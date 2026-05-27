കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'ഡെമോഗ്രാഫിക് ബോംബ്'; ആശങ്കയായി പുതിയ കണക്കുകൾ!
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് സാവധാനം ഒരു 'വാർദ്ധക്യ സംസ്ഥാനമായി' മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ആശങ്ക...
Published : May 27, 2026 at 8:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പല വികസിത രാജ്യങ്ങളോടും കിടപിടിക്കുന്ന സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ 'കേരള മോഡൽ' ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ആരോഗ്യ പരിപാലനം, ഉയർന്ന സാക്ഷരത, കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്ക് ജനസംഖ്യാപരമായ വികാസത്തിൽ എക്കാലവും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടുനടന്ന ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റേത്.
എന്നാൽ, ഓഫീസ് ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ "സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് 2024" ലെ കണക്കുകൾ കേരളത്തിന് അല്പം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് സാവധാനം ഒരു 'വാർദ്ധക്യ സംസ്ഥാനമായി' മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തുന്നത്.
ജനനനിരക്ക് താഴേക്ക്
പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനനനിരക്കിൽ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നത്. 2024-ൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ജനനനിരക്ക് 18.3 ആയിരിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ ഇത് വെറും 11.1 മാത്രമാണ്. 2023-ൽ 12.3 ആയിരുന്ന ജനനനിരക്കാണ് 2024-ൽ 11.1 ലേക്ക് (ഗ്രാമങ്ങളിൽ 11.1, നഗരങ്ങളിൽ 11.2) ചുരുങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് 2023-ലെ 5.0-ൽ നിന്നും 2024-ൽ 3.9 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇത് കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നഗരങ്ങളിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക്; ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആശങ്ക
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവരം നഗരമേഖലകളിലെ ശിശുമരണ നിരക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവാണ്. മികച്ച ആശുപത്രികളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും നഗരങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടും ഈ നിരക്ക് ഉയരുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം കൈവരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്കായിരുന്നു.
വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി 1,000 ജീവനുള്ള ജനനങ്ങൾക്ക് 5 എന്ന റെക്കോർഡ് നിരക്ക് കേരളം മുൻപ് കൈവരിച്ചിരുന്നു (ദേശീയ ശരാശരി 25 ആയിരിക്കുമ്പോൾ). എന്നാൽ 2024-ലെ എസ്ആര്എസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിന്റെ ആകെ ശിശുമരണ നിരക്ക് 5-ൽ നിന്നും 8 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഈ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ (5 ആയി) തുടരുമ്പോൾ, നഗരങ്ങളിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് 5-ൽ നിന്നും 10 ആയി ഇരട്ടിച്ചു എന്നതാണ്. നഗരങ്ങളിലെ മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യ പദ്ധതികളുടെ പോരായ്മകളിലേക്കോ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളുടെ കുറവിലേക്കോ ആണ് ഈ കണക്കുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
പ്രായമേറുന്ന കേരളം
ജനനനിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്നത് പ്രായമായവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവാണ്. ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വയോജനങ്ങളുടെ ശതമാനം രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമായ ജനങ്ങളുള്ള (60 വയസ്സിന് മുകളിൽ) സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്.
കേരളത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 15.1% ആളുകളും 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് (ദേശീയ ശരാശരി വെറും 9.7% മാത്രമാണ്). ഇതിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശതമാനം 15.8%-ഉം പുരുഷന്മാരുടേത് 14.4%-ഉം ആണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇത് 15.3%-ഉം നഗരങ്ങളിൽ 15.0%-വുമാണ്. അതേസമയം, വരുംതലമുറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 0-14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ശതമാനം കേരളത്തിൽ വെറും 19.6% മാത്രമാണ് (ഇന്ത്യയിലാകെ ഇത് 24% ആണ്). ജോലി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള 15-59 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർ 64% മുതൽ 65% വരെയാണെന്ന് എസ്ആര്എസ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസവും ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്കും
വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാണ്. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ മൊത്തം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് (ടിഎഫ്ആര്) 1.3 ആണ്, ഇത് ജനസംഖ്യ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ 2.1 എന്ന നിരക്കിനേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ്. ബിരുദവും അതിനുമുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് (ജിഎഫ്ആര്) 64.1 ആണ്.
