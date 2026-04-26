സർക്കാർ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത പണമെവിടെ? ജയലക്ഷ്‌മിയും ഉമ്മുകുത്സുവും കഴിയുന്നത് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ വീടുകളിൽ

നവകിരണം പദ്ധതിയിലേക്ക് ഭൂമി നൽകിയാൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിന് പിന്നാലെ വനം വകുപ്പിന് ഭൂമി നൽകിയത്. എന്നാൽ പണത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇവർ.

ജയലക്ഷ്‌മിയും ഉമ്മുകുത്സുവും (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 26, 2026 at 8:35 PM IST

മലപ്പുറം: വയോധികമാരായ ജയലക്ഷ്‌മിയും ഉമ്മുകുത്സുവും കഴിയുന്നത് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ വീടുകളിലാണ്. പന്നിയങ്ങാടുള്ള കോട്ടയിൽ ജയലക്ഷ്‌മി എന്ന 75 കാരിയും വാക്കടയിൽ ഉമ്മു കുൽസുവുമാണ് പ്രാണഭീതിയോടെ പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നത്.

ഇവരുടെ ഭൂമി നവകിരണം പദ്ധതിയിലേക്ക് തന്നാൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിന് പിന്നാലെ വനം വകുപ്പിന് ഭൂമി നൽകി ഇനിയും പണത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇവർ. നിലമ്പൂർ നോർത്ത് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള അകമ്പാടം വനം സ്റ്റേഷനിലെ വനപാലകരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം തങ്ങളുടെ ഭൂമി നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ഇവർ ഭൂമി വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

പക്ഷേ ആറ് വർഷമായിട്ടും ഫണ്ടില്ലെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട 15 ലക്ഷം നൽകിയുമില്ല. വനം വകുപ്പിന് ഭൂമി കൈമാറിയ കുടുംബങ്ങൾ ഉടൻ പണം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വാടക വീടുകളിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. എന്നാൽ വാടക പോലും നൽകാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത ജയലക്ഷ്‌മിയും ഉമ്മുകുത്സുവും ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നത് കാട്ടാനകൾ എപ്പോഴും എത്തുന്ന ഈ പഴയ കെട്ടിടത്തിലാണ്.

രാത്രിയാകുന്നതോടെ കാട്ടാനകൾ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിക്കും. പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ചോറു പോലും കഴിച്ചാൽ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് ജയലക്ഷ്‌മി പറയുന്നു. ഹൃദ്രോഹി കൂടിയായ ഉമ്മുകുത്സുവിന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവർ കണ്ണീരോടെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു ''വനം വകുപ്പ് ഞങ്ങളോട് ഈ ചതി കാണിക്കേണ്ടായിരുന്നു'',

ഡി എഫ് ഒയെ കണ്ടാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഉടൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പതിവ് മറുപടി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ യിൽ മാത്രമാണ് ഇനി പ്രതീക്ഷയെന്നു ഇവർ പറയുന്നു. നവകിരൺ പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് സർക്കാർ വക മാറ്റി ചില വഴിച്ചതാണ് പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണമെന്നാണ് എം എൽ എ പറയുന്നത്. കാരുണ്യ മനസുള്ളവർ ഒരു അഞ്ച് സെൻ്റ് സ്ഥലവും വീടും നൽകിയാൽ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഭയം കൂടാതെ കുറച്ച് നാൾ എങ്കിലും ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

വനം വകുപ്പ് ഭൂമിക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ പണം നൽകണം. ഈ കണ്ണുനീർ ഇനിയെങ്കിലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതെന്നും പന്നിയങ്ങാടുള്ള കോട്ടയിൽ ജയലക്ഷ്‌മി എന്ന 75 കാരിയും വാക്കടയിൽ ഉമ്മു കുൽസുവും പറയുന്നത്.

