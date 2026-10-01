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മന്ത്രി ജനീഷിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം; കലാപശ്രമമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല; 'ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും ഒറ്റക്കെട്ട്'

തൂഫാന്‍ റെയ്‌ഡ്‌ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലും നടത്തണമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

RAMESH CHENNITHALA MINISTERS ATTACK OJ JANISH ATTACK YOUTH CONGRESS ATTACK
ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 6:02 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: അധികാരം നഷ്‌ടമായതിൻ്റെ വിഭ്രാന്തിയില്‍ മന്ത്രിമാരെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് കലാപമഴിച്ചുവിടാന്‍ സിപിഎം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അതിശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. മന്ത്രിമാരെ ആക്രമിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം വളരെക്കാലമായി സിപിഎം പിന്തുടരുന്നുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ കണ്ണൂരില്‍ വച്ച് ഡിവൈഎഫ്‌ഐക്കാര്‍ ആക്രമിച്ചു പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചതും ഇന്ന് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷിനെ ആക്രമിച്ചതും ഈ ശൈലിയുടെ ഭാഗമായാണ്. നാട്ടില്‍ കലാപം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ അതിശക്തമായി തന്നെ നേരിടും.

നാട്ടില്‍ സാമാധാനം നിലനിര്‍ത്താന്‍ അക്രമികളെ അമര്‍ച്ചചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും ഒരുമിച്ചാണ് തെരുവില്‍ അക്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. മന്ത്രി കെഎം ഷാജിയെ ഇന്നലെ യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടുറോഡില്‍ തടഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

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ഇന്ന് ഒ.ജെ ജനീഷിനെ കണ്ണൂരില്‍ സിപിഎമ്മുകാരും ആക്രമിച്ചു. അഞ്ചിടങ്ങളില്‍ വാഹനം തടഞ്ഞ്, കല്ലുകൊണ്ട് കാറില്‍ ഇടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിലെ ദേശീയ പതാക വരെ നശിപ്പിച്ചു. നാട്ടില്‍ ക്രമസമാധാനനില തകര്‍ക്കാന്‍ ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും ഒരേ മനസായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോള്‍ സിപിഎമ്മിനെന്താണ് ഇത്ര വിഷമം?

എം എ ബേബിയടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അങ്കലാപ്പ് മനസിലാകുന്നില്ല. വോട്ടുചോരി വിഷയം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ട് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭം ഇവിടെ സിപിഎമ്മിനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്തുകോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ് ക്യാംപസില്‍നിന്ന് ബിയര്‍ കുപ്പിയും കല്ലും വലിച്ചെറിഞ്ഞത് എസ്എഫ്‌ഐക്കാരാണ്. എന്ത് രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയാണ് ഇവര്‍ക്കുള്ളത്? ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പടെ വിളിക്കുന്നത് മോശം മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ്.

സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയിലാണ് പ്രകോപനപരമായ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഉയരുന്നത്. ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോള്‍ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ദൗത്യമാണോ സിപിഎം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. മന്ത്രിമാരെ വഴിതടഞ്ഞാക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഗൂഡാലോചനയുണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേ സമയം തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള റെയ്‌ഡ്‌ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലും നടത്തണമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനു ചുള്ളിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവത്തില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് അക്രമം നടത്തിയെന്ന് പറയാനാവുമോ. ഇന്നലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ ഉണ്ടായത് എന്തിന്റെ പേരില്‍ ഉണ്ടായ സാഹചര്യമാണ്?. എസ്എഫ്‌ഐയും ഡിവൈഎഫ്‌ഐയും ബിജെപിയുടെ ടൂളായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി ക്വട്ടേഷന്‍ ഏറ്റെടുത്ത പോലെയാണ് അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ ക്രിമിനല്‍ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനുമുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി അത് മാറുകയാണ്.

എസ്എഫ്‌ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് ആ കോളേജില്‍ പഠിച്ച ആളല്ല. പഠിക്കുന്ന ആളല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് സഞ്ജീവ് അവിടെ വന്നത്. എല്ലാം ആസൂത്രിതമാണ്. ഒരു കാര്യത്തിനും കൃത്യമായി മറുപടി പറയാത്ത പിണറായി വിജയന്‍ 10 മിനിറ്റിനകമാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു, അമിത് ഷായുടെ മനസ്സനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിയായി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്‍ മാറി. അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ രാജ്യത്തും കേരളത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ വഴിതിരിച്ചുവിടാന്‍ എസ്എഫ്‌ഐയെയും ഡിവൈഎഫ്‌ഐയെയും ഉപയോഗിച്ച് സിപിഎം നടത്തുന്ന ഈ പ്രതിഷേധത്തെ കേരളീയ സമൂഹം കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കില്ല.

ഇതിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് സിപിഎം മാപ്പ് പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷിനെ കൊല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആക്രമിച്ചത്. ഡിവൈഎഫ് ഐ നേതാവും എം എല്‍ എയുമായ എം വിജിന്‍ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്. ഇത് ആസൂത്രിതമാണെന്നും ചുള്ളിയില്‍ ആരോപിച്ചു.

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TAGGED:

RAMESH CHENNITHALA
MINISTERS ATTACK
OJ JANISH ATTACK
YOUTH CONGRESS ATTACK
UNIVERSITY COLLEGE ISSUES

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