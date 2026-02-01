കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ ധാതു ഇടനാഴി;കേരളത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ആശങ്കളും
കേരളത്തിന്റെ തീര പ്രദേശത്തെ വന് ധാതു നിക്ഷേപം സംസ്കരിച്ച് വ്യവസായ ഉല്പ്പാദനത്തിന് വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ചര്ച്ചകള് വര്ഷങ്ങളായി നടക്കുകയാണ്. എന്നാല് കേന്ദ്ര ബജറ്റില് കേരളത്തെക്കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തിയുള്ള അപൂര്വ്വ ധാതു ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നടപടികള്ക്ക് വേഗം കൂടും.
Published : February 1, 2026 at 5:47 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മൂന്നാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്നാം ബജറ്റിൽ കേരളത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപൂര്വ്വ ധാതു ഇടനാഴി. സംസ്ഥാനത്തെ അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ ഖനനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ധാതു ഇടനാഴി പദ്ധതിയില് കേരളത്തെ കൂടാതെ ഒഡിഷ, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭാഗമാണ്.
പശ്ചാത്തലം:
അപൂര്വ്വ ധാതുക്കളുടെ ഖനനം, സംസ്കരണം, ഗവേഷണം വ്യാവസായിക ഉല്പ്പാദനം എന്നിവ പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോള് കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അപൂര്വ്വ ധാതു ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്ത്തന്നെ പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്, പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങള്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവയില് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അപൂര്വ്വ ധാതു ഓക്സൈഡുകള് , റെയര് എര്ത്ത് പെര്മനന്റ് മാഗ്നറ്റുകള് എന്നിവ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ തുടര്ച്ചയായാണ് കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അപൂര്വ്വ ധാതു വ്യവസായ ഇടനാഴി. പ്രതി വര്ഷം 6000 മെട്രിക് ടണ് റെയര് എര്ത്ത് പെര്മനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
നവംബറിലാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചൈനയില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്പോള് റെയര് എര്ത്ത് പെര്മനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉല്പ്പാദനം നടക്കുന്നത്. ഇത് തദ്ദേശീയമായിത്തന്നെ നടത്താനുദ്ദേശിച്ചുള്ള പദ്ധതിയില് പങ്കാളികളാകാന് ലോകത്തെ മുന്നിര കമ്പനികള് തന്നെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആഗോള ടെണ്ടര് വിളിച്ച് 1200 മെട്രിക് ടണ് വീതം ഉല്പ്പാദനം 5 കമ്പനികള്ക്കായി നല്കാനാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ആഗോള ടെണ്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കമ്പനികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഏഴ് വര്ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിക്ക് ആകെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വകയിരുത്തിയിരുന്നത് 7280 കോടി രൂപയായിരുന്നു. രണ്ടു വര്ഷം കമ്പനികള്ക്ക് ഉല്പ്പാദന യൂണിറ്റുകള് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമയമാണ്.
