ. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി പൂപ്പാറയിൽ പന്നിയാർ പുഴയുടെ തീരത്ത് വീട് വച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു 100 വയസുള്ള ശിവമ്മാളിന് രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചയില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ താനും കുടുംബവും കുടിയിറക്കപ്പെട്ടത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മുതൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിന് ശമനമില്ല. മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമടങ്ങുന്ന പത്ത് അംഗ കുടുംബമാണ് ശിവമ്മാളുടേത്.
പോകാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലവുമില്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച പൂപ്പാറ ടൗണിലെ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലെ മുറിയിലേക്ക് ഇവർ താമസം മാറി. നടക്കാനാവാത്ത ശിവനമ്മാളിനെ ബന്ധുക്കൾ എടുത്താണ് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മൂന്നാം നിലിയിലെത്തിച്ചത്. രണ്ട് ദിവസം പഞ്ചായത്ത് ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകി.
എന്നാൽ മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് വെള്ളമെത്താത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനോ, ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എത്രയും വേഗം സൗകര്യമുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
പുഴയുടെ പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറി വീട് നിർമിച്ചവരിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി ഭൂമിയും വീടും ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് റവന്യൂ അധികൃതർ പറയുമ്പോഴും ശിവനമ്മാളിനെ പോലെ നിരവധി പേരാണ് പോകാൻ മറ്റൊരിടമില്ലാതെ ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ ദുരിതത്തിലായത്.
Also Read: ഇടുക്കി പൂപ്പാറയിൽ പുഴ കൈയേറി നിർമ്മിച്ച 88 ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കി; പെരുവഴിയിലായി ജനം