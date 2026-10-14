മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ; ചെങ്കല്ലറയും ശിലാ ചിത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തി
മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംകുളത്ത് പാറയിലാണ് ശിലാ ചിത്രങ്ങളും തീർത്ഥങ്കരയിൽ ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനിടെ അരിക് മുറിഞ്ഞ നിലയിലുള്ള ചെങ്കല്ലറയുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
Published : October 14, 2026 at 6:31 PM IST
കാസർകോട് : മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനാധിവാസത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളായ ചെങ്കല്ലറയും ശിലാചിത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തി. മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംകുളത്ത് പാറയിലാണ് ശിലാ ചിത്രങ്ങളും തീർത്ഥങ്കരയിൽ ചെങ്കൽ ഖനനത്തിനിടെ അരിക് മുറിഞ്ഞ നിലയിലുള്ള ചെങ്കല്ലറയുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
പ്രാദേശിക പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ സതീശൻ കാളിയാനം നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ശിലാചിത്രങ്ങളും ഗുഹയും കണ്ടെത്തിയത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവിയും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ ഡോ.നന്ദകുമാർ കോറോത്ത് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഗുഹ മഹാശിലകാലഘട്ടത്തിലെ ചെങ്കല്ലറയാണെന്നും ശിലാചിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അരിയിട്ട പാറയിലും കക്കാട്ടും മുന്നാട് മോലോത്തും കാവ് ആമക്കുളത്തും എരിക്കുളം വലിയ പാറയിലും കാഞ്ഞിരപൊയിലിലും ഏറ്റു കുടുക്കയിലും അമ്പലത്തറയിലും കണ്ടെത്തിയ ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ പോലെ പ്രകൃതിദത്തമായ ജലസംഭരണികളായ പള്ളത്തിൻ്റെ കരയിലാണ് കണ്ണംകുളത്ത് പാറയിലും ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. പത്ത് ഇഞ്ച് നീളവും ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള രണ്ട് കാൽപ്പാദങ്ങളാണ് ചെങ്കൽ പാറയിൽ കൊത്തി വച്ചിട്ടുള്ളത്.
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വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് ശിലാ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതിയോടു സാമ്യമുള്ള പാദങ്ങളുടെ ചിത്രം ഉറപ്പേറിയ പാറയിൽ ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പള്ളങ്ങളുടെ കരയിൽ കൊത്തിവയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് മുഴുവനും ഇവ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും മഴത്തുള്ളികൾ നേരിട്ട് പതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇവ നശിക്കാതിരിക്കുന്നത്. തീർത്ഥങ്കരയിലെ ചെങ്കല്ലറ മുകൾഭാഗത്തെ ദ്വാരവും ഉൾഭാഗവും മേൽമണ്ണ് നിറഞ്ഞ നിലയിലാണുള്ളത്. മടിക്കൈയുടെ മഹാ ശിലാകാലഘട്ടത്തിലെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ.
മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ
ഇതിന് മുമ്പും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മഹാ ശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2021 ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിന് അടുത്ത് കിനാനൂർ - കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിലെ ഭീമനടിയിലാണ് വിവിധ വര്ണ്ണത്തിലുള്ള മണ്പാത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും ചെങ്കല്ലറകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുനിയറകള്ക്കും ചെങ്കല്ലറകള്ക്കുമൊപ്പം വിവിധ വലിപ്പത്തിലും നിറത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള മണ്പാത്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. പ്രദേശവാസികള് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ചരിത്ര ഗവേഷകരാണ് മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലെ പത്ത് ചെങ്കല്ലറകള് കണ്ടെത്തിയത്.
2024ൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ അധിവസിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒറ്റത്തൂണ് ചെങ്കല്ലറ, ഗുഹകളും മനുഷ്യ രൂപങ്ങളും സർപ്പവും നർത്തകിമാരുടെ പാദ മുദ്രകളുമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളായി കാണപ്പെട്ടത്.
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