ഓണത്തെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി പ്രവാസി ലോകം; കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് പച്ചക്കറി കയറ്റുമതി
വാഴയില, നാടൻ നേന്ത്രപ്പഴം, ചെറിയ ഉള്ളി, ബീൻസ്, തുവര, മുരിങ്ങക്കായ, കോവയ്ക്ക, പടവലങ്ങ, പച്ചമാങ്ങ, പപ്പായ, വിവിധ തരം ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന കേരളീയ വിഭവങ്ങൾ.
Published : August 19, 2026 at 6:30 PM IST
എറണാകുളം: ഓണക്കാലമെത്തിയതോടെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ചരക്ക് കയറ്റുമതിയിൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ വൻ വർധനവ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഓണം ഗംഭീരമാക്കാൻ പച്ചക്കറികളുടെയും മറ്റു നാടൻ സാമഗ്രികളുടെയും കയറ്റുമതിയിലാണ് വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവാസികൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ തനത് രുചികളും ഓണസദ്യക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാൻ വിപുലമായ ചരക്കുനീക്കമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വിമാന സർവീസുകൾ വഴി മാത്രം 1,678 മെട്രിക് ടൺ ചരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് അധികൃതർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിൽ സിംഹഭാഗവും, 173 മെട്രിക് ടണും വേഗത്തിൽ കേടുവരുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമാണ്. പ്രവാസി മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഓണസദ്യ ഒരുക്കുന്നതിനായുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വൻ ഡിമാൻഡാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ചരക്കുനീക്കത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി മാറിയത്. കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെ കാർഗോ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ചരക്കുകൾ തടസമില്ലാതെ കയറ്റി അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
നാടൻ നേന്ത്രപ്പഴം, ചെറിയ ഉള്ളി, ബീൻസ്, തുവര, മുരിങ്ങക്കായ, കോവയ്ക്ക, പടവലങ്ങ, പച്ചമാങ്ങ, സദ്യയിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വാഴയില, പപ്പായ, വിവിധ തരം ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സിയാലിലെ ചരക്കുനീക്കം ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് 19-ന് 250 മെട്രിക് ടൺ, ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് 260 മെട്രിക് ടൺ, ഓഗസ്റ്റ് 21, 22 തീയതികളിൽ 300 മെട്രിക് ടൺ വീതവും ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് 200 മെട്രിക് ടൺ ചരക്കും കയറ്റി അയക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സിയാൽ അധികൃതർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാധാരണ പാസഞ്ചർ വിമാനങ്ങളിലെ കാർഗോ സർവീസുകൾക്ക് പുറമെ, വർധിച്ച തിരക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക ചരക്ക് വിമാനങ്ങളും (ഫ്രൈറ്റർ സർവീസുകൾ) സിയാൽ വഴി സര്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ എയർലൈൻസ്, ഇൻഡിഗോ എന്നിവയുടെ നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ് ചരക്ക് വിമാനങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പശ്ചിമേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.
ഓണക്കാലത്തെ വലിയ ആവശ്യകത തടസമില്ലാതെ നിറവേറ്റാനും സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനും ഈ ചരക്ക് വിമാനങ്ങൾ വലിയ സഹായമാകുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും വൻ ആവശ്യകതയാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൊച്ചി വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ ഉണ്ടായ ഈ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം വരും ദിവസങ്ങളിലും ഒരു തടസവുമില്ലാതെ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Also Read: ഇത്തവണയും കോളടിച്ച് ബെവ്കോ ജീവനക്കാര്; ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ ബോണസ്, താത്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്ക്ക് 13000 രൂപ