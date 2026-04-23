മലയോരത്തെ റെഡ് ലേഡി തായ്വാൻ; തരിശുഭൂമിയെ പൊന്നാക്കിയ പപ്പായക്കൂട്ടം, നൂറുമേനി വിജയവുമായി ഡോ. വിനീഷ്
പച്ച വിരിച്ച പപ്പായ തോട്ടം ഒരുക്കി ബ്രണ്ണന് കോളജ് അധ്യാപകന്, വീടിന് മുന്നിലെ തരിശു ഭൂമിയില് 330 പാപ്പായ ചെടികള്, ഇതിനകം വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത് 4000 കിലോ പപ്പായകള്, വേനൽക്കാല വിളയാണെന്ന് ഡോ വിനീഷ്.
Published : April 23, 2026 at 5:45 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമം ആയ തേർത്തല്ലിയിൽ നിന്നും ആലക്കോട് പാതയിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഡോ. വിനീഷ് ജോണിൻ്റെ വീട്. പുതിയ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ഏക്കർ റബ്ബർ മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റി. വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതോടെ വീടിൻ്റെ മുൻ ഭാഗം തരിശായി മാറി.
സ്ഥലം പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് വിനീഷ് പപ്പായ കൃഷിയിലേക് ഇറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ ഏഴിനാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയത്.
കരിമ്പം കാർഷിക ഫാർമിൽ നിന്ന് ഹൈബ്രിഡ് തൈകൾ എത്തിച്ചു. 280 ചെടികൾ ആണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 50 ചെടികളും. അങ്ങനെ 330 പാപ്പായ ചെടികൾ ആണ് വിനീഷിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഉള്ളത്.
അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തി ചെയ്യേണ്ട കൃഷി
കൃഷി ആദ്യ ഘട്ടം തന്നെ വിജയ മായതോടെ കണ്ണൂർ തലശേരി ബ്രണ്ണൻ ബിഎഡ് കോളജിലെ അധ്യാപകൻ ആയ ഡോക്ടർ വിനീഷ് ജോണിനു കൃഷിക്കായി പൂർണമായ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ ആയി. എങ്കിലും എല്ലാ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും നൽകി കൊണ്ട് തൊഴിലാളികളെയെയും കൂടെ കൂട്ടി വിനീഷ്. പപ്പായ കൃഷിക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേഗം ഫംഗസ് ബാധ ഏൽക്കുന്ന കൃഷി ആണെന്നാണ് വിനീഷിൻ്റെ പക്ഷം.
പപ്പായ കൃഷിക്കായി ആദ്യം വേണ്ടത് മണ്ണ് പരിശോധനയാണ്. മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കണ്ടെത്തണം. ഒരോ മണ്ണിലും കൃഷി രീതി വിത്യസ്തം ആണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷി ഓഫിസർ പറഞ്ഞു തരും. പിന്നീട് രണ്ടടി നീളത്തിലും വീതിയിലും ആഴത്തിലുമുള്ള കുഴി എടുക്കൽ ആണ്.
കുമ്മായം ഇട്ട ഈ കുഴിയിലേക്ക് ആണ് പപ്പായ തൈകൾ നടേണ്ടത്. ചാണകപ്പൊടി, ട്രൈക്കോ ഡ്രർമ,സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച ചാണകം, എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാന വളങ്ങൾ.
എത്രത്തോളം വളം നല്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം കായ്ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിനീഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഓരോ മാസവും 50 ഗ്രാം ഫാക്ടംഫോസും, ഓരോ രണ്ടുമാസം കഴിയുമ്പോഴും ചാണകവും 100 ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യവും നൽകണം. കൂടാതെ ചിട്ടയായ നിരീക്ഷണവും. 16എം എം പൈപ്പ് പപ്പായ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു കൊണ്ട് ട്രിപ്പ്ഇറിഗേഷൻ വഴിയാണ് വിനീഷ് വെള്ളം നനക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂറാണ് വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് വിനീഷ് പറയുന്നു. മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് പൂവിടുന്ന പപ്പായ തൈകൾ ഏഴുമാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും.
വിലയിലും രാജാവാണ് റെഡ് ലേഡി തായ്വാൻ
റെഡ് ലേഡി തായ്വാൻ്റെ 10 ഗ്രാം വിത്തിന് 4000 രൂപയാണ് വിപണിയിലെ വില. വിനീഷിൻ്റെ 330 ചെടികളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം 4000 കിലോ പപ്പായ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു.പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ നാടൻ പപ്പായക്കായി ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് എന്ന് വിനീഷ് പറയുന്നു.
കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപക്കാണ് ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത്. കടുത്ത വേനലിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇനം ആണ് പപ്പായ. ആർക്കും വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൃഷിയിനമാണ് പപ്പായ എന്നും വിനീഷ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. തൻ്റെ കൃഷി പരീക്ഷണം മഴക്കാലത്തെ കൂടി അതിജീവിക്കാൻ ഉള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ആണ് വിനീഷ്.
