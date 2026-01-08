ETV Bharat / state

സിനിമാ ലോകത്തെ മായാലോകമൊരുക്കി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി; ആകര്‍ഷകമായി കൊച്ചി ട്രാവൽ മാർട്ടിലെ പവലിയന്‍

ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷണൽ ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഡേ ടൂർ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പ്രധാനമായും പവലിയനിലെത്തി അന്വേഷിക്കുന്നത്

Ramoji Film City Pavilion at the Kochi Travel Mart
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 8, 2026 at 9:38 PM IST

Updated : January 8, 2026 at 10:25 PM IST

എറണാകുളം: വിനോദസഞ്ചാരവും സുസ്ഥിര ടൂറിസവും മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷണൽ ട്രാവൽ മാർട്ടിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി. ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പവലിയൻ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.

പതിനഞ്ചിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി നൂറിലധികം എക്സിബിറ്റർമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ ആദ്യ സ്റ്റാൾ ഒരുക്കിയത് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയാണ്. ട്രാവൽ ഏജൻസികളും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഉൾപ്പെടെ വൻ പങ്കാളിത്തമാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പവലിയനിലുണ്ടായതെന്ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ട്രാവൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷണൽ സെയിൽസ് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ അലിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

നോർമൽ ഡേ ടൂർ, എസി ലക്ഷ്വറി ഡേ ടൂർ, ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ഡോർമിറ്ററി മുതൽ ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടലുകൾ വരെയുള്ള താമസസൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ടൂർ പാക്കേജുകൾ, സ്കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം, താമസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജുകൾ എന്നിവയാണ് ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ട്രാവൽ ഏജൻസികളാണ് പ്രധാനമായും ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് അലിഫ് ഹുസൈൻ വ്യക്തമാക്കി. ഏജൻസികൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകളാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഏജൻസികൾക്കായുള്ള ട്രാവൽ പോർട്ടൽ വഴിയാണ് കമ്മീഷനും മറ്റ് ഓഫറുകളും നൽകുന്നത്.

ഓരോ വർഷവും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം ഫിലിം സെറ്റുകളുടെ മിനിയേച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 'മായാലോകം' ആണ്.

പുതുതായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിസൗഹൃദമായ ഗ്ലാംപിംഗ് (Glamping) ടെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്ക് അലിഫ് ഹുസൈന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധികൾ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

പുഷ്പ, ബാഹുബലി, സലാർ എന്നീ സിനിമകളുടെ സെറ്റുകൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, ഫൗണ്ടനുകൾ, ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹസിക പാർക്കായ 'സാഹസം', കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക്, ബേർഡ് പാർക്ക്, തീം പാർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും ചെലവഴിച്ച് കണ്ടുതീർക്കാനുള്ള റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പവലിയനിലെത്തി ചോദിച്ചറിയുന്നത്.

നിലവിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി വരെ നടക്കുന്ന വിന്റർ ഫെസ്റ്റ് പ്രമാണിച്ച് രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയാണ് ഫിലിം സിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളും ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളും ധാരാളമായി ഫിലിം സിറ്റിയിലെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അലിഫ് ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽനിന്ന് ഓരോ വർഷവും മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഫിലിം സിറ്റിയിൽ എത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷണൽ ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ ഒഡീഷ, ജമ്മു-കശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാന പവലിയനുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തെലങ്കാന, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി, മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും മേളയിലുണ്ട്. കടവന്ത്ര രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങിയ ട്രാവൽ മാർട്ട് ജനുവരി പത്തിന് സമാപിക്കും.

