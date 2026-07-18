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കാൻസർ ചികിത്സ ക്ലെയിം വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ; ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് എറണാകുളം ഉപഭോക്തൃ കോടതി

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ രവി വർമ്മ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കെതിരെയാണ് കമ്മിഷൻ ശക്തമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി 45 ദിവസത്തിനകം തുക കൈമാറണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

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Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 11:14 AM IST

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എറണാകുളം: ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉടമയുടെ കാൻസർ ചികിത്സ ക്ലെയിം തുക അന്യായമായ നിബന്ധനകൾ ഉന്നയിച്ച് വെട്ടിക്കുറച്ച ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നടപടിക്ക് എറണാകുളം ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ്റെ കനത്ത തിരിച്ചടി. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഈ നിലപാട് സേവനത്തിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ചയും അധാർമിക വ്യാപാര രീതിയുമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ രവി വർമ്മ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കെതിരെയാണ് കമ്മിഷൻ ശക്തമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

അന്യായമായി വെട്ടിക്കുറച്ച ഇൻഷുറൻസ് തുകയായ 1,12,500 രൂപയും, ഇതിന് പുറമെ ഉപഭോക്താവിനുണ്ടായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരവും കോടതി ചെലവും ഇനത്തിലായി 35,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ പരാതിക്കാരന് നൽകാനാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റി 45 ദിവസത്തിനകം ഈ തുക കൈമാറണമെന്ന് കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ഡി ബി ബിനു, അംഗങ്ങളായ വി രാമചന്ദ്രൻ, ടി എൻ ശ്രീവിദ്യ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് എതിർകക്ഷികളായ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നിർദേശം നൽകി.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ രവി വർമ്മ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി അതായത് 2005 മുതൽ തുടർച്ചയായി നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ മെഡിക്ലെയിം പോളിസി കൃത്യമായി പുതുക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പോളിസി നിലവിലിരുന്ന കാലയളവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബോൺ മാരോ കാൻസർ ബാധിക്കുന്നത്.

തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയായ അമൃത ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും കീമോതെറാപ്പിയും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള സ്‌റ്റെം സെൽ മാറ്റിവയ്ക്ക‌ൽ ചികിത്സയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ സങ്കീർണ്ണമായ ചികിത്സയ്ക്കായി മൊത്തം 4,62,350 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവായത്. തുടർന്ന് ചികിത്സാച്ചെലവ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടുണ്ടായത്.

കമ്പനിയുടെ വാദവും തള്ളിയ കോടതിവിധിയും

രവി വർമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് തുക 1.5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സ്‌റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിയെ 'അത്യാധുനിക ചികിത്സ' എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി, പോളിസിയിലെ ചില കടുത്ത നിബന്ധനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൊത്തം ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ 25 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അനുവദിച്ചത്. അതായത് അർഹതപ്പെട്ട തുകയിൽ നിന്നും വെറും 37,500 രൂപ മാത്രം നൽകി ബാക്കി തുക കമ്പനി തടഞ്ഞുവെക്കുകയായിരുന്നു. ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും തളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട ഈ അനീതിക്കെതിരെയാണ് പരാതിക്കാരൻ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

കേസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ഉപഭോക്തൃ കോടതി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വാദങ്ങളെ പൂർണമായി തള്ളി.
ഒരു മെഡിക്ലെയിം പോളിസിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്നത്, അപ്രതീക്ഷിതമായി രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയ്ക്കായി വരുന്ന യഥാർഥ ചെലവുകളിൽ നിന്നും പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തി ജീവൻരക്ഷാ ചികിത്സകൾക്ക് വിധേയനാകുമ്പോൾ ഇത്തരം സാങ്കേതിക നിബന്ധനകൾ ഉന്നയിച്ച് ക്ലെയിം തുക നിഷേധിക്കുന്നത് പോളിസിയുടെ യഥാർഥ ഉദ്ദേശ്യത്തെത്തന്നെ റദ്ദാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണന്ന് ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തി.

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ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ (IRDAI) മാസ്‌റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം സ്‌റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി എന്നത് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കൃത്യമായ ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിന്മേൽ അനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പരിധികൾ വെക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് യാതൊരു നിയമപരമായ അവകാശവുമില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇൻഷുറൻസ് കരാറുകളിലോ വ്യവസ്ഥകളിലോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തതയോ വ്യാഖ്യാന വ്യത്യാസമോ ഉണ്ടായാൽ, അതിൻ്റെ പൂർണമായ ആനുകൂല്യം പോളിസി എടുത്ത ഉപഭോക്താവിന് മാത്രമാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ചൂഷണം നേരിടുന്ന നിരവധി സാധാരണക്കാരായ പോളിസി ഉടമകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് എറണാകുളം ഉപഭോക്തൃ കോടതിയുടെ ഈ പുതിയ ഉത്തരവ്.

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CONSUMER COURT ORDER
COURT ON NATIONAL INSURANCE COMPANY
CANCER TREATMENT CLAIMS IN COURT
NATIONAL INSURANCE COMPANY CASE
COURT ON CANCER TREATMENT CLAIMS

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