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'റീ ഇമാജിനിംഗ് കേരളം'; പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കം, മൂന്ന് ദിവസം, 73 പദ്ധതികള്‍

'ആശയങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി നാളെ മുതൽ 18 വരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലെമൺ ട്രീ, ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലുകളിൽ നടക്കും.

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'റീ ഇമാജിനിംഗ് കേരളം'സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കം (facebook@ VD Satheeshan)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 4:31 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ 'റീ ഇമാജിനിംഗ് കേരളം' വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ ഊർജം പകരുക, പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. 'ആശയങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി നാളെ മുതൽ 18 വരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലെമൺ ട്രീ, ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലുകളിൽ നടക്കും.

കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ നാല്, അഞ്ച് തീയതികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത റീ ഇമാജിനിംഗ് ശിൽപ്പശാലയുടെ തുടർച്ചയാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനം. 40 ലധികം വകുപ്പുകളിലെ 73 പദ്ധതികൾ അടങ്ങിയ സമഗ്ര കർമ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി കൊണ്ട് നയ വിദഗ്‌ധർ, നിക്ഷേപകർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്നിവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തുക. ആറ് ക്ലസ്റ്ററുകളിലായി 73 പദ്ധതികളുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള ഏകോപനമാണ് സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ചർച്ചകളും പദ്ധതികളും എന്തൊക്കെ?

ആദ്യ ദിവസം കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക, സാങ്കേതിക മേഖലകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കും. മിഷൻ സമുദ്ര, നിക്ഷേപക സൗഹൃദ കൺസോർഷ്യങ്ങൾ, വ്യാവസായിക ഇടനാഴികൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്‌ധർ ചർച്ച നടത്തും.

രണ്ടാം ദിവസം സാമൂഹിക വികസനം, ടൂറിസം, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഗതാഗതം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രത്യേക സെഷനുകളിൽ ചർച്ചയാകും. വിശദമായ പ്രോജക്‌ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ (ഡിപിആർ) തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ രൂപപ്പെടുത്തും.

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ഓരോ പദ്ധതിയും എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാം, ആവശ്യമായ ഫണ്ട്, നിർവഹണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏജൻസിയോ വകുപ്പോ ഏതെന്നും ചർച്ചകളിൽ നിർണയിക്കും. ശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിലുടനീളം തുടരും. എല്ലാ സെഷനുകളിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏകീകരിച്ചതിനുശേഷം പദ്ധതികളുടെ സമയക്രമങ്ങളും സാമ്പത്തിക മാതൃകകളും ഔദ്യോഗികമായി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

ഓരോ പദ്ധതിയും ആരാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന രൂപരേഖ തയാറാക്കും. വകുപ്പുകൾ, വിദഗ്‌ധർ, പങ്കാളികൾ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ഘടനാപരമായ ഏകോപനത്തിലൂടെയുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും സമയബന്ധിതമായ നിർവഹണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായാണ് സമ്മേളനത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കാണുന്നത്.

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Last Updated : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

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