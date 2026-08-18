വാർത്താ പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല: റിപ്പോര്ട്ടുകള് അവാസ്തവമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും മെറ്റ നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം.
By PTI
Published : August 18, 2026 at 4:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മെറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വാർത്താ റിപ്പോർട്ട് നീക്കം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ പൊലീസോ മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
വാർത്തകൾ മെറ്റ സ്വയം നീക്കം ചെയ്തതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നും പൊലീസോ സർക്കാരോ അത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും മെറ്റ നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഈ പ്രതികരണം.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് (CMO Keralam) പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റയ്ക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നും, എന്നാൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തനിക്ക് അനുകൂലമായ നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
നിങ്ങളുടെ വാർത്തകളോ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകളോ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അതിൽ സർക്കാർ മെറ്റയെ പിന്തുണയ്ക്കും. തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മെറ്റയ്ക്ക് കത്തെഴുതാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അതിന് താന് തയ്യാറാണെന്നും വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു.
ഗവർണർ പൊലീസിനെ ലോക് ഭവനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം
കാലടി സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവഡ എ. ചന്ദ്രശേഖറിനെ ലോക് ഭവനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചെന്ന വാർത്തകളോടും രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. അത്തരമൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തെറ്റായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി.
രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പൊലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൊലീസ് മേധാവിയെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതിലോ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണുന്നതിലോ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല, മറിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗവർണർ പൊലീസ് മേധാവിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ മാനിക്കാതെ സംസ്ഥാന ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഗവർണറുടെ നടപടിയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
Also read:ഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിന് എതിരായ വിജിലന്സ് അന്വേഷണ ആവശ്യം; ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തതില് നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി