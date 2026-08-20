വ്യാജവാർത്തകളിലൂടെ വ്യക്തിഹത്യ; ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി റാപ്പർ വേടൻ
വിപിൻ വിജയൻ, അശോക് പെരുമേത്ത്, പി.എസ്.എം മജീദ് തുടങ്ങിയ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും മറ്റ് ചില പ്രൊഫൈലുകൾ വഴിയുമാണ് പ്രധാനമായും വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്
Published : August 20, 2026 at 2:02 PM IST
എറണാകുളം: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തനിക്കെതിരെ വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രശസ്ത റാപ്പർ വേടൻ (ഹിരൺദാസ് വി.എം) സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി. തൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിച്ചമച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ മതസ്പർധയും സാമുദായിക സംഘർഷവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
താൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളും തൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജമായി നിർമിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വേടൻ വ്യക്തമാക്കി. വിപിൻ വിജയൻ, അശോക് പെരുമേത്ത്, പി.എസ്.എം മജീദ് തുടങ്ങിയ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും മറ്റ് ചില പ്രൊഫൈലുകൾ വഴിയുമാണ് പ്രധാനമായും വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.
മതസ്പർധ വളർത്താൻ ശ്രമം
ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ കൈമാറി
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സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള വ്യക്തിഹത്യകൾക്കും നിർമിത വ്യാജവാർത്തകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടത്തിനാണ് വേടൻ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കലാകാരന്മാരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കാനും നടത്തുന്ന ഇത്തരം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് വ്യാജപ്രചാരകർക്ക് വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പായി മാറും. ഐടി ആക്ട്, കേരള പൊലീസ് ആക്ട് എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകളാണ് പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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