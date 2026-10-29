ശാസ്ത്രധാരണ തിരുത്തി കണ്ണൂരുകാരൻ; രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജെനുസുകളിലെ ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇണചേരുന്ന അപൂർവ ദൃശ്യം അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലിൽ
ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നുവരെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജെനുസുകളിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇണചേരുന്ന അപൂർവ ദൃശ്യമാണ് നിഷാദ് ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത്
Published : October 29, 2026 at 1:29 PM IST
കണ്ണൂർ: തിരിച്ചറിവുകളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് മറ്റൊരു അപൂർവ നേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കൊട്ടൻചുരം സ്വദേശിയായ ശലഭ നിരീക്ഷകൻ നിഷാദ് മണത്തണ. സാധാരണ സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും ശാസ്ത്രധാരണകളെയും തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന അത്യപൂർവ കണ്ടെത്തലിലൂടെ കേളകത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽതന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രകൃതിസ്നേഹി പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള നിഷാദ് ശലഭ നിരീക്ഷണത്തിൽ നടത്തിയ വിസ്മയകരമായ കണ്ടെത്തൽ അന്താരാഷ്ട്ര സയൻസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നുവരെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജെനുസുകളിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇണചേരുന്ന അപൂർവ ദൃശ്യമാണ് നിഷാദ് ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത്.
‘മണത്തണ കൂട്ടം’ എന്ന സാംസ്കാരിക പ്രകൃതി പഠന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ തൻ്റെ 38-ാം വയസ്സിൽ ശലഭ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ച നിഷാദ്, എട്ടുവർഷത്തെ അർപ്പണബോധമുള്ള പഠനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. കൗതുകത്തിന് തുടങ്ങിയ നിരീക്ഷണം പിന്നീട് പഠനത്തിലേക്ക് നീളുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സ്വന്തമായി ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങി.
കേളകത്തെ ശലഭങ്ങളൊക്കെയും പുസ്തകത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി. കേളകം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മാത്രം പരിധികളിൽ നിന്ന് 163-ഓളം ചിത്രശലഭങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇടംപിടിപ്പിച്ചത്.
തിരുത്തിയെഴുതപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ
രണ്ടിനം ചിത്രശലഭങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇണ ചേരുന്ന അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എതിർലിംഗക്കാർ തമ്മിൽ മാത്രമേ സ്വാഭാവികമായി ഇണചേരൂ എന്ന സാധാരണ സങ്കൽപ്പത്തെ കാറ്റില്പ്പറത്തുന്നതായിരുന്നു നിഷാദിൻ്റെ ഈ നിരീക്ഷണം. രോമപാദശലഭ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട 'ഒറ്റവരയൻ സർജൻ്റും ' 'പേഴാളന് പെണ് ശലഭവും' തമ്മിൽ ഇണചേരുന്ന ദൃശ്യമാണ് മൂന്നുവര്ഷം മുമ്പ് പാട്യം പഞ്ചായത്തിലെ വലിയവെളിച്ചത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹം പകർത്തിയത്. ശലഭങ്ങളുടെ ജനിതകഘടകങ്ങൾ ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എതിർലിംഗക്കാരോട് മാത്രം ആകർഷണം തോന്നുന്നതാണ് എന്ന സാധാരണ സങ്കൽപത്തിൽ നിന്ന് ചിന്ത മാറുന്നതിന് ഈ കാഴ്ച ശലഭ നിരീക്ഷകർക്ക് ഒരു തെളിവായി മാറി.
വ്യത്യസ്ത ജെനുസുകളിൽപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് സ്പീഷിസുകൾ ഇണചേരുന്നതായി ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഇന്നുവരെ യാതൊരു തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലായ 'ജേണൽ ഓഫ് ത്രെറ്റൻഡ് ടാക്സാ' (Journal of Threatened Taxa) ഈ അപൂർവ ചിത്രം ഒക്ടോബർ 26-ലെ ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ബെംഗളൂരു ക്രൈസ്റ്റ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ കെ. എം. ഹനീഷിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ചിത്രം ജേണലില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
നിറവും ഫിറോമോണും വച്ചിട്ടാണ് പൂമ്പാറ്റകൾ ഇണ ചേരുകയെന്നും സാധാരണഗതിയിൽ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉള്ള പൂമ്പാറ്റകൾ ഇണചേരാറില്ലെന്നും ഹനീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ അതിന് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ അപൂർവമായി ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്തരം ഇണ ചേരലുകള്. എങ്കിൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് കുട്ടികളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ വിരളമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം കൗതുകമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സയൻസും ഇഷ്ടപെടുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തവും അപൂര്വവുമായ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് അറിയാനും പല ആളുകള്ക്കും താൽപര്യമാണ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ചില ലാബുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ പരീക്ഷണം നടന്നുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാഗസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നും ഹനീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
കൊട്ടിയൂർ പാലുകാച്ചിയിലെ വനമേഖലയിൽ നിന്ന് മൂന്നിനത്തിൽപ്പെട്ട അരളി ശലഭക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതാണ് തൻ്റെ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അപൂർവ കാഴ്ചയെന്ന് നിഷാദ് പറയുന്നു. ശലഭങ്ങളെ കുറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനകം നിഷാദ് പകർത്തിക്കഴിഞ്ഞത്. ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെയും നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് എത്രത്തോളം സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന് തെളിവായി മാറുകയാണ് നിഷാദ് മണത്തണ.
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