രത്തൻ ഖേൽക്കറുടെ നിയമനം ചട്ടപ്രകാരം; യുഡിഎഫിന് 102 സീറ്റ് നൽകിയത് ഖേൽക്കറല്ല, ആരോപണം വലിയ തമാശയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രത്തൻ ഖേൽക്കറെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അദ്ദേഹം, മുൻപ് ജി.എസ്.ടി കമ്മീഷണറായും നികുതി സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
Published : May 25, 2026 at 1:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായി രത്തൻ ഖേൽക്കറെ നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പാനലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറാക്കിയതെന്നും ഇതിന് മുൻപ് ഈ പദവിയിൽ ഇരുന്നവരെല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിയമിക്കപ്പെട്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രത്തൻ ഖേൽക്കറെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അദ്ദേഹം, മുൻപ് ജി.എസ്.ടി കമ്മീഷണറായും നികുതി സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. യു.ഡി.എഫിന് 102 സീറ്റ് നൽകിയത് രത്തൻ ഖേൽക്കറല്ലെന്നും അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വലിയ തമാശയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. മുന്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായ നളിനി നെറ്റോയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസില് നിയമിച്ച സംഭവവും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇവിടെ സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ (CEO) കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഭരണകക്ഷിയായ സി.പി.എം പോലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ട് വെട്ടി എന്ന രീതിയിലുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള അംഗീകാരം നൽകിയതായും അഡ്വ. കെ.സി. വിൻസെന്റിനെ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായി നിയമിച്ചതായും യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. കാലവർഷം മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടറുമാരുടെ യോഗം വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഓൺലൈനായി ചേരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതുമൂലം സാധാരണക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
