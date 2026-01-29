മുറതെറ്റാതെ വിരിഞ്ഞ് കായാമ്പൂ; നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭീഷണിയിലും വഴിയോരങ്ങളിൽ അത്യപൂർവ്വ കാഴ്ചയൊരുങ്ങി..
വളരെ ഔഷധ ഗുണം നിറഞ്ഞ ചെടിയാണ് കായാമ്പൂ. ഇതിൻ്റെ വേരും ഇലയും പൂവും ഭക്ഷ്യയോഗ്യവും. അയേണ് വുഡ് ട്രീ, അഞ്ജനച്ചെടി, നീലാഞ്ചനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ നാമങ്ങളിലാണ് ചെടി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് ചെടി അന്യംനിന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
Published : January 29, 2026 at 2:44 PM IST
കണ്ണൂര്: ഒരു കാലംവരെയും പൊതുവായി കണ്ടുവന്നിരുന്നതും ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവ്വമായും കണ്ടുവരുന്ന ചെടികളിലൊന്നാണ് കായാമ്പൂ. ഈ ചെടികള് മണ്ണിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ്. കാലാന്തരത്തിൽ പ്രകൃതിക്കേറ്റ മങ്ങലാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. കുന്നുകൾ നികത്തുകയും വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വനമേഖലകൾ കയ്യേറുകയും ചെയ്തതോടെ കായാമ്പൂ ചെടികൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി.
പ്രകൃതിയുടെ സമ്പന്നമായ ഇടനാടന് കുന്നുകള് ഇടിച്ച് മണ്ണെടുക്കുന്നതും വികസനത്തിനായി വയലുകൾ നികത്തി റോഡ് വെട്ടുന്നതുമെല്ലാം കായാമ്പൂ ചെടികളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നു. ദേശീയ പാത 66 ൻ്റെ ഭാഗമായി അനിയന്ത്രിതമായി കുന്നിടിക്കുന്നതിനെ തുടര്ന്ന് കായാമ്പൂചെടികള് നാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും തലശ്ശേരി മുതൽ മുണ്ടയാട് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നീല വസന്തം തീർത്തിരിക്കുകയാണ് കായാമ്പൂ ചെടികൾ. അവശേഷിക്കുന്ന ചെടികളില് മുറതെറ്റാതെ പൂക്കള് വിരിയിക്കുകയാണ്.
പുരാണങ്ങളിലും കവിതകളിലും പരാമര്ശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുതിയ തലമുറക്ക് ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനാവുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ യഥാര്ഥ നിറം കായാമ്പൂവിൻ്റേതെന്നാണ് സാഹിത്യങ്ങളില് പോലും വര്ണിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ വര്ണ വിസ്മയം കൊണ്ട് കായാമ്പൂവിൻ്റെ ഗന്ധമറിയാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇനി കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല.
ഇടനാടന് ചെങ്കല് കുന്നുകളില് സമൃദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ ചെടി അത്യപൂര്വ്വ കാഴ്ചയാകുകയാണ്. നവംബര് മുതല് മെയ് വരെയുളള കാലയളവിലാണ് കായാമ്പൂ ചെടികള് വിരിയുന്നത്. വര്ഷത്തില് രണ്ട് തവണ വരെ വിരിഞ്ഞ് കാണപ്പെടും. രണ്ടാഴ്ചയോളം ചെടികളില് പൂക്കള് വിരിഞ്ഞ് നില്ക്കും.
"വംശനാശഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യമാണ് കായാമ്പൂ ചെടി. കാശാവ്, ആനക്കൊമ്പി, അഞ്ചനമരം എന്നിങ്ങനെ പ്രാദേശികമായി പലപേരുകളും ഇതിനുണ്ട്. ഇടനാടൻ ചെങ്കൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുകാലത്ത് സുലഭമായി വളർന്നിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. പുരാണസാഹിത്യത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെടി നവംബർ മുതൽ മെയ് വരെ രണ്ടുതവണയായാണ് പൂവിടുന്നത്. പൂക്കൾ രണ്ടാഴ്ചയോളം നിൽക്കും. കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലും ഒരു കാലത്ത് സുലഭമായി കണ്ടിരുന്ന ഈ ചെടി അനിയന്ത്രിതമായ വികസനം കാരണം അന്യംനിന്ന് പോകുകയാണ്. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ചെടിയെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ സസ്യപ്രേമികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടതാണ്", എന്ന് അധ്യാപികയായ ഷീന ഉദയഭാനു പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രീകൃഷ്ണനോടും കാമിനിമാരുടെ കണ്ണുകളോടും കവിതകളിലും ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളിലും കവികള് കായാമ്പൂവിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുര്വേദത്തില് ഔഷധ പ്രധാനമാണ് കായാമ്പൂച്ചെടി. ഉന്മേഷത്തിനും പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ഈ ചെടിയുടെ ഇലയും വേരും കായും ഒക്കെ സേവിക്കാറുണ്ട്. ഗോത്രവർഗങ്ങളിലെ കാട്ടുനായ്ക്കര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങള് പട്ടിണിമാറ്റാന് കായാമ്പൂവിൻ്റെ ഇല കഴിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്.
പഴയ കാലത്ത് ഇലയുടെ നീരും ചെറുതേനും ചേര്ത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി ആയുര്വേദ വൈദ്യന്മാരും പറയുന്നു. എന്നാല് കുന്നുകളുടെ നാശം കാരണം ചെടികൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയില് കേരളത്തിലും കര്ണാടകത്തിലുമാണ് കായാമ്പൂ ചെടി ഇന്ന് കണ്ടു വരുന്നത്.
നേരത്തെ ഡെക്കാന് പീഠഭൂമിയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളില് ഇവ വളര്ന്നിരുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിന് കായാമ്പൂചെടി ഉത്തമമായ ബദലാണെന്ന് സസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയേണ് വുഡ് ട്രീ, അഞ്ജനച്ചെടി, സംസ്കൃതത്തില് നീലാഞ്ചനമെന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. 'മെമസിലോണ് അഭലാറ്റം' (Memecylon umbellatum) എന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ ശാസ്ത്രനാമം.
സമുദ്ര നിരപ്പില് നിന്നും 1200 മീറ്റര് വരെ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അംശമുള്ള മണ്ണിലാണ് ചെടി വളരുന്നത്. അര്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങളിലാണ് കായാമ്പൂച്ചെടി കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് കായാമ്പൂ ചെടികൾ അന്യംനിന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെടിയുടെ പ്രധാന്യവും ഔഷധമൂല്യവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കായാമ്പൂച്ചെടിയെ നട്ടുവളര്ത്താന് സസ്യ പ്രേമികള് രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.
Also Read: ചോളക്കതിരുകളിൽ നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ഷാജി; കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ ഇനങ്ങൾക്കൊപ്പം താരമായി റെയിൻബോ കോൺ