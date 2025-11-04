ETV Bharat / state

വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം: റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ

ഓരോ അസോസിയേഷനും എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ബൂത്ത് ലവല്‍ ഓഫീസര്‍ മാര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ സഹകരണം നല്‍കണമെന്നും രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കര്‍

RATHAN KELKAR ON SIR
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തില്‍ പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ നാല് വരെ നടക്കുന്ന തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന്(എസ്‌ഐആര്‍) റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷനുകളുടെ സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും അഭ്യര്‍ഥിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ഡോ. യു ആര്‍ രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കര്‍. ഓരോ വീട്ടുകാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ അര്‍ഹരായ ഓരോരുത്തരെയും വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ഥാനം നിര്‍ണായകമാണ്. ഇതിനായി ഓരോ അസോസിയേഷനും എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ ബൂത്ത് ലവല്‍ ഓഫീസര്‍ മാര്‍ക്ക്(ബിഎല്‍ഒ) പൂര്‍ണ സഹകരണം നല്‍കണമെന്നും രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.


ബിഎല്‍ഒമാര്‍ എന്യൂമറേഷന്‍ ഫോമുമായി എത്തുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നല്‍കി അസോസിയേഷനിലുള്‍പ്പെട്ട വീടുകളില്‍ റസിഡന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികള്‍ ഒപ്പം പോകാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിനായി അസോസിയേഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാരവാഹിയെ ബിഎല്‍ഒ മാര്‍ക്കൊപ്പം നിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അസോസിയേഷൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡുകളില്‍ എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും തീയതികളും ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് എസ്‌ഐആര്‍ സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ വെബ് സൈറ്റായ https://ceo.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ സംശയ നിവാരണത്തിനായി സംസ്ഥാന വോട്ടര്‍ ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈന്‍ നമ്പറായ 1950 എന്ന നമ്പറിലേക്കു വിളിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നും രത്തന്‍ ഖേല്‍ക്കര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

എസ്‌ഐആര്‍ സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയ എഐ വീഡിയോ (Election Commission of India)


അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടികാ പരിഷ്‌കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എസ്‌ഐആര്‍ എന്യൂമറേഷനുള്ള ബിഎല്‍ഒമാരാക്കിയെന്ന ആക്ഷേപത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവരെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്.

എസ്‌ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബിഎല്‍ഒ മാര്‍ക്ക് നവംബര്‍ 4 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 4വരെ അവരുടെ വകുപ്പുകള്‍ക്കു കീഴിലുള്ള മറ്റു ജോലികള്‍ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും(ഡിഇഒ) ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും(ഇആര്‍ഒ) മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ബിഎല്‍ഒ മാരുടെ വകുപ്പ് തലവന്‍മാര്‍ക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കാന്‍ ഡിഇഒ മാര്‍ക്ക് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി. രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേകർക്ക് എന്യൂമറേഷൻ ഫോറം കൈമാറി എസ്‌ഐആറിന് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു

