പതിനഞ്ചുകാരനെ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസ്; പ്രതിയായ ബന്ധുവിന് 47 വർഷം കഠിനതടവും 32,000 രൂപ പിഴയും
പ്രതി ദാസ് ആൻ്റണി (43)ക്ക് തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർളയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
Published : October 6, 2026 at 6:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബന്ധുവായ പതിനഞ്ചുകാരനെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ പ്രതിക്ക് 47 വർഷം കഠിനതടവും 32,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. പ്രതി ദാസ് ആൻ്റണി (43)ക്ക് തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർളയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി മൂന്ന് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.
കുട്ടി നേരിട്ടത് ക്രൂരമായ പീഡനം
2025 മെയ് 24-നായിരുന്നു മനഃസാക്ഷിയെ നടുക്കിയ സംഭവം. അയൽവാസിയും കൂടിയായ കുട്ടിയോട് വീട്ടിലെ കോഴിക്ക് തീറ്റ നൽകാനായി അരി കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതനുസരിച്ച് അരിയുമായി പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ഇയാൾ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
പീഡനത്തിനിടെ മറ്റാരോ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രതി കുട്ടിയെ മുറിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. ഈ സമയം കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് അപ്പൂപ്പൻ എത്തിയെങ്കിലും കുട്ടി നേരത്തെ മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അപ്പൂപ്പനെ തിരിച്ചയച്ചു. തുടർന്ന് വീണ്ടും മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി അതിക്രമം തുടരുകയായിരുന്നു.
ഭയം കാരണം കുട്ടി സംഭവം പുറത്തുപറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തുവിടാൻ വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കുട്ടി പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതിന് വീട്ടുകാർ വഴക്കുപറഞ്ഞതോടെയാണ് പീഡനവിവരം കുട്ടി സഹോദരിയോട് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. പ്രതി ബന്ധുവായതിനാൽ കേസാക്കരുതെന്ന് മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വലിയതുറ പൊലീസിൽ നേരിട്ടെത്തി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
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വലിയതുറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പ്രകാശ് ആർ., അരുൺ എസ്. എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് 16 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 16 രേഖകളും 3 തൊണ്ടിമുതലുകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായ അഡ്വ. ആർ.എസ്. വിജയ് മോഹൻ, അഡ്വ. സുരഭി പി. എന്നിവർ ഹാജരായി.
ഇന്നലെ പതിനാല് വയസുകാരിയെ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വല്ല്യച്ഛന് പത്ത് വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർള വിധിച്ചിരുന്നു. പിഴത്തുക അതിജീവിതയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകാനും സർക്കാർ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
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