'ക്ഷേത്ര നിധികൾ വിൽക്കാൻ വൻ ഗൂഢാലോചന'; ശബരിമല സ്വർണക്കേസിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ചെന്നിത്തല
സ്വർണക്കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റാക്കറ്റിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ചെന്നിത്തല എസ്ഐടിക്ക് മൊഴി നൽകി. മുൻ മന്ത്രിമാർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും സർക്കാർ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്താത്തത് ദുരൂഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : December 15, 2025 at 4:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കാണാതായ സംഭവം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽനിന്ന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത പുരാവസ്തുക്കൾ വിൽക്കാനുള്ള വൻ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) മൊഴി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റാക്കറ്റിന് പങ്കുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ വിറ്റ് വലിയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടന്നതെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. താൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സമയത്ത് നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മന്ത്രിമാരുടെ അനുവാദം ആവശ്യമാണ്. ഏതു കൊച്ചു കുട്ടിക്കും ഇക്കാര്യം അറിയാം. സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മുൻ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ഉത്തരവാദികളെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റാക്കറ്റിന് പങ്കുണ്ടെന്ന വിവരം പങ്കുവെക്കാനാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചത്.
ഒരു ബിസിനസുകാരനാണ് തനിക്ക് ഈ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതെന്ന് ചെന്നിത്തല വെളിപ്പെടുത്തി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം എസ്ഐടിക്ക് മൊഴി നൽകിയത്. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെയും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽപ്പാളികളിലെയും സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളാണ് സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ രണ്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേർ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്താത്തത് ദുരൂഹമാണ്. ക്രിമിനൽ നടപടി പ്രകാരം പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടിമുതൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. സ്വർണം എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും നിഗൂഢമായ വൻ തട്ടിപ്പാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവും അക്രമവും
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സിപിഎം അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പരാജയത്തിൻ്റെ അരിശം തീർക്കാൻ തോറ്റ സ്ഥാനാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നു. പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സിപിഎം തയാറാകണം. പത്തുവർഷത്തെ ഭരണക്കെടുതിയും സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ സർക്കാർ ഒളിച്ചുകളിയും ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സർക്കാരിന് ജനവിശ്വാസം നഷ്ടമായെന്നും 2026ൽ യുഡിഎഫ് വൻവിജയം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി വിജയം
തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി വിജയം മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മാനിച്ചതാണ്. കോർപറേഷനിൽ സിപിഎം നടത്തിയ ദുർഭരണമാണ് ബിജെപിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബിജെപി യുഡിഎഫിൻ്റെ മുഖ്യശത്രുവാണ്. ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാൻ തങ്ങളില്ലെന്നും ബിജെപിയെ അകറ്റിനിർത്താൻ സിപിഎമ്മുമായി ഒരു ധാരണയും ആലോചിച്ചില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. ശശി തരൂർ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരണം നടത്തി. തരൂർ കോൺഗ്രസ് എംപിയാണ്. കോൺഗ്രസിൽ തുടരുന്ന കാലം പാർട്ടി പ്രത്യയശാസ്ത്രം പിന്തുടരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
