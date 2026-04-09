പാലക്കാട് വീശുന്നത് യുഡിഎഫ് അനുകൂല കാറ്റ്; കാറില് കണ്ടത് നിഴലാണെന്നോ എന്നത് സ്വാഭാവിക യുക്തിയില് മനസിലാക്കാവുന്നതെന്ന് പിഷാരടി
കാറിൽ കണ്ടത് 'നിഴൽ' ആണെന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് കോമണ്സെന്സില് മനസിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഇതിലെല്ലാമുള്ളു എന്ന് മറുപടി
Published : April 9, 2026 at 10:15 AM IST
എറണാകുളം: പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് അനുകൂല വോട്ടാണ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അതില് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി. സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂല സാഹചര്യമാണെന്നും തൃപ്പൂണിത്തുറയില് എംഎല്എ കെ ബാബുവിനൊപ്പമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പിഷാരടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലുടനീളം മാന്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് താൻ പിന്തുടർന്നതെന്ന് പിഷാരടി പറഞ്ഞു. "മറുപക്ഷത്തുള്ള സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് പറയുകയോ അവരെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുമായാണ് സംവദിക്കേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് പാലക്കാട് പരമാവധി വോട്ടർമാരെ കണ്ടത്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തനിക്കെതിരെ എതിർപക്ഷത്തുനിന്ന് ശക്തമായ വ്യാജപ്രചരണങ്ങൾ നടന്നതായി പിഷാരടി ആരോപിച്ചു. ചെന്ന ദിവസം മുതല് ആദ്യം ദുര്ബലനായ സ്ഥാനാര്ഥി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചെയ്യാന് ഈ ക്യൂ നില്ക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമുള്ളവരാണ്. ജനാധിപത്യത്തില് രാഷ്ട്രീയക്കാരന് എന്നൊരു സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. വോട്ട് ചെയ്യാന് അവകാശമുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. താൻ നടന്നുപോകുന്ന വീഡിയോ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് 'ഇടത്തോട്ട് മുണ്ടുടുക്കുന്ന മതേതരൻ' എന്ന രീതിയിൽ പരിഹാസ്യമായ പ്രചരണം നടത്തിയതിനെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
പണം വിതരണ വിവാദം
പാലക്കാട് എതിർപക്ഷം പണവും സാരിയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ പാർട്ടി നേതൃത്വം മിനിങ്ങാന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ രാത്രി പാലക്കാട് വ്യാപകമായി തൻ്റെ ഫ്ലക്സുകളും പോസ്റ്ററുകളും ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നശിപ്പിച്ചതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാറിൽ കണ്ടത് 'നിഴൽ' ആണെന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് കോമണ്സെന്സില് മനസിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഇതിലെല്ലാമുള്ളു. സ്വാഭാവിക യുക്തിയില് കണ്ട വിഷ്വല്സും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒത്തുനോക്കിയാല് മനസിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളു. താന് അതില് ആധികാരികമായി എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പ് തരികയോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും പിഷാരടി പ്രതികരിച്ചു
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. പാലക്കാട്ടെ ജനങ്ങൾ മാറ്റത്തിനായി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നും രമേഷ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പിഷാരടി പാലക്കാടേക്ക് തിരിച്ചു.