പ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കിൽ 15-19 പ്രായപരിധിയിലാണ് (325.8) ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് കാണിക്കുന്നത്. പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇതിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളിൽ ജനനനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണെന്നും, എന്നാൽ പ്രായം കൂടുംതോറും (പ്രത്യേകിച്ച് കരിയറും ജോലിയും നോക്കുന്നവരിൽ) ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള താൽപര്യമോ സാഹചര്യമോ കുറയുന്നു എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തോ സംസ്ഥാനത്തോ ഉള്ള ജനസംഖ്യ അതേപടി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ശരാശരി 2.1 കുട്ടികൾ എന്ന നിരക്കിൽ ജനനം നടക്കണം. എന്നാൽ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് വെറും 1.3 മാത്രമാണ്.
പ്രസവരക്ഷയും ചികിത്സയും: സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ സ്വാധീനം
ദേശീയതലത്തിൽ 71.7% പ്രസവങ്ങളും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചിത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കേരളത്തിൽ 69.6% പ്രസവങ്ങളും നടക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് 30.4% മാത്രമാണ് (ഗ്രാമങ്ങളിൽ 33%, നഗരങ്ങളിൽ 27.9%). എന്നിരുന്നാലും, കേരളത്തിൽ 100% പ്രസവങ്ങളും വിദഗ്ധരായ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അശാസ്ത്രീയമായ പ്രസവ രീതികൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം.
കേരളം ജനസംഖ്യാപരമായ ഒരു വലിയ പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നതും പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും ഭാവിയിൽ കടുത്ത സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് നല്കുന്ന സൂചന. ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാം. കൂടാതെ, നഗരങ്ങളിലെ ശിശുമരണ നിരക്കിലെ വർധനവ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വരും നാളുകളിൽ പ്രായമായവർക്കായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മാതൃ-ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കാനും സർക്കാർ തലത്തിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
ജനനനിരക്ക് ക്രമാതീതമായ കുറയുന്നത് വെല്ലുവിളി
റിപ്പോര്ട്ടിന് പിന്നാലെ വിഷയത്തില് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള സര്വകലാശാല മുൻ വിസി, ആസൂത്രണ ബോര്ഡ് മുൻ അംഗം എന്നി നിലകളില് പ്രവര്ത്തിച്ച ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ഇഖ്ബാല്.
കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവില് ആശങ്കയില്ലെന്നും എന്നാല് ജനനനിരക്ക് ക്രമാതീതമായ കുറയുകയാണെങ്കില് അത് വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. 1990 മുതല് വര്ഷങ്ങളായി കേരളം മരണിരക്ക് കുറുള്ള ആയുര്ദൈര്ഘ്യം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. ചരിത്രപരമായ കുറെ കാര്യങ്ങള്ക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയില് കേരളം മുന്നിലാണ്. ഉയര്ന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്ക്, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം, മികച്ച ആതുര സേവനം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യ വിഭവ സൂചികകള് ഉയര്ന്നതാണ്.
ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയുമ്പോള് സ്വഭാവികമായും ആയുര്ദൈര്ഘ്യം വര്ധിക്കും. എന്നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്നത് പ്രായമായവരെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും. പ്രമേഹം, രക്താതിമര്ദം, ക്യാൻസര്, ഡിമെൻഷ്യ ഇങ്ങെനെയുള്ള രോഗങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് വളരെയധികം കൂടിവരുമെന്നും ഡോക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
ഭൂമിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലുമപ്പുറം ജനസംഖ്യയാണ് ആഗോളതലത്തില് വര്ധിച്ചുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യ കുറയുന്നത് മോശം കാര്യമല്ല. പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങള്കൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യ കുറയുന്നത്. ഒന്നാമത്, ഫെര്റ്റിലിറ്റി റേറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു. രണ്ടാമത്, കേരളത്തിലെ പുതുതലമുറയിലെ യുവാക്കള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്, സ്ത്രീകള്ക്ക് വിവാഹത്തോടും കുട്ടികള് ഉണ്ടാകുന്നതിനോടും വിരക്തിയുണ്ട്.
സ്ത്രീകളുടെ ഓഫീസ് ലൈഫും ഫാമില ലൈഫും തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങള് വരുന്നു, ഗര്ഭിണി ആവുന്നതിനോടും പ്രസവിക്കുന്നതിനോടും മടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനനിരക്ക് സ്വാഭാവികമായും കുറയുന്നുവെന്നും ഡോകടര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വളർച്ച കൈവരിച്ചതോടെ, ചെറുപ്പക്കാർ വൈകി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒന്നോ രണ്ടോ ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു സംസ്കാരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മികച്ച ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ തേടി കേരളത്തിലെ യുവതലമുറ കൂട്ടത്തോടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതും സംസ്ഥാനത്തെ ജനനനിരക്ക് കുത്തനെ താഴേക്ക് പോകാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂടിച്ചേര്ത്തു.
