ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയെ ആഗോള തലത്തിൽ എത്തിച്ച കർമയോഗി; ഇത് രമേശൻ പാലേരിയുടെ ജീവിതം
വടകരയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന നിർമാണ കരാർ സൊസൈറ്റിയെ ലോകം അറിയുന്ന ഇന്നത്തെ യുഎൽസിസിഎസ് കുടുംബമായി വളർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ്
Published : July 28, 2026 at 1:40 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൻ്റെ സഹകരണ മേഖലയുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അഭിമാനം ലോകത്തോളം വളർത്തിയ സമർപ്പിതനായ സഹകാരിയാണ് രമേശൻ പാലേരി. ശതാബ്ദി പിന്നിട്ട ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ (യുഎൽസിസിഎസ്) സമീപകാല വളർച്ചയുടെ കഥ രമേശൻ പാലേരിയുടെ ജീവിതം കൂടിയാണ്. സൊസൈറ്റിയുടെ 70-ാം വർഷം പത്താമത്തെ പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 35 വയസായിരുന്നു.
വടകരയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന നിർമാണ കരാർ സൊസൈറ്റിയെ ലോകം അറിയുന്ന ഇന്നത്തെ യുഎൽസിസിഎസ് കുടുംബമായി വളർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ്. വ്യവസായ ഉപഭോക്തൃ സേവന മേഖലയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിറ്റുവരവുള്ള രണ്ടാമത്തെ സഹകരണ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലേക്ക് സൊസൈറ്റിയെ വളർത്തിയത് ഈ കർമധീരതയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷവും തുടർച്ചയായി ഈ ആഗോള രണ്ടാം സ്ഥാനം ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്കാണ്.
ആഗോള അംഗീകാരങ്ങൾ
യുഎൽസിസിഎസ് എന്ന പേരിൽ പുറംലോകം അറിയുന്ന ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയെ യുഎൻഡിപി 2013ൽ മാതൃകാ സഹകരണ സംഘമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ മാതൃക ഡോക്യുമെൻ്ററിയാക്കി ലോകമാകെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള അംഗീകാരമാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് 2019ൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും ഒരു പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘത്തിന് അംഗത്വം നൽകി ആദരിച്ചതും ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയെയാണ്. എട്ടുലക്ഷം സഹകരണ സംഘങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ സഹകരണ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും മികച്ച സഹകരണ സംഘത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം പലതവണ ലഭിച്ചതും ചരിത്രമാണ്.
ചെറിയ കരാർ ജോലികളുമായി മലബാറിൽ ഒതുങ്ങിനിന്ന സൊസൈറ്റി ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട കാലത്താണ് അംഗങ്ങൾ ഓവർസീയറായി ജോലി ചെയ്തുവന്ന രമേശൻ പാലേരിയെ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ജനകീയാസൂത്രണ കാലത്ത് നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ അഴിമതി കൂടാതെ ചെയ്യാൻ വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി മാറി. സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെയും നവീകരണത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യന്ത്രോപകരണങ്ങളും വാഹനങ്ങളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും സൊസൈറ്റി ആർജിച്ചു.
അഭിമാന പദ്ധതികൾ
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോ സ്ട്രിങ് പാലം എന്ന പദവി നേടിയ വലിയഴീക്കൽ പാലവും റെക്കോഡ് വേഗത്തിൽ പൊളിച്ചുപണിത പാലാരിവട്ടം പാലവും അടക്കം നിരവധി അഭിമാന നിർമാണങ്ങൾ ഈ തൊഴിലാളി സംഘം യാഥാർഥ്യമാക്കി. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ഭാരത് മാലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയപാത 66 ആറുവരിയായി വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും മികവിലും മുന്നേറുന്നത് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി നിർമിക്കുന്ന തലപ്പാടി ചെങ്കള ഭാഗമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം വലിയ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക കോൺട്രാക്ടറാണ് യുഎൽസിസിഎസ്.
സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് ഊരുവിലക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് തൊഴിലും ജീവിതവും നൽകാൻ ഗുരു വാഗ്ഭടാനന്ദൻ്റെ ശിഷ്യർ 1925ൽ രൂപം നൽകിയ സംഘം ഇന്ന് നാടിനാകെ തൊഴിൽ നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി മാറി. സൊസൈറ്റിയിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി തൊഴിലാളികളും എൻജിനിയർമാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും മാനേജ്മെൻ്റ് വിദഗ്ധരും ഓഫിസ് ജീവനക്കാരുമായി 18,000 പേർക്ക് നേരിട്ടും ആയിരങ്ങൾക്ക് പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ വലിയ തൊഴിൽദാതാവാണ് സൊസൈറ്റി. ഉപസ്ഥാപനമായ യുഎൽ സൈബർ പാർക്കിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ വേറെയുമുണ്ട്.
വൈവിധ്യവത്കരണം
തൊഴിലാളികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും സഹകരണ മേഖലയിലുമുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഐടി പാർക്കായ യുഎൽ സൈബർ പാർക്ക് മലബാറിലെ ആദ്യ ഐടി സെസ് ആയി കോഴിക്കോട്ട് ഉയർന്നു. സ്വന്തം ഐടി സ്ഥാപനമായ യുഎൽ ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസും ആരംഭിച്ചു. യുഎൽ ഹൗസിങ് എന്ന ഉപസ്ഥാപനത്തിലൂടെ പാർപ്പിട നിർമാണ രംഗത്തും സൊസൈറ്റി സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ആധുനികവുമായ ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ ലാബായ മാറ്റർ ലാബ് അടുത്തിടെയാണ് സൊസൈറ്റി തുറന്നത്. നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിനായി സ്കിൽ അക്കാദമിക്ക് രൂപം നൽകിയ സൊസൈറ്റി ഈ രംഗത്ത് സർവകലാശാല ആരംഭിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ്.
കൊല്ലം ചവറയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജ്, കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങലിലെ സർഗാലയ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജ് എന്നീ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമിച്ചു നടത്തുന്നതും സൊസൈറ്റിയാണ്. ഈ ഉപസ്ഥാപനങ്ങളുടെയെല്ലാം ചെയർമാൻ രമേശൻ പാലേരിയാണ്. യുഎൽസിസിഎസ് ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവർക്കുമായി വികസിപ്പിച്ച പരിശീലന പരിപാടി രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാണ്. യുഎൽ സ്പേസ് ക്ലബ് അടക്കം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. വയോജന പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങളായ മടിത്തട്ട്, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള യുഎൽ കെയർ നായനാർ സദനം എന്നിവയും സൊസൈറ്റിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അംഗീകാരങ്ങളുടെ നിറവിൽ
കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ നാഷണൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഓൺ ലേബർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അംഗം, നാഷണൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഡയറക്ടർ തുടങ്ങി ദേശീയ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ പദവികൾ രമേശൻ പാലേരി വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളും പിന്നീട് ചെയർമാനുമായിരുന്ന പാലേരി ചന്തമ്മൻ്റെ ചെറുമകനും സൊസൈറ്റിയെ നയിച്ച പത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാരിൽ പ്രധാനിയായ പാലേരി കണാരൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനുമാണ് അദ്ദേഹം.
2005ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സദ്ഭാവന അവാർഡ്, 2008ൽ നാഷണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ്റെ സഹകരണ മികവ് അവാർഡ്, കേരള സാംസ്കാരിക പരിഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവിലെ തീപിടിത്തം, മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേക മെമ്മോറാണ്ടവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി ആദരിച്ചു. 2010ലെ വിശ്വകർമ അവാർഡ്, ജെസിഐ അവാർഡ്, റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വൊക്കേഷണൽ അവാർഡ്, കേരള കൗമുദിയുടെ വ്യക്തിമുദ്ര അവാർഡ്, ലയൺസ് ക്ലബ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ അവാർഡ്, മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ എക്സലൻസ് പെർഫോമൻസ് അവാർഡ്, കാലിക്കറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ എക്സലൻസ് അവാർഡ്, കർമരത്ന പുരസ്കാരം, സഹകരണ കീർത്തി പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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