ത്രിവര്ണ ശോഭയോടെ കാഴ്ചയിൽ മനോഹരം; ഉള്ളിൽ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ്, ലക്ഷദ്വീപിലെ കടലിൽ അപൂർവ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ
ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആഘാതത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : August 14, 2026 at 8:53 PM IST
എറണാകുളം: ലക്ഷദ്വീപിലെ മിനിക്കോയ് തീരക്കടലിൽ കണ്ടെത്തിയ അപൂർവ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ (കോറൽ) കൂട്ടായ്മ സമുദ്ര ഗവേഷകർക്കിടയിലും പരിസ്ഥിതി പ്രേമികൾക്കിടയിലും വലിയ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ്. ഓറഞ്ചും പച്ചയും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിലുളള പവിഴപുറ്റിലെ ഈ വർണവിസ്മയം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും, ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്.
ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആഘാതത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) സമുദ്രസസ്തനി സർവേയ്ക്കിടയിലാണ് റിസർച്ച് സ്കോളറായ ആൽവിൻ ആൻ്റോ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത്. ഇന്ത്യയുടെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ വേളയിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഈ ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നത്.
'ലോബോഫില്ലിയ കൊറിംബോസ' (Lobophyllia corymbosa), 'ലോബോഫില്ലിയ റേഡിയൻസ്' (Lobophyllia radians) എന്നീ രണ്ട് വിഭിന്ന ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പവിഴജീവികൾ ഒന്നിച്ച് വളർന്നതാണ് ഈ അപൂർവ മൂവർണ ഭംഗിക്ക് കാരണം. ഇതിൽ ലോബോഫില്ലിയ കൊറിംബോസ എന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ലോബോഫില്ലിയ റേഡിയൻസ് എന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് വെളുപ്പും പച്ചയും നിറങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്.
ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ പരിസ്ഥിതിയിൽ, തൊട്ടടുത്തുതന്നെ വളരുന്ന ലോബോഫില്ലിയ റേഡിയൻസ് ജീവികളിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ്. കടൽ താപനില ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കൂട്ടം കോറലുകൾക്ക് 'ബ്ലീച്ചിങ്' സംഭവിച്ച് നിറം നഷ്ടപ്പെട്ട് വെളുത്ത നിറമായി മാറി.
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എന്നാൽ, അതിനടുത്തുതന്നെ വളരുന്ന അതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൂട്ടം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഉയർന്ന താപനിലയെ പ്രതിരോധിച്ച് പച്ചനിറത്തിൽ പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരേ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരേയിനം പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷിയും ബലഹീനതയും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായ സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ കാഴ്ചയെങ്കിലും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നേരിടുന്ന ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിതെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താപനിലയെ അതിജീവിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം ഭാവിയിലെ കോറൽ റീഫ് പുനരുജ്ജീവന ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടും.
കാലാവസ്ഥാ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സിഎംഎഫ്ആർഐ കടലിനടിയിൽ കൃത്രിമ പാരുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കി വരികയാണ്. ഇത് തകർച്ച നേരിട്ട ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും, സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സംരക്ഷിക്കാനും ഏറെ സഹായിക്കും.
ഇതോടൊപ്പം വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സമുദ്രജീവികളുടെ പ്രജനനം, വിത്തുൽപ്പാദനം, ഇവയെ കടലിൽ നിക്ഷേപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളും സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ അടിയന്തരമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് മിനിക്കോയ് തീരത്തുനിന്നുള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.
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