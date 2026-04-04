രഞ്ജിത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ; ആരോഗ്യസ്ഥിതി പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി
സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ സംവിധായകന് രഞ്ജിത്തിനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. ജാമ്യാപേക്ഷ ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും
Published : April 4, 2026 at 12:15 PM IST
എറണാകുളം: സംവിധായകന് രഞ്ജിത്തിനെ കോടതി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി. രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ കോടതി തീരുമാനമെടുത്തത്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. എന്നാൽ പ്രതിഭാഗം ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു.
രഞ്ജിത്തിനെ അതീവ രഹസ്യമായാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. രഞ്ജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തനിക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും രഞ്ജിത്ത് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു
രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കോടതി പരാമർശിച്ചു. രണ്ട് വർഷം മുൻപല്ലേ കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില പരിഗണിച്ച് നിർണായകമായ ചില നിർദേശങ്ങൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
പ്രതിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. കസ്റ്റഡി കാലാവധിയിൽ ഓരോ 24 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതോടെ രഞ്ജിത്തിനെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ജാമ്യാപേക്ഷ ചൊവ്വാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കും. അതുവരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരും.
സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിതിനെ മാര്ച്ച് 31നാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. തൊടുപുഴയിൽ സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെ യാത്രാമധ്യേ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തിയായിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
നിലവിൽ രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലെ നടിയാണ് പരാതിക്കാരി. കോട്ടയത്തെയും എറണാകുളത്തെയും സിനിമ ലൊക്കേഷനുകളിലും ഹോട്ടലിലും വച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിലെ ഇൻ്റേണൽ കംപ്ലയിൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ (ഐസിസി) പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അനുകൂല നടപടിയുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനും (എസ്ഐടി) നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയത്.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി. യുവനടിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. മുമ്പ് സമാന പരാതികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ഒളിവിൽ പോയത് പരിഗണിച്ചാണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം തൊടുപുഴ പൊലീസാണ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
