ചെറുവണ്ണൂർ കാർ ദുരന്തം: അപകടമോ ആസൂത്രിതമോ? ദുരൂഹതകളുടെ നിഴലിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്‍റെ കണ്ണീർ

ദുരൂഹത ഒഴിയാതെ ചെറുവണ്ണൂരിലെ കാർ ദുരന്തം. നാട്ടുകാരും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുപോലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തില്‍.

Photo frome the accident spot, representative fire image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 17, 2026 at 11:10 AM IST

കോഴിക്കോട് : രാത്രിയുടെ നിശബ്‌ദതയെ കീറിമുറിച്ചെത്തിയ തീജ്വാലകളിൽ ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി വെന്തുമരിച്ച സംഭവം വെറുമൊരു യാദൃശ്ചിക അപകടമോ, അതോ അതിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിഗൂഢതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ? ചെറുവണ്ണൂരിനെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നാട്ടുകാരും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുപോലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയായിരുന്ന ദമ്പതികളുടെ കാറിന് പെട്ടെന്ന് തീപിടിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരൂഹതകളുടെ വലിയൊരു നിഴൽ അവശേഷിക്കുമ്പോഴും, ഇതൊരു നിർഭാഗ്യകരമായ സാങ്കേതിക തകരാർ മാത്രമാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പുറത്തുവരുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളും സാധാരണ ഒരു കാർ അപകടത്തിനും ആസൂത്രിതമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള നേർത്ത നൂൽപ്പാലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.

കാറിൻ്റെ വയറിങ്ങിനോ മറ്റോ തകരാറുകൾ ഇല്ലെന്നും കാരണം അതുവഴി അല്ലെന്നും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പെട്രോൾ പോലുള്ള പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കൾ കാറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായതിനും പ്രാഥമികമായി തെളിവില്ല. ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിന്‍റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാരണം വ്യക്തമാകൂ. വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ആകാംക്ഷയുള്ളതുപോലെ തന്നെ മാരുതി കാർ കമ്പനിക്കും അത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. നാട്ടുകാർ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപംകൊടുത്തതോടെ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ ആകും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നിലവിലുള്ളതെങ്കിലും ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിരവധിയാണ്.

പിൻസീറ്റിലെ യാത്രയും തൊട്ടടുത്ത തോട്ടിലേക്കുള്ള ചാട്ടവും

​സാധാരണയായി ദമ്പതികൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യ മുൻസീറ്റിലിരിക്കാറുള്ള പതിവ് ഈ യാത്രയിൽ എങ്ങനെ മാറിമറിഞ്ഞു എന്നത് ഏറെ വിചിത്രമായി തോന്നാം. ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ സോന എന്തിനാണ് ആ രാത്രിയിൽ കാറിന്‍റെ പിൻസീറ്റിലേക്ക് മാറിയിരുന്നത് എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ലാത്തത് വലിയ സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗർഭകാലത്തെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം സുഖകരമായി കിടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ വേണ്ടിയാകാം അവർ സ്വയം പിൻസീറ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഒരു വിശദീകരണവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടാകാം.

​കാറിന് തീപിടിച്ച കൃത്യ സമയത്തുതന്നെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു തോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിലരിൽ വലിയ സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നു. തീ ആളിപ്പടരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പാകത്തിൽ അത്തരമൊരു സ്ഥലം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ഊഹങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ, കേരളത്തിലെ റോഡരികുകളിൽ തോടുകളും ജലാശയങ്ങളും സാധാരണമാണെന്ന യാഥാർഥ്യവും നാം കാണേണ്ടതുണ്ട്. തീപിടിത്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ വണ്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട് തോട്ടിലേക്ക് അടുത്തതാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവശാൽ അവിടെയൊരു തോട് ഉണ്ടായതാകാനോ ഉള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

​ഭർത്താവിന്‍റെ രക്ഷപ്പെടല്‍, ആപൽഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രതികരണം

അപകടം നടന്നയുടൻ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഭർത്താവ് റിജിൻലാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ചാടിയത് ദുരൂഹതയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നതായി ചിലർ വിലയിരുത്തുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യയും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവും ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുമ്പോഴും, ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ മനുഷ്യസഹജമായി ഉണ്ടാകുന്ന പരിഭ്രാന്തിയും സ്വയരക്ഷയ്ക്കുള്ള ശ്രമവും മാത്രമാകാം അതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. തീ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുക എന്നത് ആപൽഘട്ടങ്ങളിലെ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമായിരിക്കാം.