ധാതു സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഇടനാഴി തയാറാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപൂർവ ധാതു ശേഖരത്തിനായി രാജ്യം ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ചൈനയെയായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ധാതു ഇടനാഴി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ ഈ ആശ്രിതത്വം അവസാനിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ഉപയോഗിക്കാത്ത ധാതുക്കൾ
ഖനനത്തിന് അനുയോജ്യമായ 8.52 കോടി ടൺ ധാതുക്കൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഖനി മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ വർഷം പാർലമെൻ്റിൽ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചത്. ലിഥിയം, തോറിയം, കൊബാൾട്ട്, ബെർലിയം, ടൈറ്റാനിയം, കാഡ്മിയം പോലുള്ളവയാണ് ധാതുക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മണ്ണിൽ കാണാനാകുന്ന ഇൽമൈനേറ്റ്, ഗാർനെറ്റ്, സിർക്കൺ, മോണസൈറ്റ്, റൂട്ടെൽ തുടങ്ങിയ ലോഹ അയിരുകള് വേറെയും. ബാറ്ററി ഉത്പാദനത്തിനും സോളാർ പാനൽ നിർമാണത്തിനും ഇവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്റ്റീൽ നിർമാണം, ടൈറ്റാനിയം ഉത്പാദനം, പ്രതിരോധ ആണവ മേഖല എന്നിവയിലും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കേരളം, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, ഒഡിഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടൽ തീരങ്ങളിൽ ഈ ധാതുക്കളുടെ നിക്ഷേപം ധാരാളമായുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഖനന പ്രവൃത്തികൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ചൈനയില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി പരമാവധി കുറച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി അപൂര്വ്വ ധാതു ഇടനാഴികൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. ധാതുമണല് ഖനനം കൂടാതെ ധാതു സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്, അനുബന്ധമായുള്ള വിവിധ തരം വ്യവസായ പാര്ക്കുകള്, തുറമുഖവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, മൂല്യവര്ധിത ഉല്പന്ന നിര്മ്മാണം എന്നിവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനും സാങ്കേതികത പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഇത്തരം ധാതുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററിയിൽ ലിഥിയം പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലത് ബാറ്ററികളിലും സോളാർ പാനലിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, ചിലി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് അപൂര്വ്വ ധാതുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിക്കായി ഇന്ത്യ ഇക്കാലം വരെയും ആശ്രയിച്ചു പോന്നത്. എന്നാൽ ഇവയിലെ ആശ്രിതത്വം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇടനാഴിയെന്ന പദ്ധതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ധാതു ഇടനാഴിയെന്ന പദ്ധതി വഴി ഇന്ത്യയിലുള്ള നിരവധി ധാതുക്കളുടെ ഖനനവും ഉപയോഗവും വർധിക്കും. ധാതുക്കളുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർധിക്കുന്നത് വഴി ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയുകയും രാജ്യം സ്വയം പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്തു കൊണ്ട് കേരളം:
രാജ്യത്തെ അപൂര്വ്വ ധാതു മണല് നിക്ഷേപങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നീണ്ടകര തൊട്ട് തൃക്കുന്നപ്പുഴ വരെയുള്ള തീരദേശത്ത് ഉള്ളത്. കേരളത്തെക്കൂടാതെ തമിഴ്നാട്, ഒറീസ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരദേശത്തും അപൂര് ധാതു സമ്പന്നമായ കരിമണല് യഥേഷ്ടമുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളുടെ തീരമേഖലയില് നൂറു വര്ഷത്തോളമായി ഈ ധാതു മണല്ഖനനം നടന്നു വരുന്നുണ്ട്.കേരളത്തിലെ നീണ്ടകര-ആലപ്പാട് തമിഴ്നാട്ടിലെ മണവാളക്കുറിച്ചി – തുത്തുക്കുടി, ഒറീസയിലെ ഗോപാല്പുര് എന്നിവിടങ്ങളിലും പൊതു മേഖലയില് ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട്.ഉപൂര്വ്വം ചില ഇടങ്ങളില് സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ഖനനം നടത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടി, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരി എന്നിവ ഉദാഹരണം.
ആശങ്കകള് മുന്നനുഭവങ്ങള്
ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ തീരമേഖലയിലാണ് ഖനനം എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ കേരളത്തില് ഖനനത്തിന് വലിയ എതിര്പ്പ് പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതു മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഇന്ത്യന് റെയര് എര്ത്ത്സും കേരളാ മിനറല്സ് ആന്ഡ് മെറ്റല്സുമാണ് ഖനനം നടത്തിപ്പോന്നതെങ്കിലും സംഘര്ഷങ്ങളും കുറവായിരുന്നില്ല.ആലപ്പാട്, പൊന്മന, നീണ്ടകര , ചവറ പ്രദേശങ്ങളില് എഴുപത് വര്ഷം മുമ്പ് ഖനനം ആരംഭിക്കുമ്പോള് ഈ തീരദേശത്ത് ജനസാന്ദ്രത കുറവായിരുന്നു. കടലില്പ്പോകുന്ന മല്സ്യത്തൊഴിലാളികള് മാത്രമായിരുന്നു തീരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില് നാട്ടുകാര്ക്ക് തൊഴില് കിട്ടുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ജനം സംതൃപ്തരായിരുന്നു.
