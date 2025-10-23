ETV Bharat / state

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകൾ; ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് തേടി റാപ്പർ വേടൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

വിദേശയാത്രകൾക്ക് തടസ്സമാകുന്നതിനാൽ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് വേടൻ്റെ ആവശ്യം. അതേസമയം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച കേസിൽ നൽകിയ നോട്ടീസ് പോലീസ് പിൻവലിച്ചതോടെ ആ ഹർജിയിലെ തുടർനടപടികൾ ഹൈക്കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു.

റാപ്പർ വേടൻ, ഹൈക്കോടതി (ഫയൽ ചിത്രങ്ങൾ) (ETV Bharat)
October 23, 2025

എറണാകുളം: റാപ്പർ വേടൻ (വിപിൻ കുമാർ) പ്രതിയായ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ, പരാതിക്കാരിക്ക് നൽകിയ നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചതായി പൊലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, പൊലീസ് സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്നില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതിക്കാരി നൽകിയ ഹർജിയിലെ തുടർനടപടികൾ ഹൈക്കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു. അതിനിടെ, ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് തേടി വേടൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച കേസ്: നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചു

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച കേസിൽ മൊഴിയെടുക്കാൻ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് നൽകിയ നോട്ടീസ് പിൻവലിച്ചതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഗവേഷക വിദ്യാർഥിയായ പരാതിക്കാരിയുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാനാവൂ എന്ന വാദത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യതയും അന്തസ്സും ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

നോട്ടീസിൽ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. മൊഴിയെടുപ്പ് സമയത്ത് സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പൊലീസിൻ്റെ ബാധ്യതയാണെന്നും, അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും യുവതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ വാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് നോട്ടീസ് പിൻവലിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായതും, തുടർന്ന് ഹർജിയിൽ തുടർനടപടികൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതും. റാപ്പർ വേടൻ തന്നോട് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു ഈ കേസ്.

ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കാൻ വേടൻ്റെ ആവശ്യം

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച വേടൻ, നിലവിലെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ തൻ്റെ തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാതെ കേരളം വിട്ട് പോകരുത്, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഓഫിസർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. സംഗീത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, സിംഗപ്പൂർ, യുഎസ്എ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചിലധികം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ വ്യവസ്ഥകൾ വിദേശയാത്രകൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും വേടൻ വാദിച്ചു.

കേസിൻ്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാകാൻ സമയമെടുക്കും എന്നതിനാൽ തൻ്റെ കലാപരമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് അനിവാര്യമാണെന്നും പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകണമെന്നുമാണ് വേടൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വേടനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പിന്നീട് മറ്റ് യുവതികളും സമാനമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വേടനെതിരെ പല സ്റ്റേഷനുകളിലായി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും സംഗീത ലോകത്ത് ഞെട്ടലുളവാക്കുകയും ചെയ്തത്.

ഗൂഢാലോചനയില്ലെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ

വേടനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് തൃക്കാക്കര എസിപി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. വേടനെ ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയായി ചിത്രീകരിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ അന്വേഷണം. എന്നാൽ, ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വാദം തെളിയിക്കുന്ന യാതൊരു തെളിവുകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

ഇതോടെ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ പകപോക്കലുകളോ ഇല്ലെന്നും, ഇത് സ്വാഭാവികമായ ആരോപണങ്ങളാണ് എന്നും പൊലീസ് നിലപാടെടുത്തു. പ്രമുഖ റാപ്പറും സംഗീതജ്ഞനുമായ വേടൻ എന്ന വിപിൻ കുമാറിനെതിരെ ഉണ്ടായ ആരോപണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

