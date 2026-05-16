റാപ്പർ വേടന് വൻ തിരിച്ചടി; മാലയിലുണ്ടായിരുന്നത് യഥാർഥ പുലിപ്പല്ല് തന്നെ, കുറ്റപത്രം ഉടൻ

റാപ്പർ വേടൻ ഉപയോഗിച്ച മാലയിലുണ്ടായിരുന്നത് യഥാർഥ പുലിപ്പല്ല് ആണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞതോടെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള കടുത്ത കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 8:59 AM IST

എറണാകുളം: പ്രശസ്ത റാപ്പർ വേടൻ എന്ന ഹിരൺദാസ് മുരളി ഉൾപ്പെട്ട വിവാദ കേസിൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ. ഗായകൻ വേദികളിൽ ഉപയോഗിച്ച മാലയിലെ ലോക്കറ്റ് യഥാർഥ പുലിപ്പല്ല് തന്നെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയിലെ സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ലാബിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പല്ല് വ്യാജമല്ലെന്ന് അവിടെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഗായകനെതിരെ രേഖാമൂലം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു.

കർശന നടപടിയുമായി വനം വകുപ്പ്
കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ നഖം, പല്ല്, കൊമ്പ്, തുകൽ എന്നിവ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഇവ വിൽപന നടത്തുന്നതും പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തോളം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന നിയമലംഘനമാണിത്. പെരുമ്പാവൂർ കോടതിയിലാകും വനം വകുപ്പ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുക. പരിശോധനാ ഫലം അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

അറസ്റ്റും ജാമ്യവും
വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഏപ്രിലിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പെരുമ്പാവൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. താൻ ധരിച്ചിരുന്നത് യഥാർഥ പുലിപ്പല്ല് ആണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. മറ്റാരോ തനിക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയതാണെന്നും ഗായകൻ വാദിച്ചു. കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികളുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതേത്തുടർന്ന് അന്ന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക്
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗായകനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റമൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. പല്ലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം ഔദ്യോഗികമായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കൊൽക്കത്തയിലെ സുവോളജി ലാബിലേക്ക് സാമ്പിളുകൾ അയച്ചത്. നിലവിൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വേടന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. ജാമ്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഗായകനെതിരെ നിയമനടപടികൾ ശക്തമാക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കം.

അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഗീത ആൽബങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഗായകൻ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞ മാല വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇത് യഥാർഥ പുലിപ്പല്ല് ആണെന്ന സംശയം ഉയർന്നതോടെയാണ് നടപടി. ഇതിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് പൊതു ആവശ്യം ഉയർന്നു. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു വനം വകുപ്പിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടൽ. പരാതി ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേടനെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു. അന്ന് തന്നെ മാലയും ലോക്കറ്റും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

വിവാദമായ പുലിപ്പല്ല് നൽകിയ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗായകന് ഇത് എവിടെനിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നതിനെതിരെ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നവരോ വന്യജീവി കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളോ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പല്ല് പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയതാണോ അതോ സമ്മാനമായി കിട്ടിയതാണോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വരുത്തണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള കലാകാരനാണ് വേടൻ. അതിനാൽ സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ മാതൃകാപരമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയുക്ത നിലപാട്. നിയമപരമായ പഴുതുകൾ അടച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ ഉടൻ കുറ്റപത്രം നൽകും. ഇത് ഗായകൻ്റെ സംഗീത യാത്രകളെയും ഭാവിപരിപാടികളെയും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും കേസിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമുണ്ടാകില്ലെന്നും വനം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

