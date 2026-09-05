ETV Bharat / state

രമ്യ ഹരിദാസും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും തമ്മിൽ കൈയാങ്കളി; 7 പേർക്കെതിരെ കേസ്

ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കരാറുകാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിൽ രമ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ സുഹൃത്തും പിഎയുമായ പാളയം പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്

RAMYA HARIDAS MLA NEWS CHIRAYINKEEZHU CONGRESS CLASH PALAYAM PRADEEP CONTROVERSY KERALA POLITICAL NEWS TODAY
വിവാദ സംഭവത്തിന് ശേഷം രമ്യാഹരിദാസ് എംഎൽഎ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിൻകീഴ് എംഎൽഎ രമ്യ ഹരിദാസും പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും തമ്മിലുണ്ടായ കൈയാങ്കളിയിൽ ഏഴ് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഏഴ് പേർക്കെതിരെ എസ്‌സി-എസ്ടി വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ചിറയിൻകീഴ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ സുഹൃത്ത് പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഒടുവിൽ വലിയ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

തർക്കത്തിന് തുടക്കം യോഗത്തിൽനിന്ന്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന കരാറുകാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗത്തിൽ രമ്യ ഹരിദാസിൻ്റെ സുഹൃത്തും പിഎയുമായ പാളയം പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എംഎൽഎ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേണ്ട ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ പാളയം പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തത്. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രദീപ് ചില കരാറുകാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.

ഇതിനെതിരെ പ്രാദേശിക തലത്തിലുണ്ടായ അമർഷമാണ് പിന്നീട് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. യോഗത്തിൽ പ്രദീപ് പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എംഎൽഎ പിന്നീട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് പൂന്തുറ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ സജാദ് ഗ്രൂപ്പിൽ സന്ദേശമയച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയത്. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായി എംഎൽഎ അടക്കമുള്ളവർ പുളിമൂടുള്ള സജാദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയതോടെയാണ് കൈയാങ്കളി നടന്നത്.

ആരോപണങ്ങളുമായി എംഎൽഎ
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പരിക്കേറ്റ രമ്യ ഹരിദാസ് ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. തന്നെക്കുറിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മോശം പ്രചരണം നടത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് വ്യക്തമാക്കി. തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ വസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ വലിച്ചുകീറിയെന്നും കൈയിൽ കയറിപ്പിടിച്ചെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് ആരോപിച്ചു. സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചതാണ് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത്ത് മുട്ടപ്പലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാളയം പ്രദീപ് തൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗമാണെന്നും എംഎൽഎ വിശദീകരിച്ചു.

മറുവിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ
എന്നാൽ എംഎൽഎയുടെ വാദങ്ങളെ മറുവിഭാഗം പൂർണമായും തള്ളി. രാത്രി 9.30ന് രമ്യ ഹരിദാസും സംഘവും സജാദിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ ആക്ഷേപം. സജാദിൻ്റെ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയായ മകളെക്കൊണ്ട് ഫോണിലെ സന്ദേശങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് വായിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും കുട്ടി ഭയന്ന് കരഞ്ഞെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൻ്റെ കൈ വിടാൻ എംഎൽഎ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും മറ്റുള്ളവരോട് കയർക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. രാത്രി വൈകി ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പൊലീസ് എംഎൽഎയുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന് പുറമേ, പരസ്പരം ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങളിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ നിയമസഭ സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിനെയും പൊലീസ് വിവരം അറിയിക്കും. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ നേതാവായ പാളയം പ്രദീപ് 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലത്തൂരിൽ മത്സരിച്ച ആളാണ്. അന്ന് 27,000 വോട്ടുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടത്.

Also Read:- വിനോദയാത്ര വൻ ദുരന്തമായി; തൃശൂരിൽ കാർ ലോറിക്ക് പിന്നിലിടിച്ച് എട്ട് തമിഴ്നാട് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു

TAGGED:

RAMYA HARIDAS MLA NEWS
CHIRAYINKEEZHU CONGRESS CLASH
PALAYAM PRADEEP CONTROVERSY
KERALA POLITICAL NEWS TODAY
RAMYA HARIDAS CONGRESS CLASH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.