ഭര്ത്താവിനും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വം
ജനനനിരക്ക് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കുറഞ്ഞാല് വെല്ലുവിളിയാണ്, അത് യുവതലമുറയെ ബാധിക്കുമെന്നും വയോജനങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബം ജീവിതത്തില് സ്ത്രീകളെ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോള് അതിനെ പരിചരിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഭര്ത്താവിനും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് കൊവിഡിനെതിരെയുള്ള കൊവിഷീല്ഡ് വാക്സിൻ നിര്മിച്ച യുകെ സ്വദേശിനിയും ഗവേഷകയുമായ സാറാ ഗിൽബർട്ടിൻ്റെയും അവരുടെ ഭര്ത്താവിൻ്റെ ്ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചും ഡോക്ടര് ഇഖ്ബാല് ഓര്മിപ്പിച്ചു.
"ഓക്സ്ഫോര്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകയും ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ ഗിൽബർട്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ജന്മം നല്കിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് അവർ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ തൻ്റെ ഗവേഷണ കരിയർ ആരംഭിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഒന്നിച്ച് നോക്കുക എന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും കഠിനാധ്വാനവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് ഭർത്താവ് ജേസൺ പ്യൂട്ടർ വളരെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്, കുട്ടികളെ നോക്കാനായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വന്തം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു.
ഭർത്താവ് വീട്ടുചുമതലകളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും പൂർണമായി ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാറയ്ക്ക് ലാബിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനും വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനും സാധിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് കൊവിഷീല്ഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇക്കാര്യം അവരുടെ അഭിമുഖത്തില് തന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പോള് ഇത്തരത്തില് ഭാര്യയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്കാൻ ഭര്ത്താക്കന്മാര് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്" ഇഖ്ബാല് പറഞ്ഞു.
നിലവില് സമൂഹം പുരോഗമിച്ച് വരികയാണ് ഭാര്യ ഗര്ഭിണിയാകുമ്പോള് ഭര്ത്താവിനും രണ്ട് മാസം ലീവ് അനുവദിച്ച് നല്കുന്നുണ്ട്, ഇത്തരത്തില് ദമ്പതിമാര് തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണമെന്നും ഡോക്ടര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പുരുഷന്മാരേക്കാള് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്ക്ക് ആയുര്ദൈര്ഘ്യം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കും.
60 വയസിന് മുകളിൽ സ്ത്രീകളിൽ 60 ശതമാനവും വിധവകള്
സംസ്ഥാനത്ത് 60 വയസുള്ള സ്ത്രീകളെ എടുത്താല് 60 ശതമാനവും വിധവകളാണ്. പഴയ പോലെ ന്യൂക്ലിയര് ഫാമിലിയല്ല ഇപ്പോള്, പലരും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വയോജനങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നില്ല. അത് കേരളത്തില് വലിയ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും യുവതലമുറ വയോജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകത സംസ്ഥാനത്ത് ഏറിവരുമെന്നും ഡോക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
അതുകൊണ്ട് പുതിയ കേരള സര്ക്കാര് വയോജനങ്ങള്ക്കായി തന്നെ പ്രത്യേക വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചതെന്നും മുൻ സര്ക്കാര് വയോജന കമ്മിഷൻ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ജോലി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും, സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കും. പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ, വയോജന പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സർക്കാർ വലിയ തുക കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"നഗരങ്ങളിലെ മാറിയ ജീവിതശൈലി, അമിത സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കാരണം ഒൻപത് മാസം തികയുന്നതിന് മുൻപേയുള്ള പ്രസവങ്ങൾ കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷിയും തൂക്കവും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അത്യാധുനിക എൻഐസിയു സൗകര്യങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗർഭിണികളിൽ പ്രമേഹം, അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം, തൈറോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. അമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ചയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയും പ്രസവസമയത്തോ അതിനുശേഷമോ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. 30 അല്ലെങ്കിൽ 35 വയസിന് ശേഷമുള്ള ഗർഭധാരണം പലപ്പോഴും സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇത് അകാല പ്രസവത്തിലേക്കോ, കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനിതക വൈകല്യങ്ങളിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം, ഇത് ശിശുമരണ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു" ഡോക്ടര് പറഞ്ഞു.
'കേരള മോഡൽ' വീണ്ടും ഒന്നാമത്, പക്ഷേ കനലായി ജനസംഖ്യാ പ്രതിസന്ധി
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്, ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക-ആരോഗ്യ മേഖലകളുടെ പുരോഗതി അളക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് 2024ൽ കേരളം തന്നെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലും വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് കേരളമെങ്കിലും, ഈ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് ചില പുതിയ ആശങ്കകളും സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്.
