ETV Bharat / state

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിലെ പോളിങ് 78.27 ശതമാനം

96.72 ശതമാനം പേരാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.

rathan -kelkar
രത്തൻ യു കേൽക്കർ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 13, 2026 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പോളിങ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു കേൽക്കർ. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ വഴിയുള്ള പോളിങ് 78.27 ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തി. വീട്ടിലെ വോട്ടിങ് സംവിധാനത്തിന് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. 96.72 ശതമാനം പേരാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. പോളിങ് ഏകദേശം 79.63 ശതമാനം ആകുമെന്നും കേല്‍ക്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സർവീസ് വോട്ടുകളുടെയും തപാൽ വോട്ടുകളുടെയും പൂർണരൂപം ഇനിയും ലഭ്യമാകാനുണ്ട്. വോട്ട് എണ്ണുന്ന ദിവസം വരെ ഇവ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാരുടെ വോട്ട് 1, 45,604 ആണ്. സര്‍വീസസ് വോട്ട് 53, 984 ആണ്. എല്ലാ സർവീസ് വോട്ടർമാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ തിരികെ എത്തുന്നതനുസരിച്ച് അന്തിമ പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ നേരിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

1,13,03,410 സ്ത്രീകള്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്ത പുരുഷന്‍മാരുടെ എണ്ണം 99,400,379 ആണ്.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
RATHAN U KELKAR
ELECTION COMMISSION OF INDIA
KERALA ASSEMBLY POLLS
KERALA ELECTION DATA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.