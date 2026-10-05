പതിനാല് വയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; വല്ല്യച്ഛന് പത്ത് വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർളയാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി രണ്ടു വർഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം.
Published : October 5, 2026 at 5:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പതിനാല് വയസുകാരിയെ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വല്ല്യച്ഛന് പത്ത് വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും. പോക്സോ കേസുകളുടെയും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളുടെയും വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിർളയാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതി രണ്ടു വർഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. പിഴത്തുക അതിജീവിതയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകാനും സർക്കാർ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
2024 ജൂൺ 12-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഒരേ വീടിൻ്റെ ഇരുനിലകളിലായാണ് പ്രതിയും പെൺകുട്ടിയും താമസിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവാണ് പ്രതി. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പിതാവിന് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണവും മരുന്നും നൽകാനായി താഴത്തെ നിലയിലെത്തിയതായിരുന്നു ഇയാൾ. ഈ സമയം സ്കൂളിൽ പോകാനായി ഹാളിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പ്രതി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭയന്നുപോയ കുട്ടി സംഭവം സ്കൂളിലെത്തിയ ശേഷം കൂട്ടുകാരിയോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ശേഷം കൂട്ടുകാരിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം അമ്മയോടും സ്കൂൾ അധ്യാപകരോടും വിവരം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സി.ഡബ്ല്യു.സി-യിലും (CWC) പൊലീസിലും പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. മുൻപും പ്രതി പലതവണ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് കുട്ടി പുറത്തുപറയാതിരുന്നത്. എന്നാൽ പീഡനം തുടർന്നതോടെയാണ് കുട്ടി വിവരം തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
പ്രായത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം; വഴിത്തിരിവായത് വൈദ്യപരിശോധന
കുട്ടിയെ രക്ഷിതാക്കൾ ദത്തെടുത്തതായിരുന്നു. അതിനാൽ ജനനത്തീയതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തത് ആയുധമാക്കി കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായെന്നും അതിനാൽ പോക്സോ (POCSO) വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും വിചാരണവേളയിൽ പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രായം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ അസ്ഥി പരിശോധന (Ossification Test) നടത്തണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും കോടതി അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈദ്യപരിശോധനയിൽ കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞതോടെ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ കോടതി തള്ളി.
കരമന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ശ്രീജിത്ത് വി.എസ്, വിപിൻ ആർ.എസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായ അഡ്വ. ആർ.എസ്. വിജയ് മോഹൻ, അഡ്വ. പി. സുരഭി എന്നിവർ ഹാജരായി. വിചാരണവേളയിൽ 18 സാക്ഷികളെ വിസ്തിരിക്കുകയും 26 രേഖകളും തൊണ്ടിമുതലും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു.
Also read:തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ കാട്ടാന ആക്രമണം; വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ആശുപത്രി ഉപരോധിച്ച് നാട്ടുകാർ