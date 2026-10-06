റാപ്പർ വേടന് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി; പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം
യുകെയിലും അയർലൻഡിലും നടക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വേടൻ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്
Published : October 6, 2026 at 7:03 AM IST
എറണാകുളം: സംഗീത പരിപാടിക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ റാപ്പർ വേടന് (ഹിരൺദാസ് മുരളി) പ്രത്യേക പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പി.സി.സി) നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. എറണാകുളം റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസർക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് മുരളി പുരുഷോത്തമൻ ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകിയത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വേടനെതിരെയുള്ള എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുകെയിലും അയർലൻഡിലും നടക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വേടൻ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായതിനാൽ പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രതികൂലമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹരജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, വേടനെതിരെ നാല് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതിനാൽ പ്രതികൂലമായ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേടൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന കാരണം കൊണ്ടുമാത്രം ഒരാളുടെ വിദേശയാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തടയാനാവില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികളുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങി വേടന് വിദേശയാത്ര ചെയ്യാമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തടയാനാകില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
നാല് കേസുകൾ
വേടനെതിരെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി നാല് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിൽ പാലസ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എൻ.ഡി.പി.എസ് കേസിൽ ഇതിനകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസിലും വേടൻ പ്രതിയാണ്. പുലിയുടെ പല്ല് കൈവശം വച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലുള്ള ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് മറ്റൊരു കേസ്. ഈ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വേടന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലും വേടന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീത പരിപാടികൾക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിനായി ഈ കേസിലെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിലും ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു.
നിലവിൽ യാത്രാനുമതി ലഭിക്കാത്ത കേസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികളുടെ വ്യക്തമായ അനുമതിയില്ലാതെ രാജ്യം വിടാൻ പാടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജാതി രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും പ്രമേയമാക്കി റാപ്പ് ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ കലാകാരനാണ് വേടൻ. വോയ്സ് ഓഫ് ദി വോയ്സ്ലെസ് എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സംഗീത ലോകത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.
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