കേരളത്തിൽ എസ്ഡിപിഐ - സിപിഎം കൂട്ടുകെട്ട്; സോഫ്റ്റ് വെയര് അഴിമതിയിൽ ഹൈക്കോടതി മേല്നോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ചെന്നിത്തല
സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ ആരംഭിച്ചത് 2021 മുതലാണെന്നും 2021ൽ അറുപതിലധികം സീറ്റിൽ ബിജെപി ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് മറിച്ചുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.
Published : March 28, 2026 at 2:47 PM IST
കാസർകോട്: കേരളത്തിൽ എസ്ഡിപിഐ-സിപിഎം കൂട്ടുകെട്ടെന്ന ആരോപണം ആവര്ത്തിച്ച് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പിഡിപിയുമായും സിപിഎം കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്നും എസ്ഡിപിഐ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി എൽഡിഎഫിന് പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
'സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ ആരംഭിച്ചത് 2021 മുതലാണ്. 2021ൽ അറുപതിലധികം സീറ്റിൽ ബിജെപി ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് മറിച്ചു. 2026ലും അന്തർധാര ആവർത്തിക്കുന്നു. കാസർകോടും മഞ്ചേശ്വരത്തും എന്ത് ഡീൽ ആണെന്ന് അറിയില്ല' രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഡീൽ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണമെന്നും രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിക്കും എന്ന് തനിക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാസർകോട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല.
അതേസമയം എസ്ഡിപിഐ അടക്കം ആരുടെ വോട്ടും വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലെന്ന ഇ പി ജയരാജൻ്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെയും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫ്- എസ്ഡിപിഐ ഡീൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹൈക്കോടതി മേല്നോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം അടിയന്തിരമായി നടത്തണം
കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ടെന്ഡർ അഴിമതിയിൽ സര്ക്കാര് തലത്തില് ഉണ്ടായ ഇടപെടലുകള്, സ്കോപ്പ് മാറ്റം, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഇളവ്, സാമ്പത്തിക മൂല്യനിര്ണയ രീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉന്നത തലത്തില് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
'പൊതുമുതലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന് സാമ്പത്തിക വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്, ഈ വിഷയത്തില് സര്ക്കാര് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നല്കുകയും ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബന്ധപ്പെട്ടവരും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
പൊതുമുതല് സംരക്ഷിക്കുന്നതും, സര്ക്കാര് ടെന്ഡര് പ്രക്രിയകളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതും സര്ക്കാര് ഭരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ബാധ്യതയാണ്. അതിനാല് ഈ വിഷയത്തില് വിജിലന്സ്, സിഎജി അല്ലെങ്കില് ഹൈക്കോടതി മേല്നോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം അടിയന്തിരമായി നടത്തേണ്ടതാണ്.
എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണി സര്ക്കാര് അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ ഈ കള്ളക്കളി പൊളിച്ചടുക്കും. ഇതിന് കൂട്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മന്ത്രി വാസവൻ്റെ വാദം പച്ചക്കള്ളം
കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര് തയാറാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയില് നിന്ന് ടാറ്റാ കണ്സള്ട്ടന്സിയെ ഒഴിവാക്കിയത് സിംഗിള് ബിഡര് ആയതു കൊണ്ടാണ് എന്ന മന്ത്രി വാസവൻ്റെ വാദം പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. നിരവധി തവണ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടും ഒറ്റ കമ്പനി പോലും ഇതിനു മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. അങ്ങനെ യോഗ്യതയില് ഇളവ് വരുത്തിയപ്പോഴാണ് ഏക ബിഡറായി ടാറ്റാ കണ്സള്ട്ടന്സി വന്നത്.
ഏക ബിഡറായാലും അനുവദിക്കാം എന്ന കേന്ദ്ര നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നിരവധി കൂടിയാലോചനകള്ക്കും നിയമോപദേശത്തിനും ശേഷമാണ് ടാറ്റാ കണ്സള്ട്ടന്സിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയ ശേഷം പിന്നെയും ഏക ബിഡര് എന്ന ന്യായത്തില് ഒഴിവാക്കി എന്നു പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളം മാത്രമാണ്.
ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട ടെന്ഡറിങ്ങിലും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും നടന്നിരിക്കുയാണ്. ടെന്ഡര് രേഖകള് പ്രകാരം, ഈ പ്രോജക്ട് സംസ്ഥാനത്തെ 1612 PACS സംഘങ്ങളും അവയുടെ ശാഖകളും ചേർത്ത് 4415 ഇടങ്ങളില് സംസ്ഥാനതല സോഫ്റ്റ് വെയർ നടപ്പാക്കലിനായിരുന്നു.
280 ശാഖകള് പൈലറ്റ് ഘട്ടം മാത്രമായിരുന്നു; അതിന് ശേഷം മുഴുവന് സംസ്ഥാനത്തേക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ നടപ്പാക്കല് അതേ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കോര് ബാങ്കിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇന്സ്റ്റാളേഷന്, ട്രെയിനിങ്, മെയിൻ്റനന്സ്, ടെക്നിക്കല് സപ്പോര്ട്ട് എന്നിവ ഏഴുവര്ഷത്തോളം നല്കുന്നതിനായിരുന്നു ടെന്ഡര്.
എന്നാല് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ബിഡിലും ശക്തമായ കള്ളക്കളികള് നടന്നിരിക്കുന്നു. ദിനേശ് സഹകരണ സംഘത്തെയാണ് സര്ക്കാര് രണ്ടാം ബിഡിൻ്റെ അവസാനം പ്രോജക്ട് ചുമതല ഏല്പിക്കുന്നത്. എന്നാല് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം സമര്പ്പിച്ചതിനേക്കാള് നാലിലൊന്നു തുക മാത്രം ക്വോട്ട് ചെയ്ത മലബാര് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റിയെ സര്ക്കാര് ഒഴിവാക്കിയെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.
