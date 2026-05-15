യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങണം; നിർമാല്യം തൊഴുതിറങ്ങി, മൗനം വെടിഞ്ഞ് രമേശ് ചെന്നിത്തല
Published : May 15, 2026 at 6:43 AM IST
തൃശൂർ: പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ മൗനം വെടിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സവിശേഷ അധികാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ചെന്നിത്തല പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നില്ല. നേതൃമാറ്റത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭ കക്ഷി യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തതിൽ ഡൽഹി നേതൃത്വത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത അമർഷമുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും അനുയായികളെയും ഒഴിവാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീടിൻ്റെ പിൻവാതിൽ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയത്.
അന്തിമ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത്
മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പല പേരുകളും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭരണഘടനാപരമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. പുതിയ മന്ത്രിമാരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം. പരിചയസമ്പന്നർക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
മുതിർന്നവരുടെയും യുവാക്കളുടെയും ഊർജം പുതിയ സർക്കാർ ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാദേശിക, സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യം കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കും. ജനക്ഷേമത്തിനും ഭരണമികവിനും നേതൃത്വം വലിയ മുൻഗണന നൽകും. മികച്ച ഭരണം നടത്താൻ പുതിയ സർക്കാരിന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
നേതൃത്വത്തെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു
പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകാൻ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് താത്പര്യമില്ല. മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കടുത്ത അതൃപ്തി ഹൈക്കമാൻഡിനെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെയും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. 40 വർഷം മുൻപ് താൻ മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ സതീശൻ കെഎസ്യു നേതാവ് മാത്രമായിരുന്നു. അതിനാൽ സതീശന് കീഴിൽ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർശന നിലപാട്.
സതീശന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ചെന്നിത്തല വിലയിരുത്തുന്നു. മുതിർന്ന നേതാവിന് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും ശക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുതിയ സർക്കാരിൽ വെറുമൊരു മന്ത്രിയായി ഒതുങ്ങാൻ അദ്ദേഹം പൂർണമായും വിസമ്മതിച്ചു. സീനിയോറിറ്റി ഒട്ടും പരിഗണിക്കാതെയാണ് ഡൽഹി നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന ആക്ഷേപവും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമാണ്.
സതീശന് ആശംസകൾ
അതൃപ്തികൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിഡി സതീശന് ചെന്നിത്തല ആശംസകൾ നേർന്നു. 10 വർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ മോചനമാണ് പുതിയ ജനവിധി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന വികസന കുതിപ്പിനായി പ്രവർത്തകർ സതീശനൊപ്പം അണിനിരക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭരണമുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
മലയാള മാസം ഒന്നായതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനത്തിന് എത്തിയതെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ദർശനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ട്രെയിൻ മാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങി. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വ്യക്തിപരമായ ഐക്യം വേഗത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
തുടർനടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യും
തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ ശേഷം അടുത്ത അനുയായികളുമായി ചെന്നിത്തല തുടർനടപടികൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. കോൺഗ്രസിലെ ശക്തനായ നേതാവിൻ്റെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും വലിയ ഊർജം നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃപാടവം ഭാവിയിലും ഗൗരവമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് ചെന്നിത്തലയുടെ പൂർണ പിന്തുണ അനിവാര്യമാണ്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭിന്നത അതിവേഗം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഉടൻ ഇടപെടും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എഐസിസി പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയേക്കും. അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള രഹസ്യ ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനെ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ അത്യാവശ്യമാണ്. ജനസ്വാധീനമുള്ള നേതാവിനെ പൂർണമായി മാറ്റിനിർത്താൻ പാർട്ടിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല.
