'നാളെ റേഷൻ മുടങ്ങും'; സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വ്യാപാരികൾ പണിമുടക്കും

സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ റേഷന്‍ വ്യാപാരികളുടെ സമരം. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ സര്‍ക്കാര്‍ മുഖം തിരിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം.

Ration Shop (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: വേതന പാക്കേജ് പരിഷ്‌കരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തും. ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾക്കും താലൂക്ക് ഓഫിസുകള്‍ക്കും മുമ്പിലാണ് സമരം നടക്കുക. സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റണമെന്നും വ്യാപാരികളുടെ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതേ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് വ്യാപാരികള്‍ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ യാതൊരു നടപടികളും കൈകൊള്ളാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യാപാരികള്‍ വീണ്ടും സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ യാതൊരു നിലപാടും സർക്കാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 78 താലൂക്കുകളിലും 14 ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുമാണ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുന്നത്.

ടി.മുഹമ്മദ് അലി ഇടിവിയോട്. (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ആശാവർക്കർമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. റേഷൻ വ്യാപാരികളോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ തീരുമാനം.

നാളെ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പ്രതിഷേധ ജാഥ നടത്താനും തുടർന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനിശ്ചിതകാല സമരം നടത്തുമെന്നും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നാളെ 12 മണിയോടെയാണ് സമരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

കേരളം പല രീതിയിലുള്ള സമരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 95 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് അറിയുന്ന റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ സമരം വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് വ്യാപാരികൾ നൽകുന്നത്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നിൽ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൂടെയുണ്ട്. കൊവിഡ് കാലത്ത് 65 റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ജീവനുകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

കൊവിഡ്‌ കാലത്ത് എല്ലാ മേഖലകളും അടഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിതരണം ചെയ്‌തത് റേഷൻ വ്യാപാരികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള റേഷൻ വ്യാപാരികളെയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അവഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ആക്ഷേപം. അതിദാരിദ്രർ ഇല്ലാത്ത പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിലും റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ അഞ്ചേകാൽ ലക്ഷം വരുന്ന എവൈ കാർഡുടമകൾക്ക് നൽകുന്ന 35 കിലോ അരി കേന്ദ്രം നിർത്തലാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വീടുകളും വൈദ്യുതി എത്തിച്ച പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തെ മണ്ണെണ്ണ മുഴുവൻ വെട്ടി കുറച്ചു.

ഈ അനുഭവം മുന്നിലുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ സർക്കാരിന് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റേഷൻ വ്യാപാരികളെ സമരത്തിലേക്കിറക്കാതെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരി സംഘടന പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.