വ്യക്തതയില്ലാത്ത ടെൻഡറാണ് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം സമര്പ്പിച്ചത്
തികച്ചും അവ്യക്തമായി സര്ക്കാര് വിളിച്ച ടെന്ഡറില് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തതയില്ലാത്ത ടെന്ഡറാണ് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം സമര്പ്പിച്ചതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. '4415 ബാങ്ക് ശാഖകള്ക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെന്ഡര് ക്ഷണിച്ചപ്പോള് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം സമര്പ്പിച്ചത് 280 ശാഖകളില് സോഫ്റ്റ് വെയര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 49.9 കോടി രൂപയുടെ ബിഡ്.
അതേസമയം മലബാര് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി (മിറ്റ്കോ) നല്കിയത് 4415 ശാഖകളില് സോഫ്റ്റ് വെയര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 231.7 കോടി രൂപയുടെ ബിഡ്. ഇത് ഏതാണ്ട് ടാറ്റാ കണ്സള്ട്ടന്സി പറഞ്ഞ ബിഡ് തുകയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് അടുത്തു നില്ക്കുന്നു.
സാങ്കേതിക പരിശോധനയില് ഈ രണ്ട് ബിഡുകളും പാസാവുകയും ഫിനാന്ഷ്യല് ബിഡിങ്ങില് കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത ദിനേശ് സഹകരണ സംഘത്തിന് കോണ്ട്രാക്ട് നല്കാന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സര്ക്കാര് ഭാഷ്യം' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'എന്നാല് ടെന്ഡര് ക്ഷണിച്ചത് 280 ശാഖകള്ക്കാണോ 4415 ശാഖകള്ക്കാണോ എന്ന കമ്പനികളുടെ അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നല്കാതെ രജിസ്ട്രാര് കള്ളക്കളി കളിക്കുകയായിരുന്നു. 280 ശാഖകള്ക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കില് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കു ചെയ്യാമെന്നു മിറ്റ്കോ കത്തു നല്കിയെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കാന് സര്ക്കാര് തയ്യാറായില്ല.
കാരണം സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദിനേശ് സഹകരണ സംഘത്തിന് ഈ കരാര് നല്കാന് സര്ക്കാര് മുന്കൂട്ടി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. കണക്ക് വെച്ചു നോക്കിയാല് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബിഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു ശാഖയില് പുതിയ സോഫ്റ്റ് വെയര് തയ്യാറാക്കി നല്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് 17.8 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
അതേസമയം മിറ്റ് കോ 4415 ശാഖകളില് സ്ഥാപിക്കാന് നല്കിയ ബിഡ് വെച്ചു നോക്കുമ്പോള് ഒരു ശാഖയ്ക്ക് 5.24 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളു. ഈ ബിഡിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് മൂന്നര ഇരട്ടി ചെലവില് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘത്തിന് സോഫ്റ്റ് വെയര് കോണ്ട്രാക്ട് നല്കാന് സർക്കാര് കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നത്.
280 ശാഖകളുടെ പൈലറ്റ് ഘട്ടത്തിനുള്ള ചെലവില് ക്വോട്ട് നല്കി, പിന്നീട് 1612 PACS സംഘങ്ങളും 4415 ശാഖകളും ഉള്പ്പെടുന്ന മുഴുവന് സംസ്ഥാനതല പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കാനുള്ള അവകാശം നേടുന്ന രീതിയില് ടെന്ഡര് പ്രക്രിയ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും പൊതുമുതല് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു വലിയ അഴിമതി കേസായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്.
ടെന്ഡറിൻ്റെ സ്കോപ്പ് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഇളവ് നല്കിയത്, ടെക്നിക്കല് മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തിലെ വിവാദങ്ങള്, സാമ്പത്തിക ബിഡ് വിലയിരുത്തലിലെ അപാകതകള് എന്നിവയെല്ലാം ചേര്ന്ന് ഈ ടെന്ഡര് ദിനേശ് സഹകരണസംഘത്തിന് അനുകൂലമായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തതാണെന്ന കാര്യത്തില് സംശയമില്ല.
കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് വികസന കാര്യങ്ങളില് സിപിഎമ്മിൻ്റെ സമ്പൂര്ണ നിയന്ത്രണമുള്ള ഊരാളുങ്കലിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലെ സഹകരണ സംഘ മേഖലയില് പിടി മുറുക്കുന്നതിന് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കള്ളക്കളി നടത്താനായിരുന്നു നീക്കം.
സോഫ്റ്റ് വെയര് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള മുഴുവന് ഡാറ്റയുടെയും നിയന്ത്രണം ഇതുവഴി സിപിഎമ്മിന് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം സംജാതമാകുമായിരുന്നു. യുഡിഎഫിൻ്റെ കൈവശമുള്ള സംഘങ്ങളില് അടക്കം ഓണ്ലൈന് സാമ്പത്തിക തിരിമറി വരെ നടത്താന് കഴിയുന്നത്ര അധികാരമാണ് പാര്ട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ സഹകരണ സംഘം വഴി സിപിഎമ്മിന് ലഭിക്കുന്നത്.
പാലക്കാട് നഗരസഭ കൗൺസിലർക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാരോപണത്തിനെതിരെയും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. ആരോപണമുയർന്നാൽ നടപടിയെടുക്കുക അല്ലാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വനിതകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമം വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും. ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ച അപചയം. സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ALSO READ: ക്ലൈമാക്സിൽ കളംമാറി 'ഡീൽ' വിവാദം; കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ആർക്കൊപ്പം?