തന്‍റെ ഭാഗത്തേക്ക് പടർന്ന തീ അണയ്ക്കാൻ റിജിൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള തോട്ടിലേക്ക് ചാടിയതിലും രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തീപിടിച്ച കാറിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ഭാര്യ പിടയുമ്പോൾ, അത്രയും വേഗത്തിൽ തോട്ടിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വച്ച് ചാടാൻ കഴിഞ്ഞത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ശരീരമാകെ തീ പടരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസഹനീയമായ വേദനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ണിൽ കണ്ട ജലാശയത്തിലേക്ക് അറിയാതെ ചാടിപ്പോയതാകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

മുൻഭാഗം സുരക്ഷിതം, ജാമായ പിൻ ഡോറുകൾ

​ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ വസ്‌തുത കാറിന്‍റെ മുൻഭാഗത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണയായി ബോണറ്റിൽ നിന്നോ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്തുനിന്നോ ആണ് കാറുകൾക്ക് തീപിടിക്കാറുള്ളത് എന്നതിനാൽ മുൻഭാഗം സുരക്ഷിതമായിരുന്നത് തീ എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന ചോദ്യം വലിയൊരു നിഗൂഢതയാക്കുന്നു. എന്നാൽ എസി വെന്‍റുകളിലോ സീറ്റിനടിയിലെ വയറിങ്ങിലോ ഉണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം ക്യാബിന്‍റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തീ ആരംഭിച്ചതെങ്കിൽ മുൻഭാഗം സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ സാങ്കേതികമായി സാധ്യതയുണ്ട്.

സോന ഇരുന്നിരുന്ന പിൻസീറ്റിലെ ഡോറുകൾ കൃത്യമായി ആ സമയത്ത് മാത്രം ലോക്കായിപ്പോയത് എങ്ങനെ എന്നതിലും വലിയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. മുൻഭാഗത്തെ ഡോറുകൾ തുറക്കാൻ റിജിന് സാധിച്ചപ്പോള്‍, പിൻവശത്തെ ഡോറുകൾ മാത്രം ജാമായിപ്പോയത് വെറുമൊരു സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവർ ചൈൽഡ് ലോക്ക് സാധ്യതകളെ സംശയിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാറുകളിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ലോക്കിങ് സിസ്റ്റം തകരാറിലാകുന്നതും ചൂടുകൊണ്ട് ഡോറുകൾ ജാമായിപ്പോകുന്നതും ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ പതിവായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം അസാധ്യമാക്കിയ തീപ്പടർച്ച

രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ നടന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും കാർ പൂർണ്ണമായും തീ വിഴുങ്ങിയിരുന്നു എന്നത് ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നു. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്ന ഉടൻ തന്നെ സോനയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതും, അവർക്ക് മുൻപ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന ഊഹവും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗർഭിണിയായതു കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ പുക ശ്വസിച്ച് അവർ നിമിഷങ്ങൾക്കകം അബോധാവസ്ഥയില്‍ ആയിപ്പോയതാകാം പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം എന്ന ന്യായീകരണവുമുണ്ട്.

പേരാമ്പ്രയിലെ കല്ലോട് ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ച് മടങ്ങുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ ദുരന്തം എന്നതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ റോഡ് അപകടം മാത്രമാണിതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തി വയലിൽ നിന്നും മറ്റും വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചിട്ടും തീയണയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര വേഗത്തിലാണ് തീ ആളിപ്പടർന്നത്. തീ വേഗത്തിൽ പടരാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കെമിക്കലുകൾ കാറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന ഊഹം ശക്തമാണ്. എന്നാൽ ആധുനിക കാറുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ സാമഗ്രികളും കുഷ്യനുകളും തീപിടിച്ചാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് ആളിപ്പടരുമെന്നത് ഒരു യാഥാർഥ്യവുമാണ്.

അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്

​ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ റിജിൻലാലിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ അതോ കുറ്റകൃത്യം മറച്ചുവയ്‌ക്കാൻ സ്വയം വരുത്തിവച്ച പൊള്ളലാണോ ഇതെന്ന ക്രൂരമായ സംശയം പോലും ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു ഭർത്താവിന്‍റെ തീരാവേദനയും, ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളുമാകാം ഇതെന്ന മാനുഷിക പരിഗണനയും ഇതിനൊപ്പമുണ്ട്.

​അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്

"അങ്ങേയറ്റം ദാരുണമായ ഈ സംഭവത്തിൽ മേപ്പയൂർ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും ചേർന്ന് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിന്‍റെ സന്തോഷങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കത്തിയമർന്നതിന് പിന്നിൽ കേവലമൊരു കാർ അപകടം മാത്രമാണോ, അതോ ആസൂത്രിതമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും കെണിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന നിഗൂഢതകൾ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളിലൂടെയും റിജിൻലാലിന്‍റെ മൊഴികളിലൂടെയും മാത്രമേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വെളിച്ചത്തുവരൂ." -അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