ഖനനം തുടര്ന്നതോടെ ക്രമേണ തീരം ശോഷിച്ചു വന്നതോടെ കടല്ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാന് തുടങ്ങി. മല്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് തോണിയിറക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായി. കരിമണല്ഖനനം സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് കൈമാറാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയും ആറാട്ടു പുഴയില് 2002 ല് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് അരങ്ങേറിയിരുന്നു. കടല്ഭിത്തിയടക്കമുള്ള തീരസംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഖനനമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും തീരദേശ വാസികളുടെ സംശയം മാറിയിട്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തി പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നേടിയാണ് കേരള തീരത്തെ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ പ്രവര്ത്തനം എങ്കിലും ഖനനം എന്നു കേള്ക്കുമ്പോള് പ്രാദേശികമായി എതിര്പ്പ് ഉയരുകയാണ്.
പഠനങ്ങള്:
കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തില് പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ തകര്ക്കാത്തതും ഉത്തരവാദിത്തപൂര്ണമായ ഒരു ഖനനരീതി യാണ് അനുവര്ത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ള സംഘടനകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.കരിമണല് ഖനനം കരയില്നിന്നും സജീവമായ തീരത്തുനിന്നും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡീപ് മൈനിങ്ങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരയില് നിന്നും നടത്തുന്ന ഖനനം തീരത്തെ വലുതായി ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് സജീവതീരത്തുനിന്നും നടത്തുന്ന ഖനനം (Sea Washing) തീരപ്രകൃതിയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
സജീവതീരത്തുനിന്നും നടത്തുന്ന Sea Washing എന്ന ഖനനരീതി പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നും കരയില് നിന്നുള്ള ഖനനത്തെ കൂടുതല് ആശ്രയിക്കണമെന്നും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നിര്ദേശിക്കുന്നു.തീരശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാലവര്ഷക്കാലത്ത് Sea Washing രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഖനനപ്രവര്ത്തനവും തീരത്തു നടത്തുന്ന അനുബന്ധപ്രവര്ത്തനങ്ങളും പൂര്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. തുടര്ന്ന് വരുന്ന മാസങ്ങള് ബീച്ച് പുനര്നിര്മാണ മാസങ്ങളാണ്. പരിമിതമായ രീതിയില് തീര പുനര്നിര്മാണം നടക്കുന്ന ഈ മാസങ്ങളില് തീരമണല് ബജറ്റ് (Sediment budget) പഠനങ്ങളില് നിര്ദേശിച്ച രീതിയില് മാത്രം ഖനനം നടത്തണമെന്നും ഇവര് നിര്ദേശിക്കുന്നു.
ഖനനത്തിനായി പ്രദേശവാസികളില് നിന്ന് പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്ന ഭൂമിയില്, ഖനനം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ഖനനസ്ഥലം മണ്ണിട്ട് നികത്തി ഉടമകള്ക്ക് തിരികെ നല്കുകയും വേണമെന്നാണ് പ്രേദേശിക ജനപ്രതിനിധികള്ക്ക് നിര്ദേശിക്കാനുള്ളത്.
പാട്ടത്തുകയുടെ കാര്യത്തിലും പരാതികളുണ്ട്.
സാധ്യതകള്:
കേരളത്തില് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ തീര മേഖലയിലെയും തീരക്കടലിലേയും അപൂര്വ്വ ധാതു സാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി വിശദമനായ പഠനം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ആറ്റമിക് മിനറല്സ് വകുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദീര്ഘ കാല ഖനനമാകും മേഖലയില് നടക്കുക.ഭാവിയുടെ മൂലധനമായ അപൂര്വ്വ ധാതുക്കളുടെ ഖനനവും സംസ്കരണവും വന് തോതിലുള്ള വ്യാവസായിക ഉല്പ്പാദനവും തീരദേശത്ത് മാത്രമല്ല പരിസര ജില്ലകളിലും ഉണ്ടാക്കാന് പോകുന്ന തൊഴില് സാധ്യതകള്, അനുബന്ധ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച എന്നിവ കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതാണ്.